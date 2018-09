Operación El Gallero: juez de garantías fue separado del proceso

Ismael Gordón Guerrel

igordon@laestrella.com.pa



El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá acogió de manera unánime el incidente de recusación contra el juez de garantías Juan Castillo, presentado por los quince abogados de la defensa, en la causa conocida como El Gallero.

Los magistrados Fernando Alonzo (presidente), Mauricio Marín y Adilio González son quienes conforman el Tribunal de apelaciones en el caso El Gallero.

La fecha para realizar la audiencia intermedia es el día lunes 1 de octubre de 2018, a las 10:00 a.m., en la sala N°1, del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

El Tribunal basó su decisión en que se dio por acreditada la recusación y la misma debe estar estipulada en la Ley; por lo que para garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso —y advertidas las consideraciones de los abogados de la defensa— se procedió a declarar legal la recusación para garantizar este proceso penal a futuro.

Los abogados de la defensa técnica pidieron al Tribunal Superior de Apelaciones que se inhibiera al juez de garantías del Primer Circuito Judicial, Juan Castillo, de conocer esta carpeta, debido a que fue subalterno del fiscal Superior de delitos relacionados con Drogas, Markel Mora, encargado de la causa, y que, por consiguiente, puede verse comprometida la parcialidad de sus decisiones en esta fase intermedia del proceso.

El Ministerio Público, que estuvo representado por el fiscal Superior de Delitos Relacionados con Drogas, Markel Mora, en su intervención pidió al Tribunal Superior de Apelaciones que se desestimara y negara el incidente de recusación presentado por los abogados de la defensa en contra del juez de garantías Juan Castillo.

El fiscal Mora acotó que entre él y el juez de garantías no existe un parentesco familiar, de amistad o enemistad, y que el mismo se desempeñó como asistente de fiscal, de la Fiscalía de Descarga de Drogas por solo tres meses y medio, por lo que esto no crea motivos graves de parcialidad en el proceso, debido a que no tuvo conocimiento en esta investigación.