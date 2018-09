Objetan más de cien pruebas a Martinelli

Adelita Coriat

Con voz calmada pero firme, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, anunció que se tomará el tiempo necesario para evaluar cada una de las pruebas que han presentado la fiscalía y la defensa de Ricardo Martinelli en el proceso que se le sigue al expresidente por supuesta inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, además de dos cargos por peculado.

‘Estoy tranquilo, no tengo nada de qué preocuparme. Las decisiones de mis pares (los magistrados de la Corte Suprema de Justicia) no me preocupan, cada uno es responsable' de ellas, aseguró Mejía sobre su actuación en el caso.

Los abogados de Martinelli tendrán una labor difícil, luego de que entre la fiscalía y el acusador autónomo objetaran más de 100 pruebas que pretenden utilizar en el juicio para demostrar que su cliente no participó en los hechos que se le imputan.

Este miércoles continuó la audiencia intermedia en la que la fiscalía objetó 67 pruebas de la defensa.

De los 28 testimonios que los abogados de Martinelli consideraron llevar al estrado, seis fueron rechazados por la fiscalía, entre ellos del fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, del exdirector del Servicio Nacional Aeronaval Belsio González, del exfiscal Sofanor Espinoza y de Ángel Calderón, exdirector del Sistema Penitenciario.

La fiscalía halló estas pruebas impertinentes e inconducentes.

En la parte documental, la defensa había presentado 87 pruebas, de las cuales la fiscalía objetó 59, también por inconducentes e impertinentes.

Entre estas pruebas, destacan copias de llamamiento a juicio, vistas fiscales del juicio que se realiza a los exsecretarios del Consejo de Seguridad en la esfera circuital, en las que no se menciona a Martinelli.

Otras certificaciones e informes de auditorías, por ejemplo, el informe del equipo tecnológico adquirido por el Programa de Ayuda Nacional a la empresa M.L.M. Protection, Ltd.; y declaraciones juradas de algunos exfuncionarios o funcionarios del Ministerio Público que fueron desestimadas por inconducentes.

La fiscalía considera que algunas pruebas de la defensa no guardan relación con el caso. Por ejemplo, un certificado de matrimonio con el que los abogados de Martinelli pretenden probar que su cliente no estuvo involucrado en los hechos de los que se le acusa. El fiscal consideró otras pruebas faltas de idoneidad para lo que se quiere probar, o que la forma en que se pretenden introducir no es acorde con lo que dicta el Código Procesal Penal.

La fiscalía también solicitó se excluyan dos de las tres pruebas periciales que presentó la defensa.

Por otro lado, el acusador autónomo rechazó cuatro pruebas testimoniales de la defensa. En cuanto a las pruebas documentales, rebatió 64.

En horas de la tarde, cuando tocaba el turno al acusador autónomo para describir las pruebas de la defensa que solicitaba rechazar, Martinelli se dirigió al juez, fuera de micrófono, para hacerle una petición.

Entonces, Mejía indicó que hablaría con sus abogados. Sidney Sittón tomó la palabra y leyó una carta de Martinelli dirigida a las partes en la audiencia. En la nota, el señalado insistió en que la Corte no tiene competencia para juzgarlo y menos condenarlo, pues ya no es diputado.

Martinelli añadió que Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad, ha reiterado que esa entidad está adscrita al Ministerio de la Presidencia y no a la Presidencia. Esto como para demostrar que en su gestión como mandatario no tuvo relación con esta institución de inteligencia.

Luego, se quejó de que no le acepten las pruebas para defenderse y aseguró que las mismas que van a utilizar sus abogados para defenderlo, serán empleadas por la fiscalía en su contra.

Regresó al tema de su salud. Dijo que se encuentra enfermo y reiteró la solicitud de ser evaluado por Medicina Legal, pues los médicos determinaron una afección cardíaca al inicio del proceso, pero ahora parecen olvidarlo. Además, denunció que se encuentra incomunicado en el Centro Penitenciario El Renacer.

Ante esto, el fiscal Harry Díaz manifestó no tener objeción para que se evalúe la salud de la contraparte en el tiempo que el juez analizará las pruebas.

Sin embargo, el acusador autónomo Rosendo Rivera no estuvo de acuerdo argumentando que no es el momento procesal para estos exámenes. ‘Existe un método para eso y no es la etapa en este momento', indicó.

El juez Mejía determinó que el asunto de la competencia ya es cosa juzgada. Por otra parte, adelantó que haría una consulta al Sistema Penitenciario para atender la queja del exmandatario y que, de poder intervenir, lo hará.

El juez dejó claro que revisará con sosiego y calma las pruebas presentadas y objetadas por las partes. ‘Pido paciencia porque la argumentación y la gran cantidad de pruebas que han expuesto requieren de mi parte un análisis sereno buscando el mejor interés de la justicia y no de afán que pueda obviar una prueba fundamental para cualquiera de las partes', manifestó enérgico el juez.

En el Pleno aún quedan por resolver cinco amparos de garantía presentados por la defensa. Entre ellos, una insistencia para que analicen el fondo de la competencia en el caso. Otro recurso tiene que ver con la decisión del juez de garantías de resolver en bloque las objeciones que hiciera la defensa a la fiscalía, y no una a una.

Una vez el juez emita concepto sobre cuáles pruebas se admiten y cuáles no, algunas se podrán recurrir (inconducencia o impertinencia), decisión que él mismo tomará. Las que versan sobre ilicitud deberán ser atendidas por el Pleno de la Corte y podría haber una audiencia.