‘Nosotros no podemos participar de una ilegalidad'

El oficialismo tendrá que elegir con pinzas los nombres de los próximos candidatos a magistrados. Tiene una Asamblea en contra, se encuentra en el último año de mandato, con un desgaste político difícil de vencer.

Luis Eduardo Quirós, diputado del Panameñista, nos dice cómo pretende el oficialismo superar estos escollos; conversaciones entre bancadas, acuerdos o consensos. Quirós forma parte de la Comisión de Credenciales, pero desde su recomposición, no ha asistido a ni una sesión. Alega que lo actuado por sus colegas fue ilegal, al no reconocerla, pretende que la Corte resuelva todos los recursos presentados para volver al asiento. Ya tuvieron un revés, el reciente fallo del magistrado Abel Zamorano que declaró legal la votación efectuada en la Asamblea, pero el oficialismo centra sus esperanzas en dos recursos que les restan. Mientras tanto, la ruptura entre estos dos órganos del Estado ha causado incertidumbre y muy mal sabor de boca entre la población.

¿USTED NO HA ASISTIDO A LA COMISIÓN DE CREDENCIALES A LA ESPERA DEL FALLO DE LA CORTE, AHORA QUE EL MAGISTRADO ABEL ZAMORANO HA VALIDADO LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN, PARTICIPARÁ?

‘Aunque somos respetuosos de la decisión de la Corte en función de la advertencia de ilegalidad que presentamos, también hay otros recursos que presentamos de los cuales no hay posición de la Corte'.

Mi decisión o no de participar en la Comisión trasciende a mi figura. Debo asumir de conformidad con mi bancada. Pero quiero señalarte que aunque somos respetuosos de la decisión de la Corte en función de la advertencia de ilegalidad que presentamos, también hay otros recursos que presentamos de los cuales no hay posición de la Corte. Por ejemplo, hubo una segunda advertencia que no fue remitida a la Corte Suprema de Justicia por la Presidenta de la Asamblea Nacional y un Amparo de Garantías Constitucionales cuya admisión en la Corte esperamos.

¿CÓMO TOMA USTED LA DECISIÓN DEL MAGISTRADO ABEL ZAMORANO?

Con mucho respeto y lo aceptamos. En el planteamiento, el magistrado dice que la rechaza por ser extemporánea, pero en el fondo da a entender como si se hubiera dado una ilegalidad.

¿ACUDIRÁ A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN?

Esperamos el desarrollo de los demás recursos.

ES DECIR, HASTA QUE NO SE RESUELVAN LOS DOS RECURSOS EN TRÁMITE, ¿NO VA ASISTIR?

Ante la situación de la Asamblea y viéndonos en desventaja numérica lo que decidimos fue actuar legalmente. Al actuar así tenemos que dejar que los procesos cumplan sus pasos y recibir las respuestas de la Corte.

TENIENDO EL RECIENTE FALLO COMO ANTECEDENTE, ES POSIBLE QUE EL SEGUNDO SIGA LA SUERTE DEL PRIMERO...

Es probable, pero esperaremos el fallo.

Y CON EL AMPARO, ¿QUÉ PRETENDE?

Si el Amparo llega a ser admitido por la Corte, suspende lo actuado hasta ahora. Esta discusión la hace el Pleno de la CSJ, no solo es la opinión de un magistrado como en el caso de las advertencias de la ilegalidad. El tiempo dará la respuesta porque es a los magistrados, a quienes corresponde dirimir estos problemas.

¿EN MANOS DE QUIÉN ESTÁ ESE AMPARO ?

Se presentó y por sorteo y le correspondió a Zamorano. Él tuvo una recusación que debe resolver el magistrado Oyden Ortega y estamos a la espera para saber si es admitido o rechazado.

ENTIENDO EL CRITERIO DE ESPERA, PERO LA COMISIÓN DE CREDENCIALES TIENE FUNCIONES SENSITIVAS; HA PROVOCADO QUE SE DETENGAN DECISIONES IMPORTANTES, COMO EL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MAGISTRADOS DE LA CSJ, ¿NO LE PARECE QUE ESTO PERJUDICA AL PAÍS?

Nuestro planteamiento es sencillo, lo realizado fue ilegal, y nosotros no podemos participar de una ilegalidad. El reglamento orgánico de la Asamblea Nacional establece los términos de la duración de las Comisiones y dice que una vez se instalan las mismas, tienen una duración de julio a junio del año siguiente. Por lo tanto, no se podía reconfigurar la Comisión porque ya había sido un acto votado por la Asamblea de manera unánime, donde hubo acuerdo y todos aprobaron esa decisión.

DESDE UN PRINCIPIO LA COMPOSICIÓN DE ESTA COMISIÓN NO RESPONDÍA A LO QUE DICE EL REGLAMENTO, NO CONSIDERABA A LAS MINORÍAS...

El reglamento no establece que la proporción de las bancadas debe ser proporcional, lo que establece es que deben ser consideradas las minorías de manera proporcional. No hay suficientes diputados de minoría para considerarlos en todas las Comisiones, pero hay diputados de minorías en la de Presupuesto y otras comisiones. Una decisión tomada por el Pleno de la Asamblea no puede ser tumbada para reconsiderar porque se reunió el Pleno. Es como si nosotros dijéramos, que vamos a hacer una nueva mayoría y vamos a reconsiderar la elección de la presidenta Yanibel Ábrego... eso no se puede hacer.

SIN EMBARGO, DESDE UN INICIO NO ESTUVO CONFORMADA POR MINORÍAS, DE MANERA QUE LO ACTUADO TAMBIÉN PODRÍA CONSIDERARSE ILEGAL...

No, porque eso no está establecido en el reglamento. La composición de la Comisión fue producto de un consenso que aprobaron todas las bancadas, si había cuatro Panameñistas es porque fue el resultado de la votación, se aprobó que fueran 4. Y nadie se quejó de eso en su momento.

PODRÍA INTERPRETARSE QUE COMO ESTO NO CONVIENE AL OFICIALISMO RECURREN A LA CORTE PARA RESTABLECER LA POSICIÓN ORIGINAL...

Es el recurso que nos quedaba, en vez de irnos a un enfrentamiento y generar más momentos conflictivos decidimos entregarlo al proceso legal y esperar a que se resuelva.

¿POR QUÉ EL PRESIDENTE NO TOMA LA INICIATIVA Y SE SIENTAN A DIALOGAR PARA REBASAR ESTE ESCOLLO?

Lo que tenemos que hacer los diputados es sentarnos a hablar y sacar adelante el trabajo de la Asamblea que se vio afectado desde el momento en que fueron rechazadas las dos candidatas a magistradas a la CSJ que propuso el Ejecutivo. No le corresponde al presidente meterse en temas del Legislativo y viceversa. Tampoco creo que me corresponde como diputado solicitar al Ejecutivo que envíe los nombres de los magistrados pendientes.

¿CUÁNDO SE VAN A SENTAR A HABLAR?

En este momento algunos sectores de la Asamblea empiezan a tener conversaciones y esperamos a que antes de que concluyan las reuniones del Pleno podamos tener un ambiente de menos confrontación.

FALTA UN MES PARA QUE CONCLUYAN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA...

Sí, en un mes concluyen las sesiones de la Asamblea, el 30 de abril.

EN LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, CUANDO USTED FUE PRESIDENTE, NO EVALUARON LOS EXPEDIENTES DE LOS MAGISTRADOS DE LA CSJ A DIFERENCIA DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA QUE CONFORMÓ LA COMISIÓN, ¿POR QUÉ?

Eso no es acertado. Sí tratamos varios casos, uno contra la Directiva de la Corte basada en un nombramiento que hizo el órgano judicial, pero se trataba de funcionarios interinos y la denuncia estaba mal sustentada y por eso se desestimó. También tratamos una denuncia contra el presidente y además del trabajo judicial que nos corresponde, tuvimos la ratificación de varios funcionarios que nos ocuparon prácticamente la mitad del tiempo.

ESTO TIPO DE ACTUACIONES DA LA IMPRESIÓN DE QUE ESTABA VIGENTE AQUEL CONTUBERNIO ENTRE DIPUTADOS Y MAGISTRADOS, NO ME TOCAS NO TE TOCO...

Nosotros actuamos y ahí están las evidencias.

PERO HABÍAN OTRAS 10 DENUNCIAS MÁS...

Puede ser que entraron después de que comenzó el impasse del rechazo de las magistradas, por ejemplo, la denuncia contra la vicepresidenta de la República, evacuada recientemente.

NO, LAS QUE ME REFIERO ESTÁN DESDE 2016...

Bueno, hubo una que entró un mes antes de que entrara la ratificación de las magistradas. En una denuncia de este tipo no es que te reunes y deliberas, la pasas al equipo legal de la comisión, ellos dan su opinión que muchas veces no coincide con todos los representados, es una deliberación de la Comisión, y después se desestima o acoge.

LA PREGUNTA ES: ¿QUÉ SE HIZO?

El resto se fueron analizando y se tenían opiniones que se están tomando en cuenta actualmente.

EL CONTRALOR ESTÁ AUDITANDO LAS PLANILLAS DE LOS DIPUTADOS, PERO HAY QUIENES INTERPRETAN ESTO COMO UN ASUNTO DE PERSECUCIÓN Y MATRAQUEO CONSIDERANDO QUE EL OFICIALISMO ESTÁ SUPERADO POR LA OPOSICIÓN, USTED ¿QUÉ TIENE QUE DECIR SOBRE ESTO?

‘Lo que tenemos que hacer los diputados es sentarnos a hablar y sacar adelante el trabajo de la Asamblea que se vio afectado desde el momento en que fueron rechazadas las dos candidatas a magistradas a la CSJ que propuso el Ejecutivo

Por un lado, están las auditorías con las Juntas Comunales que han sido entregadas. La gente estaba presionando para que se entregaran estos informes y en su momento fueron entregados. El otro tema es el de la planilla de los diputados que es total y legítimo que lo realice la Contraloría porque se trata de dineros públicos y cada diputado tendrá que dar su explicación del uso que le da a estos fondos. Ahí no hay ningún problema en ese sentido desde mi perspectiva, si hay alguien que no está trabajando, que lo destituyan y que den explicación sobre eso.

¿A CUÁNTA GENTE TIENE EMPLANILLADA?

No recuerdo la cifra exacta pero tenemos un equipo de trabajo en la planilla. Ahí tengo al conductor y asesores, son como 10 o 12 personas.

¿EL PROMEDIO DE SUS COLEGAS DEBERÍA SER SIMILAR?

Bastante parecido.

LA COMPOSICIÓN DE FUERZAS DE LA ASAMBLEA ES ADVERSA AL OFICIALISTA, ¿USTEDES CÓMO VAN A MANEJAR UNA ASAMBLEA EN CONTRA?

Tenemos que buscar la manera de defender los proyectos de gobierno que son positivos y convencer al resto de que lo apruebe. Ningún diputado va a votar en contra de un proyecto que beneficie al país. A nosotros nos pasó cuando éramos oposición en el mandato de (Ricardo) Martinelli, no era que el Panameñismo se oponía a todo lo que mandara el Cambio Democrático.

LES ACABAN DE NEGAR EL TRASLADO DE PARTIDA EN LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, ¿QUÉ LE HACE PENSAR QUE NO OCURRIRÁ UNA VEZ MÁS?

Cuando había proyectos positivos, los aprobamos. Creo que pudieran darse ese tipo de situaciones pero llega un momento en que la oposición no puede seguir manteniéndola si llegamos con la sustentación correcta de los traslados de partida.

¿LE PREOCUPA TENER UNA ASAMBLEA EN CONTRA?

No, creo que es positivo. Es parte de peso y contrapeso. La Asamblea está compuesta por varios partidos e independientes y al final tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando dos fuerzas grandes se unen generalmente las cosas caminan.

¿CÓMO SE SIENTEN LOS PANAMEÑISTAS DE QUE DIPUTADOS DE OTROS PARTIDOS QUE ANTES LES APOYABAN AHORA SE HAN REPLEGADO?

Estamos acostumbrados a vivir ese tipo de situaciones políticas. No me gustaría ahondar en el pasado y en el problema que se presentó, debemos trabajar en función de lo que podemos conseguir en el futuro. La posición de la bancada es llegar a acuerdos para pasar los proyectos beneficiosos del país.

¿ESO FUE UNA TRAICIÓN, LO DE LOS DIPUTADOS QUE LES QUITARON EL APOYO?

Había un acuerdo, y producto del mismo llegó la actual presidenta de la Asamblea, lógicamente que dentro del acuerdo estaba la conformación de la Comisión de Credenciales y eso fue desconocido. Al ser desconocido se faltó al acuerdo y eso nos tiene muy inconformes con la manera que nos han tratado. Pero, dejando eso a un lado, hay varios proyectos que tenemos pendientes, por ejemplo, la moratoria a la Ley de impuesto inmueble, y pudiéramos agregar otra moratoria a los pagos de la Caja Seguro Social que pudiera generar una buena cantidad de dinero para esta institución que lo necesita. Entonces, ese tipo de cosas es lo que vamos a enfocar en este periodo porque redundan en diferentes sectores y apoyan la gestión.

¿QUÉ VETARÍA DEL PROYECTO DE LEY DE IMPRESCRIPTIBILIDAD?

Me preocupa mucho que se incluyeran los acuerdos de colaboración, porque a diferencia de los acuerdos de pena, éstos buscan resolver casos y aquellos que han cometido una falta podrían verse afectados en colaborar con la justicia, tumbaríamos la mayoría de casos en el futuro porque nadie va a querer cooperar. Aparte hay abogados que sostienen que eso es inconstitucional. Este tipo de modificaciones al proyecto, que era muy sencillo y buscaban ordenar lo planteado por los proponentes no fueron aprobadas por el Pleno, pero sí lo fueron otras que propusieron diputados de otras bancadas que en vez de mejorar la ley la enturbian y pueden generar que sea vetada o inconstitucional por la Corte.

SI EL PRESIDENTE LE PIDIERA UN CONSEJO SOBRE LA LEY, ¿QUÉ LE DIRÍA?

Como se ha tratado la ley creo que el Presidente pudiera hasta vetarla, le recomendaría un veto parcial.

LAS RECIENTES DECLARACIONES DEL DIPUTADO PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ, DE QUE PUDIERA ALTERARSE EL ORDEN CONSTITUCIONAL SON MUY PREOCUPANTES. NO SOLO POR SUS INSINUACIONES DE QUE EL PRESIDENTE CONVOQUE A UNA ASAMBLEA PARALELA PARA HACER LA CONSTITUYENTE, SINO PORQUE TENIENDO LA OPOSICIÓN UNA MAYORÍA EN LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, DE LLEGAR UNA DENUNCIA SUSTENTADA CONTRA EL PRESIDENTE DEBERÁN ADMITIRLA....

Al calor del debate se han expresado de parte y parte cosas que pudieran no ser exactas. Sin embargo el diputado González expresó en cadena nacional que había que juzgar al presidente y eso quedó en evidencia en los medios de comunicación. No veo al presidente asumiendo ese tipo de actitud y más cuando nosotros hemos sido los defensores de la legalidad.

CON UNA COMISIÓN DE CREDENCIALES EN CONTRA, ¿TEMEN QUE OCURRA UN JUICIO CONTRA EL PRESIDENTE?

Lo actuado hasta ahora por la Comisión que eligió recientemente el Pleno, demuestra lo contrario, que no hay esa intención y aspiramos a que este ambiente se mantenga. No creo que la mayoría de los diputados promueva un movimiento de este estilo aunque estamos cautelosos de lo que se pueda dar.

¿QUÉ PASARÍA SI SE PRESENTA UNA DENUNCIA FUNDAMENTADA CONTRA EL MANDATARIO POR EL CASO ODEBRECHT?

Habría que ver si llegan con la sustentación correspondiente y le correspondería a la Comisión evaluarlo. Después iría al Pleno.

EL PRESIDENTE NO HA CUMPLIDO CON LA CONSTITUYENTE, AHORA MISMO NO HAY AMBIENTE PARA HACERLO, ¿QUEDARÁ SIN CUMPLIR ESTA PROMESA DE CAMPAÑA?

Entiendo que hay una Comisión que está viendo los temas constitucionales que preside el viceministro de la presidencia Salvador Sánchez pero de ahí en adelante no tenemos mayor conocimiento de qué tipo de iniciativas están tratando de impulsar.

¿PODRÍA TRATARSE DE UNA MODIFICACIÓN PUNTUAL, COMO EL TRABAJO DE LOS NOTABLES EN LA ADMINISTRACIÓN PASADA?

Existe la posibilidad del cambio constitucional basado en dos Asambleas, tendría que aprobarse en esta administración y en la próxima sin ningún cambio. Eso ha ocurrido ya.

¿CÓMO MANEJARON EN CASA EL CASO WAKED, SIENDO EDUARDO QUIRÓS EL PRESIDENTE DE GRUPO GESE Y USTED UN MIEMBRO DEL PANAMEÑISMO?

Lo primero es que nosotros fuimos educados bajo un precepto y es que los hermanos no se pueden pelear. Esa es una enseñanza que nos dejó mi papá, recién fallecido (el diputado hace una breve pausa, se le aguan los ojos). Nosotros podemos tener diferencias, pero procuramos que en los eventos familiares no se hablen de esas diferencias. Yo creo que el tiempo permitió que se aclarara la situación de La Estrella de Panamá , y me siento profundamente orgulloso de la labor que hizo mi hermano. (hace una pausa) El tiempo siempre aclara las cosas, y eso es lo bueno.

DIPUTADO PANAMEÑISTA

Pertenece a la comisión de credenciales de la Asamblea

Nombre completo: Luis Eduardo Quirós

Nacimiento: Panamá 29 de agosto de 1964

Ocupación: Diputado

Creencias religiosas: Católico

Resumen de su carrera: productor y presentador de televisión 1983. Miembro del Partido Panameñista. Sub-Fiscal del Comité Ejecutivo del Corregimiento de Bella Vista y Coordinador de Comunicaciones de la Campaña Presidencial del Dr. José Miguel Alemán; también a través de actos eleccionarios internos ha sido electo como: Presidente del Directorio Circuital 8-8 para el período 2011-2016 y nuevamente reelecto para el período 2016-2021. El 3 de mayo de 2009 obtiene una curul como Diputado y reelecto en el cargo 2014-2019. Durante este periodo ha presidido la Comisión de Credenciales fungió como secretario de la comisión de gobierno, justicia y asuntos constitucionales, el pleno de la Asamblea Nacional lo eligió por amplia mayoría como Primer Vicepresidente para el período del 1 de julio de 2016 al 1 de julio de 2017.