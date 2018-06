De Mundial, fútbol y otros deportes

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



ÁLVARO MARTÍNEZ | PERIODISTA

‘TENIENDO EN CUENTA NUESTRA REALIDAD Y EL RIVAL, FUE UN BUEN PARTIDO. BÉLGICA TIENE INFRAESTRUCTURAS, CULTURA, EMPRESAS QUE CREEN EN EL FÚTBOL'.

¿CÓMO EVALÚA EL PRIMER PARTIDO DE PANAMÁ EN UNA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL?

Positivo. Teniendo en cuenta nuestra realidad y el rival que teníamos al frente, fue un buen partido para Panamá. Bélgica tiene infraestructuras, cultura, empresas que creen en el fútbol y un modelo envidiable de formación. Un solo jugador de Bélgica vale más económicamente que los veintitrés convocados de Hernán ‘Bolillo' Gómez. Además, me gustó la actitud, valentía y garra de los muchachos en el 3-0, con todo en contra. Lo hicieron mejor de lo que me esperaba.

HISTÓRICAMENTE, PANAMÁ ES UN PAÍS QUE SE HA DESTACADO MÁS EN EL BÉISBOL Y EL BOXEO; SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS NO HA SOBRESALIDO INTERNACIONALMENTE EN ESTAS DISCIPLINAS. ¿A QUÉ OBEDECE ESTO?

Con un balón juegan 22... El fútbol se juega todo el año. Además, la FIFA y las ligas internacionales se han vendido bien. Hay estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo y Leo Messi que inspiran a los niños. El deporte también es más intenso. Hasta en Estados Unidos será el número uno muy pronto...

EL BÉISBOL ES CONSIDERADO EL REY DEL DEPORTE EN PANAMÁ. ¿ESO HA VARIADO O SE MANTIENE?

El béisbol es número uno en el verano y el resto del año, bien gracias y usted... Su dirigencia ha permitido que el fútbol sea el más practicado.

¿QUIÉN RECIBE MÁS APOYO DE LA FANATICADA, LA LIGA DE BÉISBOL O LA LIGA DE FÚTBOL? ¿POR QUÉ?

En tema de selección, el fútbol lo supera. En la LPF aún falta mucho. El béisbol gana por regionalismo en los campeonatos nacionales. Pero, como te dije, solo en verano. Mi deseo es que los dos deportes sigan creciendo y sean apoyados por el Gobierno, la empresa privada y la afición.

A SU JUICIO, ¿QUIÉN ES EL DEPORTISTA MÁS DESTACADO EN LA HISTORIA PANAMEÑA Y POR QUÉ?

Sin duda, Roberto Durán. El boxeo es el deporte que más gloria nos ha dado. ‘El Cholo' peleó con los mejores boxeadores de la historia. En la mejor época, le ganó a glorias del boxeo. Su carisma y su calidad es indiscutible. Imagínate, si es considerado el mejor boxeador latino y entre los diez mejores de todos los tiempos. Después de Durán, apunto en lista a Mariano Rivera e Irving Saladino. Julio Dely Valdés es el mejor en la disciplina del fútbol, en mi humilde opinión.

VOLVIENDO AL FÚTBOL, ¿CONSIDERA QUE LA CLASIFICACIÓN DE PANAMÁ AL MUNDIAL DE RUSIA FUE UN TEMA DE SUERTE, TOMANDO EN CUENTA QUE ESTADOS UNIDOS PERDIÓ ANTE TRINIDAD Y TOBAGO, O ES EL INICIO DE UN PROCESO SIN RETORNO, ES DECIR, QUE SIEMPRE ESTARÁ PRESENTE EN EL TORNEO?

No es suerte. Todos los equipos salen a ganar. Trinidad y Tobago no tenía nada que regalar y si Estados Unidos no pudo vencerlo, no merecía ir al Mundial. Las eliminatorias son difíciles, impredecibles y dramáticas. Panamá hizo más puntos y clasificó. Punto. Tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos con los muchachos y el ‘Bolillo' Gómez. Hace años y décadas, se veía tan lejos la posibilidad de clasificar a un Mundial. Ojalá podamos clasificar a todos los mundiales que vienen. Todo depende de la liga, de la Federación Panameña de Fútbol y el trabajo en las categorías menores. Esto apenas comienza.

PEDRO MEILÁN | ABOGADO

‘EL BÉISBOL ES EL REY DEL DEPORTE EN PANAMÁ. TENEMOS 10 PROVINCIAS Y HAY 13 EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATOS. ¿CUÁNTAS PROVINCIAS TIENEN EQUIPO DE FÚTBOL?'.

¿CÓMO EVALÚA EL PRIMER PARTIDO DE PANAMÁ EN UNA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL?

Quiero ser lo más objetivo en esto. Fuimos al Mundial por un gol que no existió, como ha pasado con otras selecciones, que se han visto beneficiadas con esos errores. Lógicamente, como panameños queremos ver a la selección en un Mundial de Fútbol y que ha superado las expectativas en el primer juego. Jugaron con corazón y sin complejos. Soy del criterio que aún no estamos en los niveles de las selecciones que participan en el Mundial, y no lo digo porque me considere un ‘antipanameño', no; lo digo porque, comparativamente, el valor (costo por jugadores) de los equipos que están en Rusia es superior al de Panamá. A esto le sumo que la infraestructura deportiva en cuanto al fútbol aún no está a nivel de un país mundialista y esto tiene su efecto en la calidad de los futbolistas que puede producir el país. No quiero que me malinterpreten, pero no es un tema de los jugadores, sino de estructura del país. Lo que ha pasado es que se ha hecho una comercialización muy fuerte con el fútbol por las televisoras que han creado la ‘marea roja'.

HISTÓRICAMENTE, PANAMÁ ES UN PAÍS QUE SE HA DESTACADO MÁS EN EL BÉISBOL Y EL BOXEO; SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS NO HA SOBRESALIDO INTERNACIONALMENTE EN ESTAS DISCIPLINAS. ¿A QUÉ OBEDECE ESTO?

No es del todo cierta la pregunta. El béisbol tiene siete categorías, Panamá ha estado clasificando y ha sido campeón y subcampeón en las categorías menores de los Panamericanos. Casualmente, ahora estamos clasificados para el Mundial de Béisbol en la categoría Sub-5, que se jugará en agosto en el país. En los últimos años, Panamá también ha resaltado en las categorías Sub-9, 10, 11 y 12. Si bien es cierto que hemos tenido un gran bajón en la categoría mayor, es porque otras potencias en béisbol han entrado en los grupos en que se encontraba Panamá, como por ejemplo, Colombia. Pero si comparamos a nivel poblacional Colombia con Panamá, nos damos cuenta de que ese país nos supera muchísimo, y eso tiene su efecto a la hora de competir.

EL BÉISBOL ES CONSIDERADO EL REY DEL DEPORTE EN PANAMÁ. ¿ESO HA VARIADO O SE MANTIENE?

Eso no ha variado y te lo explico así. El béisbol es a nivel nacional, tenemos 10 provincias y hay 13 equipos de béisbol que participan en los campeonatos, solo hace falta que las comarcas indígenas saquen un equipo. ¿Cuántas provincias juegan fútbol? Colón y Veraguas son las únicas provincias que tienen equipo de fútbol y el resto de los equipos son de Panamá.

¿QUIÉN RECIBE MÁS APOYO DE LA FANATICADA, LA LIGA DE BÉISBOL O LA LIGA DE FÚTBOL? ¿POR QUÉ?

No creo que sea tan comparable, pero si lo vemos a nivel nacional, el béisbol recibe mucho más porque existe un campeonato juvenil y otro mayor que llena los estadios; si bien es cierto que hay partidos que no se llenan, hay otros como Los Santos contra Herrera que hasta en temporada regular son a estadios llenos; pero un partido entre el Árabe Unido y Plaza Amador en ronda regular, hay poca fanaticada. Ahora bien, cuando juega la selección de Panamá, la realidad es otra, porque se ha creado una marca fuerte, que es la marea roja; aparte de que los medios de comunicación la apoyan mucho más que al béisbol.

A SU JUICIO, ¿QUIÉN ES EL DEPORTISTA MÁS DESTACADO EN LA HISTORIA PANAMEÑA Y POR QUÉ?

Sin duda, Roberto Durán. Nos dio a conocer a nivel mundial, olvídese de los demás... el béisbol no lo ven en Rusia y el boxeo sí, a y Roberto Durán lo conocen en todo el mundo.

VOLVIENDO AL FÚTBOL, ¿CONSIDERA QUE LA CLASIFICACIÓN DE PANAMÁ AL MUNDIAL DE RUSIA FUE UN TEMA DE SUERTE, TOMANDO EN CUENTA QUE ESTADOS UNIDOS PERDIÓ ANTE TRINIDAD Y TOBAGO, O ES EL INICIO DE UN PROCESO SIN RETORNO, ES DECIR, QUE SIEMPRE ESTARÁ PRESENTE EN EL TORNEO?

Dos cosas. Más nos merecíamos la clasificación a Brasil 2014 y no se pudo lograr porque Estados Unidos nos goleó y en esta clasificación sabemos del gol inexistente, pero la historia del fútbol nos habla de la mano de Maradona y de penales cantados que no eran. Lo que te quiero decir es que ese gol inexistente de Panamá está dentro del fútbol y, ahora que ya está dentro del Mundial de Rusia, nos debe ayudar para crecer en este deporte y espero que los dirigentes sepan hacer las inversiones necesarias de los fondos que reciben, como lo ha hecho Costa Rica.