CD y su momento crucial

Cambio Democrático es el segundo partido político del país, no solo en membresía, sino en fuerza electoral. De hecho, estuvo a solo dos por ciento del candidato del Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo, quien fue declarado ganador de la Presidencia de Panamá. Ahora, ¿podrá Cambio Democrático estructurar una propuesta sólida para lograr el retorno al poder de Panamá en 2024?

Rómulo Roux, presidente de Cambio Democrático y excandidato presidencial en 2019, asegura que sí y es enfático en que va a correr nuevamente como candidato presidencial.

Pero Cambio Democrático está en este momento en una encrucijada donde los seguidores del expresidente y fundador del partido, Ricardo Martinelli, empujan una convención para cambiar la actual junta directiva que preside Roux.

Según los seguidores de Martinelli, con el 25 por ciento de los miembros de Cambio Democrático se puede realizar esta convención extraordinaria para cambiar la junta directiva del partido, pues su objetivo es que el exmandatario vuelva a retomar el control del colectivo político y sea, a su vez, el candidato presidencial en 2024.

Roux dice que las autoridades de Cambio Democrático fueron electas por cinco años, período que termina en 2023 y eso tiene que respetarse. ‘Todos tienen opción de participar en elecciones, primero en convencionales. Vamos a mantenernos en base a la hoja de ruta y lo que dice el estatuto. Ya esto no es como antes, ahora el Tribunal Electoral es el que financia y organiza las elecciones internas para puestos nacionales', señaló Roux hace unos días en Telemetro .

Inmediatamente el expresidente respondió en Twiter: ‘Luego de ver la entrevista a Rómulo Roux, invito a la junta directiva que él preside, a una reunión para analizar y decidir la renovación de todos los organismos de toma de decisiones del partido, buscando los mejores intereses del país y Cambio Democrático. Espero pronta fecha'.

Pero ¿está Roux dispuesto a reunirse con Martinelli? El excandidato presidencial dice que sí, aunque hasta ahora no hay fecha ni hora de encuentro. La última vez que ambos se reunieron fue a pocos días de que a Martinelli se le concediera la medida de casa por cárcel, pero luego de haber sido declarado no culpable en el caso que lo mantuvo dos años detenido, no ha habido comunicación personal entre ambos.

Cuando se le preguntó a Luis Eduardo Camacho, una de las manos derechas de Martinelli, sobre la relación entre el expresidente y Roux, éste la calificó de tibia. Dice que ellos están a la espera de la respuesta de Roux a la propuesta de Martinelli de reunirse. ‘Hay dos maneras de hacer las cosas: a la brava o concertada', dijo Camacho. ‘Todo depende de la madurez de la dirigencia de Cambio Democrático', agregó.

‘Ojalá sea bien entendido el llamado a diálogo hecho por el expresidente Martinelli a los directivos y bases de Cambio Democrático...', reiteró Camacho.

El tercero

Aunque dentro de Cambio Democrático parece que solo hay dos facciones, la de Martinelli y la de Roux, una tercera también quiere que se le tome en cuenta. Se trata de la facción que lidera el exministro y exprecandidato presidencial José Raúl Mulino. Y es que Mulino es la representación más visible del otrora partido Unión Patriótica que se fusionó con Cambio democrático. Aunque pequeña, tiene una representatividad dentro de Cambio Democrático. ‘Yo saqué el 30 por ciento de los miembros del partido, contra toda la maquinaria de los diputados financiados con la cuestionada partida 172', enfatizó mientras soltaba una sonrisa.

Mulino dice que él busca la reorganización del partido en base al consenso y no de confrontación. ‘Si vamos a una pelea máscara contra cabellera, vamos a reventar el partido… Debemos sentar a las bases donde todas las facciones estén representadas y en este momento no lo están', agregó.

Dice Mulino que él sí conversó con Roux al respecto y quedaron de reunirse el jueves que pasó, pero al final la reunión no se materializó, pero espera que vuelvan a coordinar para concretar el encuentro.

Sin duda, Cambio Democrático está en un momento crucial. Tiene en la Asamblea 18 diputados. De acuerdo con la diputada Yanibel Ábrego, expresidente de la Asamblea y secretaria general de Cambio Democrático, en su bancada hay dos facciones, una que tiene 15 miembros (a la que ella pertenece) y la otra tiene tres (Mayín Correa, Chello Gálvez y Alaín Cedeño) que responden a Martinelli.

Para Ábrego, Martinelli es una persona muy valiosa, pero democráticamente la junta directiva que preside Roux le ganó contundentemente y de forma democrática.

Ábrego coincide con Roux en que el llamado a una convención extraordinaria con el 25 por ciento de los convencionales no cabe, porque los estatutos no lo establecen. Además, es el Tribunal Electoral el que tendría que hacer esa convención extraordinaria. ‘Yo aspiro a la unidad del partido. Aspiro un Ricardo Martinelli encajado en por la lucha del poder en el 24. Si el quiere ser candidato presidencial, es su derecho, pero por ahora debemos luchar juntos por la consolidación del partido para llegar fuertes en el 24...', afirmó la diputada.

El ruido en Cambio Democrático es evidente. Uno y otro tienen su posición y se verá en los próximos meses si disponen de la suficiente capacidad para consolidarse en una unidad monolítica. ¡Amanecerá y veremos!