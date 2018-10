‘El momento es ahora y no dentro de cinco años'

Adelita Coriat

El abogado José Isabel Blandón quiere dar el salto de la Alcaldía a la Presidencia. Este 28 de octubre se va a someter al escrutinio de sus copartidarios quienes, a su juicio, no están influenciados por fuerzas externas para emitir su voto a algún favorito. No obstante, Blandón tiene algunos puntos que actúan en desventaja. El primero es que las obras que realiza la alcaldía en algunos sectores de la capital aún no están listas. Además, existe la percepción —aunque él lo niega rotundamente— de que son la causa de inundaciones extremas y que debido a los proyectos los negocios se han visto afectados con pérdidas que han provocado el cierre de más de 40 negocios. Se deslinda de cualquier vínculo con Odebrecht en lo tocante a donaciones, y dice que la licitación adjudicada a la empresa fue transparente. Otro asunto que actúa en contravía de Blandón es la lentitud y burocracia que alimentan la actual administración. Para ello, dice que su mejor carta de presentación es su gestión en la Alcaldía.

EN 2016, USTED DIJO A ‘LA ESTRELLA DE PANAMÁ' QUE LOS PROCESOS QUE ESTABA LLEVANDO A CABO EN LA ALCALDÍA ‘REQUERÍAN MÁS DE UN PERÍODO PARA CIMENTARSE (…) A MI JUICIO IRME EN EL 2019 SERÍA DEJAR A MEDIO PALO EL TRABAJO'… ¿QUÉ LE HIZO CAMBIAR DE OPINIÓN?

'Hay ministros de Estado que apoyan a Mario Etchelecu y otros a mí, lo mismo con los diputados. De hecho, si tuviéramos que hablar de las figuras de más peso del partido, la mayoría me apoya'.

Nos encontramos con varios temas que son parte del plan de acción de la ciudad que no se pudieron desarrollar porque la Alcaldía no tiene hoy las competencias para realizarlo. La única manera para hacerlo sería desde el Ejecutivo, por ejemplo, los temas transporte público, recolección de residuos, agua potable. Ninguno de los tres temas se puede desarrollar desde la Alcaldía, porque no tiene las competencias. Llegué a la conclusión, a la luz de la experiencia vivida, que para poder hacer lo que queremos hacer es mejor ser presidente que ser alcalde. Pero además, la perspectiva que había era la posibilidad de que el gobierno tuviera otras opciones hacia la Presidencia de la República. A medida que fue pasando el tiempo, para una importante mayoría de la membresía del partido, y para algunos, la única opción para que el partido pueda hacer la pelea en el 2019 para ganar la Presidencia fue que yo me postulara como candidato. Me lo plantearon por mucho tiempo varios dirigentes hasta que llegué a la conclusión de que el momento era ahora y no dentro de cinco años.

¿EL PARTIDO LE PIDIÓ QUE FUERA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA?

No el partido, muchos de sus miembros.

HABLANDO DE LOS PROYECTOS, EN ESTE MOMENTO NO ESTÁN LISTOS, HAY QUEJAS DE INUNDACIONES, CIERRE DE NEGOCIOS A CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN. ¿USTED CREE QUE CON ESTE ESCENARIO PUEDE ASPIRAR A LA PRESIDENCIA?

Hay varias cosas, la pregunta parte de supuestos equivocados. Todos los proyectos estarán listos al finalizar mi período. Están dentro del término que les correspondía. Segundo, los proyectos no han generado inundaciones, son previas a los proyectos.

ESO ES CUESTIONABLE…

Tú nada más tienes que buscar en Google y verás que hay inundaciones en vía España desde el 2000.

NO DE LA MAGNITUD QUE HOY LAS VEMOS…

Eso es subjetivo de tu parte. Te puedo enseñar fotos.

LE PODRÍA DAR TESTIMONIO COMO CUALQUIER TRANSEÚNTE QUE CAMINA POR LA ZONA Y NO TENÍAMOS ESE TIPO DE INUNDACIONES...

Eso es subjetivo. Hay fotografías de años anteriores que demuestran lo contrario. La gente repite que la vía Argentina se inunda. Pero la que se inunda es la calle Gaspar Octavio, es la calle que colinda con El Trapiche.

¿Y ESA CALLE PROVOCA QUE TODA LA VÍA ARGENTINA SE INUNDE?

No es la vía Argentina. No, absolutamente. Enséñame una foto. Reitero, lo que se inunda es lo que siempre se ha inundado. Si quieres vamos personalmente, pero esa calle no es parte del proyecto de la Alcaldía. Esas reparaciones que hacemos buscan minimizar el riesgo de las inundaciones. El día que se inundó El Trapiche cayó una precipitación más alta en los últimos 30 años en un espacio de una hora. Fue un fenómeno extraordinario que inundó muchas otras calles, y eso está certificado por las autoridades correspondientes. Querer decir que esas inundaciones son producto de los trabajos, es falso. La Alcaldía ha asumido una competencia que no le correspondía, porque aquí no habían invertido en la infraestructura en 50 años.

¿CON CUÁNTOS INSPECTORES CUENTA LA ALCALDÍA PARA REVISAR LOS PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN?

Nosotros tenemos cerca de una veintena de funcionarios. Hay nueve inspectores en inspecciones privados que tenemos que dar el permiso. En la dirección de la Alcaldía que atiendo eso, ahí hay nueve inspectores. Los proyectos de la Alcaldía se manejan en la Subdirección de Estudio y Diseño.

¿CUÁNTOS HAY EN ESA SUBDIRECCIÓN?

Cerca de veinticinco funcionarios. Fuera de eso hay unos diez que están exclusivamente para inspeccionar. Además, en el caso de vía Argentina y calle Uruguay hay un inspector exclusivo para esos proyectos.

¿EN QUÉ CONSISTE LA SANCIÓN QUE IMPONE A LA EMPRESA QUE NO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL PROYECTO?

Son pecuniarias.

¿CUÁNTAS HA EJECUTADO?

No sabría decirte, porque yo pensé que me ibas a entrevistar de la campaña presidencial.

LA CAMPAÑA TIENE QUE VER CON SU EJECUTORÍA EN EL CARGO…

Pero es que yo no me sé de memoria los montos que ha puesto la Alcaldía.

LA PREGUNTA VA DIRIGIDA A QUE SI SON SANCIONES SUAVES, LA EMPRESA CONTINUARÁ COMETIENDO LOS ‘ERRORES' ..

No sé de cuánto es la sanción, si me hubieras pedido que te trajera de cuánto es la sanción, te lo hubiera traído.

¿PARA CUÁNDO ESTARÁN LISTOS LOS PROYECTOS DE LA ALCALDÍA?

Cada uno tiene una fecha de terminación distinta. Vía Argentina debe estar listo en febrero de 2019; calle Uruguay, para abril; y la de vía España, en diciembre de este año.

¿POR QUÉ SE LE DIO EL CONTRATO A ODEBRECHT, INCLUSO DESPUÉS DE QUE EL PRESIDENTE DE ESTA COMPAÑÍA YA ESTABA PRESO?

Legalmente no había nada que impidiera su contratación, lo mismo te respondí en la entrevista que me hiciste en 2016, cuando me lo preguntaste.

ENTONCES DESCONOCÍAMOS QUE ODEBRECHT HABÍA ALIMENTADO LA CAMPAÑA POLÍTICA DEL PANAMEÑISMO…

La mía no. A mí no me dio plata. Yo no formo parte del gobierno de Varela. Soy parte del partido.

A ESE MISMO PARTIDO LE SUFRAGÓ LA CAMPAÑA….

Yo no tengo nada que ver con las finanzas del partido. Tú me quieres preguntar a mí, pregúntame de la Alcaldía, a mí no me dieron plata.

Y FINANCIÓ LAS CONVENCIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA…

Reitero, yo no manejo eso.

EN LA ALCALDÍA FUNCIONA MUCHO MEJOR LA VENTANILLA ÚNICA, PERO AÚN HAY UN EXCESO DE TRÁMITES PARA SACAR UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN QUE ATORA LOS PROYECTOS. ¿USTED TIENE PENSADO ALGO PARA AGILIZARLO?

Lo primero es que la Ventanilla Única está en la Alcaldía, pero involucra a varias instituciones. Nosotros no tenemos competencia sobre los requisitos de las otras instituciones para dar el visto bueno. Lo que hemos podido hacer es que lo que antes demoraba un año, en promedio lo hemos hecho en un mes. Es un avance importante. Requeriría una revisión que va más allá de los pasos de la Alcaldía para agilizarlo.

¿QUÉ PROPONE COMO CANDIDATO?

Soy muy específico. Primero debe haber un cambio constitucional. Mi propuesta es la convocatoria a una constituyente. Planteo que la primera semana de gobierno convoquemos a un referéndum para que el pueblo decida si hacemos una convocatoria para reformar la Constitución. Esa discusión de si es paralela o no, me parece que es quedarse en lo superficial, pero lo importante es el cambio que se debe hacer.

¿QUÉ ESTRATEGIA IMPLEMENTARÁ PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA?

Lo primero que tiene que haber es diálogo entre el sector público y el privado. Si tuviera que reconocer, como panameñista, alguna falla de este gobierno, es que no ha habido esa conversación. Ha habido muy poca interacción entre el presidente y los gremios empresariales. Tiene que haber un mayor diálogo. Creo en las alianzas público-privadas. Me parece que tenemos que enfocarnos en sectores donde somos más competitivos, como el tema portuario y logístico. En el caso del tema turístico, tenemos que enfrentar los problemas que hoy tiene la economía que se ha elevado el costo, el dólar se ha fortalecido en la región, lo que hace más oneroso venir a Panamá. Hay que buscar mecanismos para hacer atractivo a Panamá.

SE DICE EN SU PARTIDO QUE DESDE ADENTRO LE ESTÁN SERRUCHANDO EL PISO, ¿QUÉ TIENE QUE DECIR DE ESTO?

El presidente ha sido muy claro en que no va a tomar partido dentro de las primarias.

BUENO, ÉL PUEDE DECIR LO QUE GUSTE… ¿USTED CREE EN SU NEUTRALIDAD?

Yo le creo. No al discurso, sino a los hechos de que se va a mantener imparcial.

¿QUÉ HECHOS LE HACEN PENSAR QUE ES IMPARCIAL?

Porque tanto los diputados como los funcionarios de gobierno han tomado total libertad para apoyar a quien crean. No he recibido quejas de que han tenido presiones para que voten a favor o en contra mía o de otro candidato. Hay ministros de Estado que apoyan a Mario Etchelecu y otros a mí, lo mismo con los diputados. De hecho, si tuviéramos que hablar de las figuras de más peso del partido, la mayoría me apoya. Si fuera que el Presidente estuviera presionando de alguna forma, no sería así.

ENTONCES, PARA USTED, ¿ETECHELECU NO ES EL CANDIDATO DEL PRESIDENTE?

No creo que lo sea. Tampoco lo soy yo.

¿DICE USTED QUE EL PRESIDENTE NO TIENE CANDIDATO O PREFERIDO?

Él va a respetar la decisión que tome el partido. Reitero, si yo sintiera que él lo estuviera haciendo, te lo diría.

¿POR QUÉ CREE QUE USTED PUEDE SER PRESIDENTE?

Porque tengo al experiencia y la capacidad demostrada y deseos de superación.

¿QUÉ ES LO QUE USTED DICE QUE ESTÁ DEMOSTRADO?

La trayectoria de transparencia y compromiso de la modernización del Estado en la Alcaldía. Hoy tenemos una entidad que está en carrera administrativa, ha mejorado esos procesos, ha cambiado su organigrama, se ha manejado por un Consejo de Representantes compuesto, mayormente, por la oposición sin que haya mayores conflictos, que era la nota característica en años pasados.

¿QUÉ HECHOS PONDRÍA COMO EJEMPLO EN CUESTIÓN DE TRANSPARENCIA?

Nosotros tenemos la plataforma de datos abiertos de la Alcaldía, que es una de las mejores a nivel de instituciones públicas. Recién recibimos un reconocimiento de la Autoridad de Innovación Gubernamental. En el portal se puede encontrar quién ganó una licitación, el monto, los avances georreferenciados. Puedes ver también las denuncias que se hacen a la Dirección de Obras y Construcciones. El tema de arborización también sale ahí, es un censo de árboles en servidumbre, qué tipo de árboles son y dónde están. La Alcaldía es una de las instituciones que cumple al 100% con los parámetros que exige la Ley de Transparencia.

AL GOBIERNO ACTUAL NO LE AYUDA LA PERCEPCIÓN DE LENTITUD EN SU GOBIERNO. ¿CÓMO PIENSA DISTANCIARSE DE ESO PARA DESPEGAR EN SU CAMPAÑA POLÍTICA?

Simple y sencillamente la gente puede ver cómo ha sido la gestión en la Alcaldía. Hay cosas que han mejorado en tramitología. Hoy en día tú puedes sacar la placa por Internet y luego retirarla, lo que demora menos de diez minutos.

SU RELACIÓN CON EL PARTIDO, Y EL DESGASTE QUE TIENE ACTUALMENTE, ¿SON PUNTOS EN CONTRA EN SU CAMPAÑA?

JOSÉ ISABEL BLANDÓN El actual alcalde aspira a la Presidencia de la República por el Partido Panameñista Nombre completo: José Blandón Figueroa Nacimiento: 7 de julio 1967 Ocupación: Economista Resumen de su carrera: Alcalde capitalino electo en 2014. Miembro del Partido Panameñista y diputado de la Asamblea Nacional entre 1999 y 2014. En las elecciones de 1999 fue electo como legislador por el mismo circuito electoral, y en el quinquenio 1999-2004 fue escogido jefe de bancada del Partido Arnulfista. Fue reelecto en el 2004, donde siguió siendo jefe de la bancada por dos años y propuso la ley de control del tabaco. En 2009 obtuvo su segunda reelección. En 2010 fue nombrado como asesor ad honorem del alcalde capitalino Bosco Vallarino, asesorando en la parte financiera y en el proyecto de transformación urbana de la calle Uruguay y la vía Argentina. No obstante, tras la renuncia forzada del alcalde Vallarino, en 2012, pasó a ser un duro crítico del presidente Ricardo Martinelli. En 2013 fue electo como el candidato a alcalde por el distrito de Panamá por parte del Partido Panameñista, con más del 97% de los votos.

No, primero el partido tradicionalmente ha sido muy fuerte en el interior, y en esta gestión se ha invertido más en el interior que en la capital. De hecho es un reclamo que yo le he hecho al Presidente, de que en la capital no tiene ningún proyecto importante, excepto la Línea 2 del Metro. La mayoría de las inversiones están en el interior. En el interior, es donde coincidentemente es la fuerza del Partido Panameñista, pero te diría que esa percepción de lo que sucede en la ciudad no se aprecia en el interior, lo que yo recibo cuando viajo es muchas felicitaciones por los ciudadanos de estos lugares.

¿A CUÁNTAS EMPRESAS HA TENIDO QUE INDEMNIZAR LA ALCALDÍA POR CAUSA DE LAS INUNDACIONES?

Nosotros no hemos indemnizado a nadie. Hasta el día de hoy, solo hay una demanda de una empresa exigiendo. El sector público no puede hacer eso sin un fallo.

HAY 45 NEGOCIOS QUE HAN CERRADO SUS PUERTAS EN VÍA ARGENTINA…

Primero vamos de lo grande a lo chico. Muchos plantean que la economía está mal, y que están cerrando los negocios, eso no es en vía Argentina, sino a nivel general. Así que pretender que todo negocio que cerró en la vía es por causa de los trabajos, de los tres años de trabajos, es querer simplificar el tema. Por ejemplo, el que hace bagels, dicen que cerró por la situación. Pero en realidad su actividad principal era vender bagels a los hoteles. Eso les pegó por la baja del turismo. No cerraron, cambiaron de administración y van a abrir ahora.

YO ENTIENDO SU ESTRATEGIA DE DEFENDER LOS PROYECTOS, PERO COLATERALMENTE HAN CAUSADO MUCHAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS AL SECTOR...

Por supuesto que todo proyecto trae sus consecuencias, de esa magnitud genera molestias. Si se pudiera hacer sin eso, lo haríamos. El problema que genera incomodidad en calle Uruguay es el cambio de tuberías pluviales y de aguas servidas. En esas calles cada vez que llovía se inundaba, porque los drenajes habían colapsado.