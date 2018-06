Mercado energético: desarrollo y costo ambiental

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



DAMARIS SÁNCHEZ | ACTIVISTA AMBIENTAL

‘LAS HIDROELÉCTRICAS HAN DEJADO EN EVIDENCIA POR SÍ MISMAS QUE NO SON FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA. SU PROCESO CONLLEVA DAÑOS AMBIENTALES, CULTURALES Y SOCIALES VISIBLES'.

¿CUÁLES SON LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ENERGÉTICO DEL PAÍS?

A partir de la privatización del sector eléctrico, el concepto de interés público -que subsiste del tiempo en que el sistema era estatal- se utiliza de hecho para ventaja del interés de lucro de los actores privados que participan del mercado eléctrico, sin que el marco legal contemple la garantía de los derechos de usuarios y pobladores afectados por proyectos energéticos para lograr un equilibrio entre las partes de los procesos. No responde a una visión de derechos humanos, ni a su finalidad de acceso a la energía o en el derecho al debido proceso. No responde, como el resto de la estructura legal e institucional del país, al desarrollo productivo en el sector primario y secundario de la economía, sino al sector servicios y especulativo, ni ha enfatizado en elementos de autogeneración, sustentabilidad a través de energías como la eólica y solar, eficiencia y ahorro para responder a una realidad imposible de evadir: que el planeta como sistema general y los ecosistemas del país, en particular, tienen límites materiales; que acercarse y sobrepasar esos límites tiene consecuencias sobre las condiciones de vida y la propia economía.

¿QUÉ TANTA CONCIENCIA TIENE LA SOCIEDAD PANAMEÑA SOBRE AHORRO ENERGÉTICO?

Muy poca. Esto se explica, al menos en parte, porque vivimos inmersos en un sistema económico que no se basa en la producción de bienes necesarios, sino en el consumismo transmitido desde la escuela, los medios de comunicación y el Estado, donde el ser se define a partir del tener cada vez más. Esa misma visión se traduce, en el tema energético, en que los problemas siempre se aborden por el lado de la producción de energía y no en el ahorro, por los análisis ‘costo beneficio' estrictamente monetarios que no incluyen dentro de sus variables los costos sociales, ambientales y culturales, ni la responsabilidad intergeneracional. Por otro lado, el discurso de ahorro se dirige a culpar a los pequeños consumidores de hogares, en vez de enfocarse a los grandes consumidores, como centros comerciales, industrias y grandes edificaciones.

¿CONSIDERA QUE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DISEÑA EDIFICIOS QUE SE AJUSTAN A UNA POLÍTICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA?

No, todo lo contrario. Se construyen edificios que imitan modelos arquitectónicos de países ‘desarrollados' donde el clima es otro, que a la fuerza requieren iluminación artificial y refrigeración. No se aprovecha la luz y la ventilación natural, ni las arquitecturas locales. Lo peor es que ese modelo insostenible está expandiéndose de la capital del país a las capitales de provincia. Son infraestructuras altamente demandantes y dependientes de energía para todo tipo de actividad, un entorno cerrado y carentes de diseños amigables.

HIDROELÉCTRICAS: ¿ENERGÍA LIMPIA O DAÑO AMBIENTAL?

Las hidroeléctricas han dejado en evidencia por sí mismas que no son fuentes de energía limpia. Su proceso de instalación conlleva niveles de intervención y daños ambientales, culturales y sociales visibles. Emiten gases de efecto invernadero y afectan todo el sistema de vida asociado al río, desde su nacimiento hasta más allá de su desembocadura en el mar. En este sentido, es importante denunciar el discurso de ‘agua que se va al mar es agua que se pierde', pues es agua que cumple una función de importancia por sí misma y para las comunidades humanas. Todo esto conduce a concluir que no es energía limpia y que genera daños ambientales, evitables en la medida que hay alternativas, aparte de los elementos de eficiencia y ahorro... Por otro lado, la normativa que las ha regulado ha permitido que acaparen las áreas de su operación, convirtiendo el río en una propiedad privada casi inaccesible, incluso para el monitoreo de los planes ambientales...

AUNQUE LA MEDIDA DE APLICAR UN IMPUESTO A LA ENERGÍA SOLAR DE AUTOCONSUMO SE SUSPENDIÓ, ¿QUE ANÁLISIS SE PUEDE HACER DE ESTA PROPUESTA?

La energía solar, al igual que el agua, el oxígeno, son bienes naturales que provienen del entorno. Son bienes fundamentales para nuestra existencia. Por tanto, en las mentes mercantilistas que abundan en espacios de poder político, económico y que dirigen este país, la visión es que a partir de esos bienes se puede generar dinero y continuar enriqueciéndose. Al parecer, los encargados de administrar la cosa pública no están al servicio de promover alternativas que benefician a la población y al ambiente.

EN LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL NO HAY MUCHO IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR. A SU JUICIO, ¿A QUÉ OBEDECE?

Quienes actualmente toman decisiones sobre el sistema energético nacional visualizan como necesario, en primer lugar, seguir desarrollando los recursos naturales convencionales como la hidroelectricidad... no hay un interés real y firme en incentivar la diversificación de la matriz energética. Los planes continúan manteniendo la energía renovable como un proceso de mediano y largo plazo, el cual no se incentiva.

¿EN QUÉ DIRECCIÓN SE DEBE DESARROLLAR MÁS?

La matriz energética del país debe incentivar y promover las energías renovables buscando mecanismos de autogeneración... La energía solar debe crecer no solo a nivel de grandes generadores, sino en pequeñas escalas... El actual modelo es autodestructivo, no es sostenible y contradice totalmente acuerdos internacionales de reducción de emisiones.

VÍCTOR URRUTIA | SECRETARIO DE ENERGÍA

‘ES IMPORTANTE QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN LA FORMA MAS ADECUADA, MINIMIZANDO TODA HUELLA. LAS FUENTES DE ORIGEN RENOVABLE GENERAN UN IMPACTO'.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ENERGÉTICO DEL PAÍS?

La clave de un sector energético exitoso es la planificación. Hemos realizado un proceso inédito: trazar una plan energético apoyado en la participación ciudadana, proceso que se realizó en nueve provincias, lo que nos ayudó a definir una hoja de ruta para los próximos 35 años. Luego de 17 años de reestructurar el sector, más que deficiencias, detectamos retos. Retos, que exigen mirar de cerca la eficiencia energética, cambio climático, acceso a la electricidad, movilidad eléctrica, la gestión de proyectos en tiempo oportuno...

¿QUE TANTA CONCIENCIA TIENE LA SOCIEDAD PANAMEÑA SOBRE AHORRO ENERGÉTICO?

Sin dudas va en aumento. Percibimos una mayor conciencia e interés en ahorrar en todo el sector productivo y residencial. El patrón de consumo de los panameños nos muestra una búsqueda permanente de eficiencia que toma distintas rutas: cambio de hábitos, costumbres y el reemplazo de equipos por otros más eficientes. Los ciudadanos afirman que la tarifa eléctrica ha aumentado en los últimos años... podemos demostrar en cifras que hemos logrado, a través de la diversificación de la matriz eléctrica, estabilizar la tarifa. Lo que el usuario quizás desconozca es que hemos focalizado el exorbitante subsidio que se mantenía anteriormente...

¿CONSIDERA QUE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DISEÑA Y CONSTRUYE EDIFICIOS QUE SE AJUSTAN A LA POLÍTICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA?

La construcción sostenible en Panamá ha cobrado fuerza en los últimos años de forma espontánea. Sin embargo, hemos elaborado junto a IFC, brazo financiero del Banco Mundial, y los sectores activos de la construcción en el país, una guía de construcción sostenible, cuyo carácter será de estricto cumplimiento. Esta guía, que empieza a regir a finales de este año, permitirá reducir el consumo energético en un 20% y optimizará el consumo de luz en el país. Hoy día este tipo de construcción ya las encontramos en hoteles, hospitales, oficinas, centros comerciales, escuelas y viviendas. Es importante señalar que se cree que la inversión de una construcción sostenible posee un costo mayor...

HIDROELÉCTRICAS, ¿ENERGÍA LIMPIA O DAÑO AMBIENTAL?

Las hidroeléctricas, como cualquier obra que se realiza, tiene un impacto ambiental. Es importante que la obra se realice en la forma más adecuada, minimizando toda huella. Asimismo, las fuentes de origen renovable, también llamadas alternativas, generan un impacto, en menor escala, pero no es nulo. Por ello, vemos la eficiencia energética como un pilar fundamental en la política energética de los próximos años. Es una herramienta que nos permitirá explotar un desarrollo socio económico sostenible; y, seguramente, será una herramienta de muy bajo impacto ambiental y grandes beneficios económicos.

AUNQUE LA MEDIDA DE APLICAR UN IMPUESTO A LA ENERGÍA SOLAR DE AUTOCONSUMO SE SUSPENDIÓ. ¿QUE ANÁLISIS SE PUEDE HACER DE ESTA PROPUESTA?

De ninguna manera se trata de introducir un impuesto a los sistemas fotovoltaicos, mucho menos buscamos disminuir, detener, o desacelerar el crecimiento vertiginoso de esta fuente de generación limpia. La propuesta respondía a los retos que nos impone la transición hacia un futuro energético basado en fuentes renovables, y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico. Sin embargo, el uso de paneles solares para autoconsumo no debe estar exento de pagar los cargos que le corresponden. Estos clientes no se desvinculan de la red de distribución eléctrica de las empresas ENSA o Edemet-Edechi. La generación fotovoltaica ocurre durante el día, cuando se inyecta carga a la red, es registrada por el medidor. En la noche, cuando merma la generación, por la ausencia de sol, el cliente recibe energía de la red, que también registra el medidor. Este es un servicio por el que todos pagamos.

EN LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL NO HAY MUCHO IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR. A SU JUICIO, ¿A QUÉ OBEDECE?

Creo que nos ha faltado mayor difusión en este tema. Motivados por la disminución en el precio de los equipos, el beneficio de los incentivos que ofrece la ley y los beneficios ambientales, decenas de clientes residenciales y comerciales del país están apostando al uso de paneles solares para ayudar a abastecerse de energía eléctrica. Por ello, promovimos una legislación que permite la autogeneración como una opción que permite a los clientes regulados producir parte o la totalidad de la energía que requieren. El sistema de generación eléctrica que se instala en las residencias o locales comerciales incluye un medidor bidireccional que permite contabilizar la energía que ingresa a la red producida por los paneles, y la que consume el cliente que viene de la red.

¿EN QUÉ DIRECCIÓN SE DEBE DESARROLLAR MÁS?

Uno de los objetivos es construir un sistema robusto que sea capaz de evitar intermitencias o caídas de la red, que permita la rápida conexión y desconexión de distintas centrales de generación. Todas las fuentes juegan un rol. Por ejemplo, debemos continuar aprovechando y optimizando lo que tenemos como base, que es la generación hídrica y termoeléctrica, y continuar promoviendo e incorporando fuentes de energía renovables, pero tomando en cuenta que generan intermitencia, y para ello requerimos un sistema de transmisión que lo respalde, que evite, por ejemplo, que se deje de entregar energía cuando no hay sol o viento.