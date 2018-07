Al menos veinte diputados del PRD irán por la reelección

Ismael Gordón Guerrel

Por lo menos veinte diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) intentarán regresar a la Asamblea Nacional en julio de 2019.

Seis de los 26 diputados de la bancada perredista no se postularon para participar para este cargo en las elecciones primarias del colectivo, que se realizarán el 16 de septiembre próximo.

Elías Castillo, Samir Gozaine, Rubén De León, Pedro Miguel González, Felipe Vargas y Quibián Panay no se postularon. El resto de diputados sí lo hizo, confirmaron a La Estrella de Panamá fuentes del PRD.

Hay algunos que buscan por lo menos dos cargos: el de diputado y alcalde, el de diputado y representante de corregimiento y el de diputado y presidente de la República.

El PRD cerró el periodo de postulaciones el pasado martes y más de 160 miembros del partido se inscribieron para un cargo como diputado.

‘Hace seis años que yo inicié este recorrido político, yo critiqué la reelección, yo adversé a la reelección y si en aquel momento la reelección era mala, ahora no puede ser buena, por eso he tomado la decisión con mi familia y mi equipo, de no participar en las próximas elecciones y proponer figuras nuevas', aseguró Gozaine, diputado del circuito 4-1 (David).

En tanto, en su intervención en la Asamblea, el 1 de julio, Pedro Miguel González informó que no pretende reelegirse y en su lugar se encargará de lleno de la Secretaría del PRD.

Por su parte, Panay prefirió disputar el puesto de la Alcaldía de Panamá.

DOS CARGOS

En el PRD, por lo menos tres actuales diputados buscarán asegurar una curul o un puesto distinto.

Zulay Rodríguez, quien se postuló para el cargo de presidenta de la República, también presentó su aspiración para diputada en el distrito de San Miguelito.

Otro diputado que quiere asegurar un puesto es Iván Picota. Se postuló, además del cargo de la Alcaldía de Panamá, para buscar la reelección como diputado.

Crispiano Adames presentó su aspiración al cargo como diputado y además, como candidato a representante del corregimiento de San Ana.

El Código Electoral establece que la postulación a varios cargos dependerá de si el partido lo permite. En el caso de hacerlo y salir electo en más de uno, deberá escoger cuál va a ejercer. De no hacerlo, se le adjudicará el cargo de más rango.