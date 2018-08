Mejía restringe acceso a carpetillas testimoniales en el caso de pinchazos

Aproximadamente a las 3:30 p.m. se reanudó la audiencia de acusación contra el expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de las escuchas telefónicas que se realizaron a políticos, miembros de la sociedad civil, periodistas, entre otros.

De acuerdo con el Tiwtter del Órgano Judicial, el tema de la admisibilidad del testigo y de los siete cuadernillos se debatiría después en un solo grupo.

En un escrito de acusación del 8 de octubre de 2015, el magistrado fiscal Harry Díaz, enumeró 73 testimonios. De esta lista, el abogado Cristóbal Arboleda objetó dos. Se trata de los testimonios 17 y 18, al considerarlos "inconducente e impertinente".

Ante esto la fiscalía se opuso a la solicitud de Arboleda y el magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía, indicó que las pruebas de los testimonios 17 y 18 son pertinentes y rechazó los sustentado por el abogado de la defensa del expresidente Martinelli.

Respecto a las siete carpetillas testimoniales cuyo contenido no ha sido revelado, el magistrado Mejía dijo que para garantizar la defensa tanto de la parte acusada como de las mismas víctimas, permitirá el acceso de ambos a la documentación de los cuadernillos para que puedan decir con propiedad por qué se deben admitir o no, toda vez que "nadie puede hacer una argumentación sobre algo que no ha visto".

Mejía estableció una serie de reglas para que las partes puedan tener acceso a la documentación en un lugar especial asignado por la oficina judicial a partir del próximo lunes.

Entre las reglas dispuestas están que un solo abogado de la defensa de Martinelli tendrá acceso a la documentación cuantas veces quiera, durante las siguientes dos semanas, para hacer las anotaciones que desee, pero no podrá tomar fotos, reproducirla, ni para el resto de los abogado ni tan poco por los querellantes.

Mejía advirtió que las personas que tengan acceso serán responsables en caso que haya cualquier fuga de información de las víctimas en los medios de comunicación.