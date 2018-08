Mejía decreta receso en audiencia de Martinelli y esta se reanudará el 14 de septiembre

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



A solicitud del magistrado fiscal, Harry Díaz, el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía decreta receso en audiencia por el caso "pinchazos" hasta el viernes 14 de septiembre, a las 9:00 am.

En esa fecha, Fiscalía responderá a objeciones de la defensa del caso conocido como "pinchazos" que sigue la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli.

En esa fecha, la fiscalía responderá a objeciones que hizo la defensa de Martinelli. El magistrado Mejía también ordenó a la defensa que presente sus pruebas para que la fiscalía, a cargo de Díaz, pueda hacer sus objeciones y luego de esta fase, él como Juez de Garantías pueda tomar una decisión sobre la admisibilidad o rechazo de pruebas.

En una larga y detallada explicación, el defensor Carlos Carrillo alegó ante el magistrado juez de Garantías Jerónimo Mejía la "ilicitud" de las pruebas debido a la supuesta inexistencia de cadena de custodia de equipos o dispositivos de almacenamiento de la información de las presuntas escuchas ordenadas por Martinelli.



Luego de revisar siete cuadernillos con las transcripciones de las presuntas interceptaciones ilegales, el defensor reclamó que en muchos casos no "existe relación" entre lo que allí hay y varias de los indicios que se pretenden presentar como prueba contra Martinelli.



Por ejemplo, hay un "CD (disco compacto) no numerado, no existe individualizado un USB con información" que aparece en el escrito de acusación presentado por el magistrado fiscal, Harry Díaz, dijo Carrillo, entre otros.



La defensa también citó que en los informes sobre muchas diligencias "no se incluye información como el modelo, accesorio" de los equipos informáticos "entre otra información que obliga el formulario" correspondiente "y que no se cumplen en esta remisión" de datos sobre las pruebas de la fiscalía.

Martinelli, que asegura ser inocente y víctima de una supuesta persecución política, enfrenta hasta 21 años de prisión por los cuatro delitos que le imputa el magistrado fiscal de la causa de las escuchas.



El expresidente, de 66 años, está detenido en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las interceptaciones.