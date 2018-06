Martinelli sigue detenido en El Renacer

Guadalupe León Barría

De manera unánime el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron no admitir la solicitud de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) para un cambio de medida cautelar diferente a la detención preventiva.

El magistrado Luis Mario Carrasco dio a conocer sobre decisión de la solicitud de cambio de medida cautelar de Martinelli.

De acuerdo con Carrasco, no se demostró la existencia de elementos nuevos que permitan sustentar el cambio de medida cautelar como ha sido solicitado y en consecuencia el Pleno de la Corte decide negar la suspensión de la medida cautelar aplicada.

“Habría que concluir que la detención personal que afectó al señor Ricardo Martinelli, desde su detención en Miami, no se dio como consecuencia de la orden de detención provisional dictada por este Pleno sino como consecuencia del proceso de extradición”, sustentó Carrasco.

El magistrado Carrasco explicó que "las demoras de un sindicado para extradición no pueden ser imputadas a las instituciones ni alterar el desarrollo normal de un proceso".

Según Carrasco, la privación de libertad que se da dentro de un proceso de extradición tiene como única finalidad evitar que se fugue el individuo detenido en un proceso de extradición.

Respecto a su condición de salud, señaló que la información médica da cuenta de una situación de salud de día y han pasado ocho días. Durante es tiempo "no se ha acreditado que la condición de salud amerita un cambio de medida cautelar".

Más temprano, el exmandatario de 66 años, aseguró durante su intervención que no sufría de todos los achaques que tiene hoy, los cuales atribuye a su condición como detenido, aunque aclaró que no tiene cáncer en la próstata (como él mismo dijo en la primera audiencia), pero aseguró si padece de este mal en "otro lado" que no identificó.