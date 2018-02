Martinelli siente que los gringos no han sido ‘consecuentes' con él

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Desde que tomó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli se ha convertido en uno de los abogados más famosos de la plaza. Él lo sabe, y se ve que lo goza. Le encanta que lo entrevisten, tiene sus respuestas para cada cosa y dosifica la información. No han ganado una en Estados Unidos, pero confía en que la apelación ante el Tribunal Federal en Atlanta falle a su favor y le activen la fianza a su cliente. El nombre Martinelli, sin duda, quedará marcado en la carrera profesional de Sidney Sittón.

CUANDO LA JUEZA MARCIA COOKE DIO LA FIANZA A MARTINELLI, DIJO QUE HABÍA OTORGADO UN PAQUETE DE FIANZA PARA EVITAR EL RIESGO DE FUGA. PERO EN LA SUSPENSIÓN ESCRIBIÓ QUE MARTINELLI PODRÍA ESTAR NO DISPONIBLE EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN. ¿QUÉ QUISO DECIR EXACTAMENTE CON ‘NO DISPONIBLE'?

Lo que sustenta el fiscal es que a pesar de las medidas que ella adoptó, para los efectos de la fiscalía había un mínimo de riesgo que a su vez ponía en una situación comprometedora la relación de ambos Estados por el riesgo de fuga. Sin embargo, la defensa puntualiza que no existe riesgo de fuga. Para ello le digo que Martinelli fue presidente con muy buenas relaciones con Estados Unidos, él sabía, estando en Estados Unidos, que había un pedido de extradición antes de ser detenido, tenía un avión y un yate, que si hubiese querido se hubiese sustraído de la acción penal. Recuerde que tiene pasaporte italiano. La defensa plantea que si no se fue antes, cómo se va a ir ahora que va a tener una tobillera electrónica que monitoree sus pasos.

EL HECHO DE QUE ELLA DIGA QUE PUEDE ESTAR ‘NO DISPONIBLE' ES PORQUE TUVO QUE HABER VALORADO ALGO MÁS DE LO QUE HA REITERADO LA FISCALÍA... ¿QUÉ ES?

Dicen que en la vida no hay casualidades sin causalidades, todo tiene un efecto. Si mira, dentro del proceso se da un comunicado de la Cancillería que indica que Estados Unidos le ha suspendido la fianza. De la lectura del comunicado se desprende que ellos, la Cancillería, ya sabían que se iba a admitir la moción de emergencia. ¿Cómo sabían ellos eso? La Convención de Viena sobre deberes diplomáticos dice que entre las funciones de la Cancillería no está desproteger a un panameño. Su papel es salvaguardar sus derechos fundamentales. También se ve un tuit del embajador de Estados Unidos en el que dice que se reversó la fianza y también emite un comunicado. Cuando se dictó la fianza, ¿se dio la particularidad de que el embajador dijese algo? No. Fue en el momento en que se ordena la suspensión de la libertad. Qué casualidad que el presidente Varela se fue esa noche a Estados Unidos. En el comunicado de prensa no se comunicó que fue al norte.

¿QUÉ PRUEBAS TIENE USTED DE QUE EL PRESIDENTE ESTUVO ESOS DÍAS EN ESTADOS UNIDOS?

Porque en Estados Unidos la información de que una nave ingresa al espacio aéreo o marítimo es pública. Eso no es de acceso restringido. Yo no sé si él fue en un vuelo comercial, dijo que había salido a un viaje personal y que había salido por unos días. Pero, ¿informó al país a dónde iba? Él no salió en un vuelo comercial, sino en un avión privado de una persona que está siendo investigada.

¿EN EL AVIÓN DE QUIÉN?

Viaja en vuelo privado (silencio).

A PARTIR DE LA SUSPENSIÓN DE LA FIANZA, OBSERVO QUE HA INTENSIFICADO LOS ATAQUES POLÍTICOS A ESTE GOBIERNO...

Los procesos contra Martinelli son políticos. Segundo, sobre las cuentas de redes sociales, la mía es personal y no tiene nada que ver con la defensa de Martinelli. Le informo a los funcionarios de gobierno que están preocupados, que todo lo que yo publico no tiene nada que ver con Martinelli.

PERO SIENDO USTED SU ABOGADO...

Las personas se me están acercando y me llaman para darme documentos, información, datos. Yo no sabía que la población le tiene tanto odio a sus gobernantes que me está llegando un manantial de información en contra de ellos. Yo, obviamente, la califico y la doy en dosis porque de alguna manera las personas sienten que tienen que confiar esa información en alguien que se atreve. Por mi parte, les digo que no soy de ningún partido y no me interesa pertenecer a alguno.

¿SEGÚN SU TESIS HUBO INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE PANAMÁ PARA ‘PASMAR' LA FIANZA?

Lo que sostengo es que hay muchas casualidades: comunicado de la Cancillería, de la Embajada de Estados Unidos, tuit del embajador, la salida del presidente a Estados Unidos y las reuniones que se produjeron allá.

¿CON QUIÉN Y QUIENES SE REUNIERON?

Yo tengo información. Sé que con autoridades vinculadas al Departamento de Estado. Esas cosas no son casuales, justo cuando se da el tema de fianza de Ricardo Martinelli. Mire, cuando se produce la libertad de Martinelli recibí no menos de 350 mensajes en el teléfono de personas alegres por el hecho. Para bien o para mal, Ricardo Martinelli es una persona que despierta grandes simpatías y grandes animadversiones. Sin embargo, mi trabajo es jurídico. Empezó con más de 22 procesos, hoy tiene siete.

¿SIGUE CONFIANDO EN EL SISTEMA NORTEAMERICANO, A PESAR DE TODAS LAS CAUSALIDADES QUE ENUMERÓ?

(Martinelli) sigue confiando en la justicia de ese país y se ha sometido a ella.

¿CONTINUARÁ EL PROCESO PENSANDO QUE NO HAY NINGÚN TIPO DE INJERENCIA?

Nosotros estamos en la obligación de decirle a las personas que hubo muchas ‘casualidades' entre el comportamiento de la canciller, ajena a sus responsabilidades legales, y el comportamiento del embajador contrario a la Convención de Viena sobre los deberes diplomáticos.

¿EXISTE ALGUNA POSIBILIDAD DE QUE MARTINELLI ACEPTE VOLUNTARIAMENTE LA EXTRADICIÓN?

Dentro del equipo legal no hemos descartado esa posibilidad.

¿QUÉ CONDICIONES DEBE HABER PARA QUE ÉL ACEPTE UN RETORNO VOLUNTARIO?

A él se le han planteado todas y cada una de las posibilidades, de los recursos y los tiempos; él al final toma su decisión, después de conocer el consejo de los abogados.

¿POR QUÉ NO QUIERE VOLVER?

No hay las condiciones, yo he dicho que desde 1903 hasta el presente, la justicia y la Corte Suprema han estado arrodilladas al poder político.

¿NO CREE QUE ESTARÍA MEJOR EN UNA CELDA DE PANAMÁ QUE EN LA PRISIÓN FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS?

Una jaula es una jaula, aquí o en China.

PERO SUS FAMILIARES PODRÍAN VISITARLO AQUÍ...

Ya esas son decisiones que tiene que ponderar en un momento determinado. Pero en Panamá, justicia no hay.

¿CÓMO SE ENCUENTRA MARTINELLI EN ESTE MOMENTO?

Escribe un libro en el que cuenta sus vivencias desde que ingresa a la actividad política, su relación con el vicepresidente y su encierro. No puede estar bajo el mejor ánimo en prisión. Tiene altas y bajas, como cualquier ser humano, lo importante es que después de ocho meses de detención, cualquier persona que ha soportado lo que él ha soportado tiene que ser una persona fuerte. Cualquier débil, en un régimen como ese donde no se puede ver el sol nunca y la temperatura se gradúa a 15 grados centígrados, cualquier persona que ha soportado ocho meses tiene que ser una persona de fortaleza.

ME GUSTARÍA QUE ME NARRE EL MOMENTO CUANDO LE DIJO QUE LE HABÍAN SUSPENDIDO LA FIANZA...

El día anterior le habíamos informado de la fianza y él estaba muy emotivo y alegre; sin embargo, él siempre deja espacio y márgenes de duda. Cuando se le dio la fianza dijo ‘a ver si no se salen con algo y no voy a salir de aquí'. Siempre mantiene márgenes de dudas. Al rato de haberle dado la noticia de que le habían dado la fianza, llegaron los abogados norteamericanos y él les hizo todas las preguntas y dentro de esas variables ellos le dijeron que la Fiscalía había apelado, pero que no suspendía la fianza, y que dentro de esas variables pusieron una moción de emergencia pero que estadísticamente, en forma mínima, se admite esta moción. Al día siguiente, cuando se acoge la moción, naturalmente no aguardaba a creerlo pero después de unos minutos nos recordó que se podía dar esa posibilidad. Él no se molestó porque él sabe que su abogado Marco Jiménez, en el cierre de aquella audiencia en donde él pide la libertad, sugiere el tema de la fianza y la jueza se muestra extrañada de que Martinelli estuviera detenido y no entendía por qué.

PERO SI NO EXISTE LA FIANZA EN PROCESOS DE EXTRADICIÓN, ¿POR QUÉ HABRÍA DE ESTAR EXTRAÑADA LA JUEZA SOBRE LA CONDICIÓN DE MARTINELLI?

La jueza le concedió la fianza por motivos excepcionales, por los temas de salud y su edad y las posibilidades de triunfo. La salud de Martinelli es un tema documentado, ella tiene el dossier del estado de salud real de Martinelli, de toda la patología de la cual no quiero hablar en detalle porque es un tema que solo él o su familia deben abordar. Pero a ella le consta la gravedad de las dolencias de Martinelli.

¿CÓMO LE DIO LA NOTICIA?

Yo le expresé que acababan de acoger la moción de emergencia. Se queda unos segundos sin responder y me dijo: ‘yo había visto alguna posibilidad de que algo se diera que impidiera mi libertad'. Lo importante es que, acto seguido, me pide que convoque a los abogados norteamericanos a explicarle si valía la pena o no apelar sobre lo que se había dado.

PARA USTED, ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS TUITTEA LA SUSPENSIÓN DE LA FIANZA?

Porque es evidente que tenía interés en que se produjera la suspensión de la libertad bajo fianza. Tienen un interés y lo mostraron. He escuchado a excancilleres y abogados decir que es desafortunada la participación del embajador.

¿POR QUÉ LA JUEZA FALLÓ ASÍ?

Porque, a mi juicio, él [el embajador Feeley] tenía que estar monitoreando minuto a minuto el tema de Ricardo Martinelli. Si esa actividad impactó o no sobre la decisión, algún día se sabrá. Lo que puedo enunciar son los hechos: un presidente que viaja, una cancillería que emite un comunicado en contra de sus deberes, un embajador que se mete justo cuando dan la fianza.

LA FISCALÍA INSISTE EN EL PELIGRO DE FUGA... ¿POR QUÉ?

Lo que pasa es que el carácter de fuga es un tema subjetivo. Las medidas que dio la jueza son claras, que se quede en casa, hay un oficial que puede ir a cualquier hora a hacer un reporte, tienes una tobillera que te monitorea así vayas al baño de tu casa. Entonces, ¿cómo se puede sustraer de la acción? Le restringieron la movilidad.

EN SUS ARGUMENTOS LA FISCALÍA SUMA EL HECHO DE QUE MARTINELLI TIENE 66 AÑOS, Y QUE PUDE ENFRENTAR 21 AÑOS DE PRISIÓN SI SALE CONDENADO, ¿QUE TIENE USTED QUE DECIR AL RESPECTO?

Hablar de 21 años de prisión en un caso de interceptación telefónica es un absurdo. El informe de la Contraloría, que es el que avalaría un delito de peculado, dice quiénes pueden ser los responsables, y entre ellos no está Martinelli. ¿Cómo puede un fiscal en la audiencia sustentar un delito de peculado que es el de cuantía grande? Si quitas ese delito, estamos hablando de 3 ó 4 años posibles de cárcel. Lo del delito de peculado lo incluyeron porque en el Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos no cabía el delito de interceptación de comunicaciones sin orden judicial, porque en el catálogo de los delitos, ese no se menciona.

¿QUÉ ES MEJOR PARA USTED COMO ABOGADO, QUE MARTINELLI VENGA EXTRADITADO O QUE VENGA POR RETORNO VOLUNTARIO?

He sostenido que mi consejo es que aún cuando tenemos una ecología judicial deprimente y primitiva, considero que debe venir a Panamá y uno a uno, enfrentar esos siete casos que quedan. Pero como en este caso viajaría bajo las reglas de especialidad, solamente vendría por el tema por el que ha sido pedido en extradición.

¿CREE QUE ESTÁ HACIENDO TIEMPO A QUE CULMINE LA ADMINISTRACIÓN VARELA?

Esa puede ser una variable que ha contemplado en función de que en este momento quedan 380 días al 5 de mayo para que Panamá tenga un nuevo presidente.

¿CULMINARÁ LA ADMINISTRACIÓN VARELA CON ESE CABO SUELTO?

El tema de la apelación al Tribunal Federal de Atlanta, de la ratificación de la extradición, debe tardar aproximadamente ocho meses. Aquí en Panamá existe una particularidad, todo presidente es como el sol, asciende y desciende con la misma fuerza, éste no va a ser la excepción. No sé si vaya o no a dejar este cabo suelto, pero el estar enfocado en Ricardo Martinelli le ha traído frente a la población más animadversiones que simpatías. Ahora, en el Tribunal de Atlanta se debate la fianza de Martinelli. Todas esas son variables. En el evento de que se le otorgue, quedaría pendiente la apelación de la ratificación de la extradición que puede durar hasta 12 o 14 meses.

¿POR QUÉ MARTINELLI SE FUE A ESTADOS UNIDOS SABIENDO QUE HABÍA UNA ORDEN DE ARRESTO EN SU CONTRA? ¿PENSÓ QUE AHÍ NO LO IBAN A AGARRAR?

Estados Unidos siempre le envió mensajes. Como él había sido un gran amigo de las diversas agencias antiterrorismo, antilavado de dinero y antidrogas, ellos estaban conscientes de que se trataba de un tema o un proceso político. Esos fueron los mensajes que le hicieron saber a él antes de abandonar la presidencia, porque obviamente ya se sabía que venían procesos en su contra. Martinelli recibió luces de que su integridad iba a ser respetada, y él se sentía cómodo, tanto así que él pidió asilo en ese país.

¿SE SIENTE TRAICIONADO AHORA POR LOS ESTADOUNIDENSES?

(Él) siente que los norteamericanos no fueron consecuentes con todo lo que él hizo por ellos, hablando del sistema, no de una persona en particular. También hay que contemplar una cosa, cuando estuvo en la presidencia se manejó directamente con Barack Obama, cuando viene el cambio a Donald Trump, se produce un giro completo en cuanto a la actividad política de Estados Unidos, pero además en relación a personas que había ocupado la presidencia en diversas naciones de América Latina. Yo pienso que fue ese el cambio que trastocó todo.

¿TIENE RELACIONES CON DONALD TRUMP?

No hay o no hubo ningún tipo de relación antes o después. En la inauguración del hotel Trump, donde ambos líderes coincidieron, fue un acto social, en ese tiempo Martinelli era presidente y Trump ni siquiera era candidato presidencial.

¿MARTINELLI LE HA ENVIADO MENSAJES A TRUMP?

Ninguno.

¿CREE QUE EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN ATLANTA LE CONCEDA LA FIANZA?

La teoría del caso de los abogados norteamericanos, está sustentada en dos precedentes que dictó el propio tribunal de Atlanta. ¿Cómo hacer para que un juez, o en este caso el Tribunal se salga de su propia camisa? es un asunto que se deja en la interpretación. Marcia Cooke no compartía lo que dice el Tribunal de Apelaciones, ella ratificó lo dicho por el juez Edwin Torres, pero ahora la pregunta es cómo el propio tribunal fallará algo distinto a lo que ya ha fallado en casos similares de extradición. Por eso Marcia Cooke dice que Martinelli tiene grandes posibilidades de triunfo, porque el antecedente de Hill vs. Canadá, los mete en una camisa de fuerza.

¿MARTINELLI ODIA A JUAN CARLOS VARELA?

No, Martinelli es uno de los políticos con los que no estuve ni voté por él en las elecciones. Las personas que se dedican tiempo completo a la política como los Varela, son personas que en realidad nunca han podido descollar dentro de una profesión.

PERO MARTINELLI ES POLÍTICO...

Martinelli no es un ser político. Es un empresario inmerso en la política, pero si hablas con él diez minutos te darás cuenta de que no razona ni piensa como un político profesional. Hay políticos aficionados, amateur y profesionales. Para mí él, Martinelli, no es un político profesional, sino que incursionó en un momento en la política. En las últimas conversaciones que hemos tenido me dijo que no desea seguir participando en política.

PERO, ¿NO SE QUERÍA LANZAR PARA ALCALDE?, ¿CAMBIÓ DE OPINIÓN?

Lo que pasa es que las personas, de acuerdo a sus circunstancias, evolucionan y razonan, y me dice que no quisiera.

¿HACE CUÁNTO FUE ESO?

A principios de esta semana.

¿QUÉ QUIERE HACER ENTONCES?, ¿VA A SOLTAR EL PARTIDO CAMBIO DEMOCRÁTICO?

No sé, pero me dice que ante las traiciones, las deslealtades, las infamias y la mente profana, llega un momento en que, siento, se ha hastiado de todo lo anterior y ya prefiere mejor no seguir en la actividad política.

CONOCIÉNDOLO SEGURO CAMBIA DE OPINIÓN...

Puede ser.

¿Y QUÉ VA A HACER CON EL PARTIDO SI DECIDIÓ RETIRARSE DE LA POLÍTICA?

Sobre el tema del partido no sé qué vaya a hacer. Lo que te digo es que en este momento no está muy animado en la actividad política.

SUENA DEPRIMIDO...

Yo no diría deprimido, pero tiene prioridades, y en este momento su prioridad no es la actividad política. Además, ya tiene 66 años y su prioridad es otra.

¿CUÁL?

Yo sé que en este momento él está escribiendo un libro. Ya lo tiene avanzado. Él lo dicta y un profesor que está preso se lo escribe. Hay personas cultas en la cárcel, que son estudiadas.

¿DE QUÉ TRATA?, ¿DE SU ENCIERRO O DE SU VIDA ANTES DE?

De toda su vida política. Se remonta a sus inicios de actividad política, al tiempo de la presidencia y al presente. No le he preguntado qué ha escrito, pero sé que cuenta su paso por la presidencia incluido su affaire (aventura) amoroso con el actual presidente Juan Carlos Varela.

ESO QUEDÓ PEOR QUE ‘LA GUERRA DE LOS ROSE'...

(risas) Bueno pero aquí la gente ve con normalidad que hubo un matrimonio de 26 meses y pasado ese tiempo, ahora resulta que la pareja tenía mal aliento, se ventoseaba de noche, tenía malos gustos. Pero si tú viviste con esa persona 26 meses voluntariamente... Que no me diga que no sabía que esa persona tenía todo lo que le cuestiona ahora. Ellos, Martinelli y Varela, viajaban a todos lados juntos, y durmieron varias veces en la misma suite. Cuando yo voy al extranjero, nunca he dormido con nadie; ellos sí. A mí nadie me dice que compartí una habitación con un amigo y los dos se vieron en cueros porque yo no comparto habitación con nadie. Para tú hacer eso tienes que tener mucha confianza con él.

