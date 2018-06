Martinelli será evaluado por galenos de Medicatura Forense

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



El expresidente de la República Ricardo Martinelli será evaluado por galenos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Si es posible hoy lunes lo verán los médicos del Centro Penitenciario El Renacer, esto luego que la defensa solicitara una evaluación médica del exmandatario.

Martinelli será evaluado por una aritmia cardíaca, esto según el especialista Miguel Frago, quien se encontraba en la audiencia.

"Tiene ruidos taquicárdicos y arrítmicos, los detecté con la palpación del pulso, eso va acorde con la evaluación que hicieron mis colegas del Seguro Social en la tarde de hoy" alegó Frago.

La decisión fue dada por el magistrado fiscal Jerónimo Mejía, quien también indicó que citará para mañana a los médicos especialistas que evaluaron a Martinelli cuando llegó al país.

"Si el médico de me llama y me indica que el señor Martinelli es apto para continuar, se reanudará la audiencia", dijo Mejía.

Mejía también dio a conocer que a partir de hoy lunes inicia la detención preventiva de Martinelli y esta será cumplida en el Centro Penitenciario El Renacer.

Ricardo Martinelli fue extraditado a Panamá por el caso de los "pinchazos" telefónicos

La audiencia de Martinelli culminó a las 8:32 p.m.

Para el jurista Ernesto Cedeño, la actuación del magistrado Mejía, fue 'impecable. Interpreta la norma y la jurisprudencia como es. La corte ya había determinado la detención. La visita tardía de un abogado a un cliente, no vicia el proceso como se alega, ya que no lo debilita en una actuación procesal de carácter fundamental, ya que es una audiencia de comunicación de derechos. Hay jurisprudencia de que no toda pretermision,viola el debido proceso'.