Martinelli: sepan que este caballero no ha pinchado a nadie

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá 2009-2014, le ha pedido al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le conceda una fianza de excarcelación y se le otorgue una medida de casa por cárcel.

“Quiero recuperar mi nombre”, aseguró Martinelli, quien sustenta su solicitud de cambio de medida cautelar por los problemas de salud.

“Pido de todo corazón, desde lo más profundo de mi alma, que me cambien la medida cautelar, es injusto lo que me están haciendo... como panameño yo tengo el derecho de que se me dé una fianza”, aseguró Martinelli, quien fue extraditado desde Estados Unidos.

El expresidente Martinelli asegura que “no ha pinchado a nadie, este caballero no se mete en la vida de nadie, este caballero no tiene la más remota intención de huir”.

El dirigente de Cambio Democrático está siendo investigado por las interceptaciones ilegales que se dieron durante su administración (2004-2014) a políticos, opositores a su gobierno, periodistas, sindicalistas y dirigentes de la sociedad civil organizada.

Por este caso el magistrado fiscal Harry Díaz, acusó al exmandatario por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, seguimiento, persecución y vigilancia sin orden judicial, peculado por sustracción y peculado de uso.

En su acusación, el fiscal solicitó un total de 21 años de prisión para el expresidente de Panamá.