Martinelli pide apoyo a convencionales para lograr reelección en el CD

Guadalupe León B.

gleon@laestrella.com.pa



A pocos días de las elecciones internas del Partido Cambio Democrático (CD), el actual presidente de este colectivo Ricardo Martinelli, hizo un llamado a los convencionales para que lo respalden en la reelección a la presidencia de su colectivo.

“Con Rómulo Roux vamos a perder para el 2019, yo les aseguro a ustedes de que si ustedes me dan el voto yo los llevaré al 2019 a la presidencia de la República y no los voy a defraudar como nunca lo he hecho", dijo Martinelli en un audio que se ha hecho circular entre los convencionales del partido.

Cambio Democrático va hacer la diferencia y con ustedes vamos a ganar el 2019”, dijo Martinelli.

Para las elecciones internas de Cambio Democrático más de 2 mil delegados al Congreso Nacional que estarán facultados para emitir su voto y elegir la nueva junta directiva que reemplazará a la que está actualmente al frente.

Ricardo Martinelli se encuentra detenido desde el 12 de junio de 2017 en una cárcel en Miami, Florida con propósito de extradición. Salió de Panamá desde el 28 de enero de 2015. En ese entonces informó que lo hacía con la intención de desarrollar una gira de denuncias de la persecución política de la cual asegura es víctima en Panamá. Sin embargo, solo visitó el Parlamento Centroamericano del cual es miembro y viajó a Miami, donde vive autoexiliado desde ese momento.