Martinelli "en cualquier momento puedo quedar petateao"

Guadalupe León Barría

El expresidente Ricardo Martinelli comunicó al juez de garantías Jerónimo Mejía, de supuestas violaciones a sus derechos humanos y le informó que posiblemente tenga "cáncer de próstata" y que padece de "arritmia cardíaca".

"No me han atendido médicamente, se me ha hecho una serie de exámenes muy leves, responsabilizo a todos aquí presentes si me pasa algo. Me pueden ver bien, pero en cualquier momento puedo quedar petateao, tengo serios problemas para orinar y tengo glaucoma ", aseguró el exmandatario.

También rechazó la decisión de la Corte de que no se tome en cuenta el tiempo que estuvo detenido en Miami, Estado Unidos.

"Yo fui puesto preso por órdenes de la Corte, no estoy de acuerdo con usted de que me diga que hoy empieza mi detención aquí en Panamá", dijo Martinelli.

"Yo vengo de un proceso de extradición donde me levantaron a las 2:00 de la mañana, me han conducido aquí, pedí por mis abogados, no se me fueron concedidos, los vine a ver como a las 3:00 p.m., estoy en peores condiciones que en Estados Unidos", indicó el exmandatario de 66 años de edad.

En desarrollo