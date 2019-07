Marcos Castillero, presidente de la AN, busca el desarrollo sostenible

"El tema de agua potable es muy importante. Cada vez hay más escasez de agua potable y evidentemente tenemos que poner el dedo en la llaga de buscar alguna alternativa, de cuidar nuestros afluentes", dijo Castillero durante su visita a Nueva York.



El máximo representante del órgano legislativo panameño, que ocupa ese puesto desde el pasado 1 de julio, se encuentra en la Gran Manzana para participar en un foro organizado por la ONU para abordar los 17 objetivos planteados para lograr un desarrollo sostenible en 2030.



En las pasadas ocho ediciones de este evento, los correspondientes presidentes de la Asamblea Nacional de Panamá no asistieron, por lo que la presencia de Castillero marca una clara diferencia en las prioridades y la manera de relacionarse con la comunidad internacional.



"Creo que es el momento de hacer las cosas diferentes. En la medida que lo hagamos con honradez y humildad a Panamá le va a ir bien, y si a Panamá le va bien créame que a todos los panameños nos va a ir bien en este nuevo quinquenio", apuntó el político, elegido por unanimidad.



Con ese espíritu de trabajo, Castillero admitió que el sector agropecuario de Panamá "verdaderamente está estrangulado", y remarcó que el objetivo de la nueva Asamblea Nacional, que destacó está formado en su gran mayoría por nuevos miembros, es el de desarrollar infraestructuras para que los panameños tengan la posibilidad de prosperar.



Castillero, que acudió al foro de la ONU acompañado por dos diputados de zonas rurales, Gonzalo González Mendizábal y Melchor Herrera Espinosa, habló de desarrollar "carreteras, caminos de penetración, luz eléctrica y agua potable, que es lo que más acontece en el sector agropecuario, que es la gente lo que más le importa".



"Lo que nos piden (los agricultores) son las herramientas, no nos piden nada regalado. Nos piden las herramientas para poder ellos levantar y poder sustentar a sus familias, y en la medida en lo que podamos ir resolviendo esos temas", apuntó Castillero.



"Como dice el presidente (de Panamá, Laurentino) Cortizo, queremos combatir la 'secta frontera', que es la desigualdad. Ese es nuestro norte, trabajando en armónica colaboración con el Ejecutivo", aseveró.



Sobre su participación en el foro de la ONU sobre desarrollo sostenible, aseguró que los representantes de la cámara legislativa panameña se llevan "una gran iniciativa positiva para enmarcar y hacer un trabajo y dejar un legado a nivel nacional en Panamá".



Al margen de la ayuda al sector agropecuario en materia de infraestructura, el político apuntó que Cortizo, que asumió el poder el pasado 1 de julio, "está muy enmarcado en el tema de la educación, su 'buque estrella'".



"(Quiere) que nuestra juventud vaya a prepararse ya que es el futuro de este país, de Panamá, y evidentemente va a haber muchas oportunidades de que realicen estudios a niveles internacionales", explicó.



Castillero también abordó la polémica de las planillas de los diputados, documento requerido a los legisladores de Panamá y que refleja la gestión administrativa de los fondos del órgano estatal, y que no han podido ser auditados por una negativa de la Asamblea Nacional, según ha denunciado la Contraloría del país.



"El tema de la planilla lo vamos a manejar (...) primero de una manera transparente, como la población lo requiere. (...) Ese es nuestro norte", subrayó el político panameño.



"Panamá va a ir surgiendo en positivo y va a dejar un buen legado, que es la misión de todos los diputados", zanjó.