Juez rechaza seis incidentes de nulidad a defensa de Martinelli

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El juez de garantías, Jerónimo Mejía, negó este miércoles seis mociones de nulidad presentadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli el pasado jueves, en la fase de alegaciones previas dentro de la audiencia intermedia en el proceso que se le sigue al exmandatario por supuestos pinchazos telefónicos.

INCIDENTES El juez negó seis nulidades de la defensa Nulidad por acumulación de procesos; nulidad por imputación por falta notificación; por falta de imputación formal; nulidad por violar el fuero electoral; nulidad por doble juzgamiento; violación a la inmunidad parlamentaria regional; no puede ser investigado por sus actos como presidente.

No obstante, en aras de garantizar que el Pleno de la Corte Suprema pueda revisar el recurso de nulidad que determine el caso como cosa juzgada, Mejía concedió la apelación que anunció el abogado Carlos Carrillo, apoderado de Martinelli, tan pronto el juez culminó su disertación.

Antes de explicar su decisión sobre las nulidades, Mejía rechazó la petición del exdiputado Yassir Purcait y del diputado José Luis ‘Popi' Varela, víctimas de los supuestos pinchazos, que solicitaban convertirse en querellantes.

Mejía aclaró que Purcait y Varela tenían la condición de partes en el proceso y la Fiscalía le dio traslado a la acusación, momento en que debieron adherirse a la acusación del fiscal Harry Díaz o presentar una querella autónoma. Al no haber optado por ninguna de estas posibilidades, el juez decidió que no podían constituirse como querellantes en esta etapa del proceso.

El fiscal Díaz solicitó al juez que al menos escuchara a Purcait, por considerarlo en indefensión y por una posible actuación dolosa del abogado Ángel Álvarez, quien lo representaba, al igual que a otras cuatro personas.

Desde el principio del proceso, Álvarez decidió no adherirse a la acusación del fiscal Díaz ni presentar querella autónoma, porque consideró que a Martinelli había que imputarlo y no acusarlo, como lo hizo el fiscal. Esto dejó a Purcait fuera del caso como querellante.

Una vez el juez tomó la decisión, Sidney Sittón, también abogado de Martinelli, solicitó a Mejía que tanto Purcait como el abogado de Varela fueran desalojados del espacio asignado a los querellantes en la sala de audiencias, tras lo cual se ubicaron en los asientos del público.

DECISIÓN SOBRE MOCIONES DE NULIDAD

Mejía expuso que la defensa de Martinelli argumentó seis incidentes de nulidad absoluta; es decir, que la irregularidad aludida habría impedido el pleno ejercicio de las garantías del acusado.

En algunos casos, el denominador común que encontró el juez fue que la defensa no precisó en qué se había afectado el derecho de su cliente.

Por ejemplo, en el caso de nulidad por acumulación de expedientes, el juez alegó que se trataba de una afirmación no sustentada, sin carga argumentativa y no explicaba por qué impedía al acusado el pleno ejercicio de su derecho. Mejía aclaró que la acumulación de carpetillas se efectuó por orden de la Corte y no como una decisión del fiscal.

El juez también se refirió a la insistencia de la defensa en la nulidad por haber imputado a su cliente sin notificarlo personalmente. En este sentido, Mejía expuso que pedir una imputación presencial con la anuencia de que, de no darse, impediría una investigación en su contra, sin la intención de volver a Panamá, es querer retrotraerse en el proceso.

Añadió que los abogados de Martinelli ejercieron una defensa técnica y que el acusado sabía, como lo demuestra una entrevista que concedió a una cadena internacional, que se le seguía un proceso en Panamá.

La defensa también presentó una nulidad alegando que su cliente gozaba de fuero penal electoral cuando se inició la investigación. No obstante, Mejía leyó las resoluciones en que constaba la admisión de la causa, el 8 de junio de 2015. Agregó que el fiscal no inició la investigación hasta que el Tribunal Electoral le levantó el fuero, el 12 de agosto. Por tanto, ‘no se ha violado el fuero electoral', determinó Mejía, por lo que también negó este incidente.

En cuanto a la nulidad por el supuesto fuero de Martinelli por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, Mejía señaló que las inmunidades de estos parlamentarios son iguales a las de sus pares nacionales. ‘En Panamá los diputados no tienen inmunidad que pueda aplicarse para detener un proceso legal', argumentó. Luego indicó que la documentación aportada por el abogado Luis Eduardo Camacho (hijo) como sustento de la moción, no tiene nada que ver con lo planteado. Así negó otro incidente.

Después se refirió al tema del doble juzgamiento. La defensa expuso tres casos que habían sido presentados contra su cliente ante la Asamblea Nacional en 2011, cuando era presidente de la República, en los que había sido denunciado por intervenciones telefónicas ilegales. Pero, el magistrado de garantías alegó que para que existan las condiciones de un doble juzgamiento debe haber una investigación y una sentencia de culpabilidad o un auto de sobreseimiento. En el caso de Martinelli, indicó, nunca hubo una investigación. En cambio, la Asamblea Nacional archivó los expedientes, por tanto no lo consideró como un doble juzgamiento.

No obstante, en este caso, el único que admite apelación de todos los recursos de nulidad que presentó la defensa, Mejía concedió el beneficio al Pleno de la Corte para que lo revise.

Defensa afina estrategia

Durante la audiencia intermedia del caso que se sigue en su contra, Ricardo Martinelli lució este miércoles un rostro más repuesto, en comparación con el día anterior, cuando padecía problemas de salud.

Cada vez que entra al salón de audiencia, Martinelli llega con una obra literaria en sus manos, cada vez una diferente. Ayer mostró La traición de Roma , de Santiago Posteguillo. Un extenso libro que narra el épico final de la vida de Escipión y Aníbal. Los eternos enemigos que se encuentran una vez más en la batalla de Magnesia— pareciera reflejar su propia realidad en una batalla en la que de por medio se percibe una enemistad hacia su antiguo aliado, al que hoy considera su enemigo, Juan Carlos Varela.

Martinelli se mostró ayer más activo con sus abogados, hizo varias anotaciones en la libreta que carga en cada audiencia. Debido a compromisos médicos, el juez suspendió la audiencia a medio día porque el exmandatario tenía una cita con el cardiólogo y con el odontólogo. Se programó continuar la audiencia el próximo lunes, a las 9:00 a.m.

Ayer fue una mañana difícil para los defensores del expresidente Martinelli. Carlos Carrillo alegó que las interpretaciones del juez, por más brillantes que puedan ser, serán recurridas en acciones extraordinarias y ante organismos internacionales. Insistió que no puede haber una imputación sin una acusación.

Sidney Sittón adelantó que la siguiente fase, en que se entra a analizar la acusación a la que los querellantes que se adhirieron, hay oportunidad de referirse a una acusación autónoma, y que la defensa ‘tiene algo que decir al respecto'.

El equipo legal del expresidente hizo una visita de cortesía al Colegio Nacional de Abogados para exponer lo que ellos han calificado como violaciones al debido proceso y de los derechos de su cliente.