José Domingo Arias se lanza al ruedo con nuevo partido 

Arias, de 54 años es investigado por el caso Odebrecht, por el que estuvo detenido casi un mes en septiembre de 2017, dijo sentirse "tranquilo" porque las indagaciones de la Fiscalía panameña dejaron claro que no recibió durante su campaña proselitista de 2014 fondos de la constructora brasileña.



El político leyó un hábeas corpus emitido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que indica que él "no ha sido mencionado en ninguna de las delaciones ni en los medios probatorios citados" por el caso Odebrecht.



"Esta investigación lo que ha demostrado es que no soy un ladrón", y una vez que la Fiscalía panameña analizó las delaciones de la publicista brasileña Mónica Moura se confirmó que "esa declaración en ningún momento me implica", sostuvo Arias este martes en una entrevista con la televisión local.



Según filtraciones de la prensa panameña, Moura dijo que Odebrecht acordó con Martinelli financiar ilegalmente con 16 millones de dólares la campaña de Arias.



"Le toca a la Fiscalía investigar quién recibió esos fondos (...) los fondos que yo manejé en mi campaña fueron reportados debidamente al Tribunal Electoral" y sumaron 34,7 millones de dólares, agregó.



Sobre su renovada aspiración política, Arias afirmó que "la derrota electoral" de mayo de 2014 "es la primera razón para volver a correr" por la candidatura presidencial de cara a los comicios generales de mayo de 2019, esta vez con el partido Alianza, que celebrará primarias el próximo 7 de octubre.



Las pugnas internas del CD tras la salida de Martinelli de Panamá en enero de 2015 condujeron a unas elecciones internas "sangrientas" en enero pasado, en las que el expresidente fue derrotado y desalojado de la cabeza del partido, una situación que llevó a Arias a tomar la decisión "más difícil pero la correcta (...) hacer un partido nuevo donde no existen ese tipo de discusiones".



"En política si quieres trascender hay que", entre otras condiciones, "llevar el liderazgo de tu proyecto", algo que no sería posible "si te quedas en la maroma del partido político que está en disputa, que tiene bandos", argumentó el exministro de Vivienda y ex viceministro de Comercio Exterior del gobierno de Martinelli.



Martinelli está preso en Panamá, a cuyas autoridades fue entregado en extradición por EE.UU., donde estuvo detenido un año, mientras es procesado por una causa de escuchas ilegales.



Arias afirmó que su nueva postulación en busca de la candidatura presidencial obedece a una vocación de "servir a las personas que tienen necesidades".



Arias se medirá en las internas presidenciales del Alianza al menos con el fundador del partido, el diputado disidente del CD José Muñoz, quien dijo a Efe que otros políticos le han expresado su intención de postularse con la naciente formación a algún cargo de elección popular.



"Otras personas (además de Arias) me han dicho que se quieren postular" con el Alianza, "el único partido verdaderamente democrático" de Panamá porque permite que personas no inscritas en él sean sus candidatos, aseveró Muñoz el pasado jueves.



Las primarias "en los grandes partidos dividen. Esas primarias sangrientas no van a existir al menos en nuestro partido" Alianza, reconocido legalmente en febrero pasado y que cuenta con 32.158 adherentes de acuerdo con los registros del Tribunal Electoral, dijo Arias este martes.



En mayo de 2019 serán elegidos en Panamá el presidente y el vicepresidente del país; 71 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes.



También 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales. Todos estos cargos principales cuentan con sus suplentes.