La Jornada, entre el laicismo y la religiosidad

José Arcia

A SU JUICIO, ¿QUÉ REPRESENTA LA JMJ?

FELIX WING | ABOGADO

La JMJ es un evento de gran importancia, por ser uno de los encuentros más multitudinarios de una de las iglesias con mayor número de fieles en todo el mundo.

¿CONSIDERA QUE EL EVENTO DEJA UNA ENSEÑANZA PARA LOS NO CREYENTES, INCLUSO PARA QUIENES PRACTICAN OTRAS RELIGIONES?

El papa Francisco ha insistido durante todo su pontificado que la Iglesia católica debe dejar de estar tan centrada en sí misma y salir a las periferias. Esto implica ser tolerantes, inclusivos e incluyentes, practicando con el prójimo la misma misericordia que Dios practica a diario con nosotros, especialmente con los pobres, los migrantes y todos los que sufren a causa de las injusticias, desigualdades e incomprensiones. Esa es la enseñanza que nos debería dejar la JMJ a creyentes y no creyentes por igual.

TOMANDO EN CUENTA QUE EL EVENTO ES DE LA IGLESIA CATÓLICA, ¿POR QUÉ EL ESTADO SE TIENE QUE INVOLUCRAR EN LA ORGANIZACIÓN CON RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS?

Al Estado le interesan, principalmente, los temas de promoción turística, de oportunidades de inversión y de imagen del país. Por otro lado, existen múltiples aspectos sanitarios, migratorios, de servicios públicos y de seguridad, entre muchos otros, que requieren ser coordinados por las instituciones públicas, incluso a nivel regional, tal como ocurre con otros eventos internacionales que conllevan un movimiento transfronterizo masivo de personas.

HAY SECTORES QUE CONSIDERAN QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE EL ESTADO DESTINA A LA JMJ DEBEN SER INVERTIDOS EN ÁREAS COMO EDUCACIÓN O SALUD. ¿CUÁL ES SU ANÁLISIS?

Considerando que vivimos en un Estado laico y no en uno confesional, me parece válida la crítica, en momentos en que se cuestiona si el uso de los fondos públicos por parte de sucesivos gobiernos durante los últimos treinta años ha sido el más adecuado, eficiente y prioritario. Sin embargo, para solucionar a mediano y largo plazo este gravísimo problema, que es sistémico, lo que se requiere es una reforma democrática del Estado, más que reorientar la inversión estatal en la JMJ.

EL ARGUMENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y DEL GOBIERNO SOBRE EL USO DE ESOS FONDOS ES QUE SE TRATA DE INVERSIÓN QUE SE RECUPERA POR EL TURISMO QUE SE GENERA. ¿CUÁLES SON SUS CONSIDERACIONES?

En principio, me inclino a pensar que será así. Sin embargo, hubiese sido conveniente involucrar a la población a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones, sustentando con datos concretos las proyecciones sobre el retorno a la inversión que este evento le producirá al país.

¿UNA REFLEXIÓN FINAL SOBRE EL EVENTO?

Como creyente, me siento orgulloso de que la JMJ tenga lugar en mi país y procuraré aportar como voluntario a nivel de mi parroquia. Ojalá que todos podamos aprovecharla.

‘CUANDO EL ESTADO INVIERTE EN UN EVENTO ES PORQUE NO ES RENTABLE; DE LO CONTRARIO, LA IGLESIA Y LA EMPRESA LO HARÍAN POR SÍ SOLOS, COMO SERÍA EL CASO DE LA JMJ'.

RICARDO SOTO ABOGADO

A SU JUICIO, ¿QUÉ REPRESENTA LA JMJ?

Bueno, para mí es un evento importante para los católicos romanos que van a ver al papa y compartir su fe. Para las personas que viven de negocios como hoteles, hostales o restaurantes, es la oportunidad de recuperar las pérdidas de estos años. Sin embargo, con la acogida de peregrinos en casas de familias, probablemente el negocio no va a ser tan bueno como muchos esperan. Lo positivo de la JMJ sería que los peregrinos se lleven una buena imagen de Panamá y decidan regresar.

¿CONSIDERA QUE EL EVENTO DEJA UNA ENSEÑANZA PARA LOS NO CREYENTES, INCLUSO PARA QUIENES PRACTICAN OTRAS RELIGIONES?

La primera parte de esa pregunta hay que hacérsela a los creyentes... me imagino que sí. Para los que practican otras religiones, no estoy tan seguro; por un lado el papa en sí es fiel creyente en el ecumenismo y en compartir sus valores espirituales con otras religiones, pero por otro lado, para las religiones minoritarias en Panamá o para los no religiosos, queda claro que el Estado panameño actúa cada vez más como un Estado confesional y esta es la enseñanza más negativa que nos deja el evento. En Panamá no había anticlericalismo ni anticatolicismo, porque la Iglesia católica nunca había usado al Estado de manera abiertamente confesional. Esto puede cambiar en el futuro.

TOMANDO EN CUENTA QUE EL EVENTO ES DE LA IGLESIA CATÓLICA, ¿POR QUÉ EL ESTADO SE TIENE QUE INVOLUCRAR EN LA ORGANIZACIÓN CON RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS?

Es una buena pregunta que habría que hacérsela al señor presidente de la República. En un evento así, lo normal es que el Estado invierta en lo que es su misión, asegurar la seguridad y la salubridad de la actividad, no reparar iglesias o participar directamente en la organización. O aportar personal del SPI para cuidar a ciertos sacerdotes.

HAY SECTORES QUE CONSIDERAN QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE EL ESTADO DESTINA A LA JMJ DEBEN SER INVERTIDOS EN ÁREAS COMO EDUCACIÓN O SALUD. ¿CUÁL ES SU ANÁLISIS?

Comparto esta opinión. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Estado panameño es una ‘res publica', está establecido para velar por el bienestar común. Está para velar por la seguridad, por la justicia, por temas como mejorar la educación y la salubridad pública. La religión no es tema público, no debe ser un tema de políticas públicas ni de fondos públicos. La religión es ‘re ligare', es unir la conciencia individual de cada persona con lo ‘Absoluto'. Es algo puramente personal ante lo cual el Estado debe ser neutral. No debe ser un Estado ateo, como los comunistas, ni un Estado confesional, como la Colombia de la cual nos separamos en 1903. Por lo tanto, que el Estado destine recursos públicos para promover una religión específica es ofensivo a los que no comparten esta religión, pero que igualmente pagan impuestos.

EL ARGUMENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y DEL GOBIERNO SOBRE EL USO DE ESOS FONDOS ES QUE SE TRATA DE INVERSIÓN QUE SE RECUPERA POR EL TURISMO QUE SE GENERA. ¿CUÁLES SON SUS CONSIDERACIONES?

Hay una falacia económica llamada: ‘lo que se ve y lo que no se ve'. Muchas veces los políticos usan eventos como las Olimpiadas o la Copa del Mundo de Fútbol para construir estadios con fondos públicos con la misma excusa, ‘vamos a mejorar el turismo'. Bueno, el problema de estos eventos organizados con fondos públicos es que tienen que salir de algún lugar. El dinero que se usa sale de los impuestos y es menos dinero que el utilizado en otras actividades, como vacunaciones masivas, fumigaciones contra los mosquitos, optimización de las calles, para agilizar los procesos judiciales, mejorar el patrullaje, las escuelas, tiempo perdido en las empresas no turísticas durante el evento. En otras palabras, creas ganadores artificialmente en la industria del turismo a costa de crear perdedores en otros lugares. Hay estudios económicos que demuestran que las bonanzas de estos eventos temporales, deportivos o religiosos, no contribuyen en la recaudación fiscal y las ganancias en el sector turismo se desbalancean con las pérdidas en otros sectores. Moraleja: cuando un político se ufana de haber conseguido X o Y evento para un país, o traer X o Y liga deportiva a una ciudad es porque este no es económicamente rentable; si lo fuera, la Iglesia o la empresa privada lo hubiera organizado por sí misma, sin necesidad de fondos públicos.

¿UNA REFLEXIÓN FINAL SOBRE EL EVENTO?

Justo Arosemena creía en una separación de la Iglesia y el Estado y luchó por eso. Cuando la Constitución de Río Negro fue reemplazada por la Constitución de 1886 en Colombia, esta nueva constitución acabó con dos cosas: el Estado Federal de Panamá y la separación de la Iglesia y el Estado. La Colombia de la cual nos separamos en 1903 era un Estado confesional católico romano. Desde la constitución de 1991, Colombia trata de ser un Estado laico, mientras que Panamá parece ir en sentido contrario. El compromiso de 1904 incluye una fórmula declarativa como compromiso entre liberales y conservadores, que si bien Panamá no tendría un Estado confesional se reconocía al catolicismo como la religión de la mayoría de los panameños; esto permitía darle ciertos privilegios a la Iglesia católica. Esto ha sido incluido en las constituciones posteriores. El problema es que últimamente, quizás por un creciente problema de legitimidad de los políticos tradicionales y a raíz de una mayor competencia religiosa de los evangélicos con la Iglesia católica —sumado a un aumento del laicismo—, ciertos sectores empujan más y más hacia un Estado confesional que erosiona la separación de Iglesia y Estado.