'Jamás apoyaría a Roux' expresó Mulino

Verónica Castillero

El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino, expresó que de ganar las primarias 'trabajara fuerte para lograr recomponer el partido'

'Trabajaré con todos aquellos que quieran trabajar conmigo en compañía de la Junta Directiva del CD, apoyaré al 45% de los candidatos mutilados, por el presidente.

Mulino afirmó que si no gana, 'Jamás apoyaría a Rómulo Roux'. 'Jamás, yo no puedo mañana decirle al país que este es el mejor candidato' alegó el aspirante. 'Roux no ha sido candidato, ese es un problema que tienen que pensar las bases del CD, si quieren perder ya tiene con quien' expresó.

'Estoy seguro que seré un candidato en oposición fuerte para la elección de mayo, yo no le debo nada a nadie, yo no le ando huyendo a expedientes de Odebrecht, yo no dejo cuestionarios en blanco' enfatizó Mulino.

Cabe destacar que el aspirante a la presidencia dijo que si existen presiones y amenazas en el partido.