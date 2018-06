Intenso debate en torno a audiencia de Ricardo Martinelli

Adelita Coriat

La diatriba sobre la previa imputación o acusación que se le ha hecho al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de las escuchas telefónicas, ha generado un debate intenso entre los querellantes, el fiscal y la defensa del imputado.

La audiencia de acusación en contra del exmandatario abrió a las 9:45 de la mañana, el juez de garantías Jerónimo Mejía, otorgó la palabra a la defensa que presentó un incidente de objeción a la acusación presentada el 19 de octubre de 2015 por el fiscal Harry Díaz contra su cliente.

Según la defensa, su cliente es el único procesado que no ha recibido una imputación. El fiscal pasó directamente a la acusación sin previa imputación, dijo el abogado Sidney Sittón, defensa de Martinelli. Enseguida añadió: es la obligación del fiscal ejecutar ese acto para que la defensa ejerza su derecho, eso no fue respetado para Ricardo Martinelli, acotó Sittón.

Entre tanto el juez pasó la palabra al fiscal quien alegó que la defensa tiene reticencia a acatar los fallos de la Corte. En este sentido citó un fallo del 30 de enero en el que se hace implícita la imputación cuando se ha admitido una acusación contra el procesado y recordó a la defensa haber utilizado el artículo 281 del Código Procesal Penal que menciona que el fiscal debe de cumplir un plazo de dos meses en la investigación y dar por concluida la misma después de haber recaudado los elementos que permitan la acusación.

Posteriormente el juez trasladó a los querellantes la palabra, quienes casi en voz unísona coincidieron con los planteamientos de la fiscalía y solicitaron que se rechace la incidencia presentada por la defensa de Martinelli por considerarla dilatoria.

No obstante, cuando llegó el turno del abogado Ángel Álvarez, quien representa a cinco víctimas en este proceso, solicitó el rechazo de la nulidad de la defensa porque “ahora no hemos entrado al fondo de la audiencia”. No cabe una nulidad, pero dejó claro que su planteamiento es distinto al resto. Solicitó que se haga la imputación al acusado para remendar el error de la fiscalía. “No comparto la opinión de que debamos omitir la imputación. Éste no es un proceso especial”, dijo Álvarez. Y añadió que el Código Procesal Penal habla de los procedimientos especiales con los que se juzga los diputados y al presidente de la República.

De acuerdo con el jurista, este precedente abrigaría la posibilidad de que el día de mañana, cualquier magistrado o persona considerada para ser juzgada en un proceso especial, podría ser removida de su cargo con una imputación engrapada sin pasar por los debidos procesos que se requieren.

Ricardo Martinelli deberá comparecer a la audiencia intermedia en su contra como cualquier ciudadano, y ser juzgado por la Corte. La renuncia como diputado del Parlacen se oficializará hoy en sesión plenaria.

El fallo que cita el fiscal no es tal, es un auto, y no está ratificado por la mayoría de los miembros de la Corte. Nuestra petición es que se devuelva la causa para que se haga la imputación y se cumpla con eso para que no se deje abierta una ventana de nulidad, señaló Álvarez.

Álvarez solicitó que se realice la imputación y que se de una ventana de tiempo para que las partes presenten más pruebas al caso y así adecuar el procedimiento para este proceso.

Por otra parte, el juez de garantías Jerónimo Mejía, solicitó un receso para analizar los documentos y posteriormente emitir concepto.

En esta ocasión no se resistió acudir a la cita con la justicia como había ocurrido en previa ocasión, en la que se encerró en la celda y después de ocho horas, ante su negativa de asistir a la audiencia del lunes pasado, tres uniformados lo cargaron prácticamente para trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia procedente del centro penitenciario El Renacer donde permanece detenido desde el 11 de junio.