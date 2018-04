‘La injerencia en la ACP marca un precedente nefasto', Corcione

Redacción La Estrella de Panamá

El empresario y exmiembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Nicolás Corcione rompió el silencio y denunció que su despido marca ‘un precedente nefasto' para la entidad. La salida de Corcione fue solicitada formalmente por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y acogida por el Gabinete. Antai argumentó que la remoción del empresario obedece a una ‘comprobada incapacidad administrativa', producto de una frecuente inasistencia a las sesiones de la directiva de la ACP. Sin embargo, el ingeniero sostiene que ha estado participando activamente en todas las sesiones a las que ha sido llamado últimamente y compartió con este medio su historial de asistencias completo. ‘Lo más valioso' de su paso por la ACP —dice— ha sido ‘la calidad' de sus aportes.

¿CÓMO RESPONDE A LA ACTUACIÓN DE LA ANTAI?

Respondo entregándole a La Estrella de Panamá una certificación de mis asistencias, no del año 2015 al 2017, sino mi total de asistencias desde marzo de 2010, cuando fui ratificado, que no deja duda de mi participación activa y contribuciones objetivas a la Junta Directiva del Canal de Panamá y los distintos comités, donde hemos hecho un trabajo reconocido por organizaciones mundiales, sacamos adelante la ampliación en momentos difíciles y estamos produciendo los mejores resultados en su historia; más allá de una evidente campaña dirigida a terminar en una solicitud ilegal (la de la Antai), pues está basada en incapacidad administrativa; sin embargo, estamos ejerciendo nuestras funciones y no existe una normativa específica para aplicar lo que ella infiere, ni está en la Ley Orgánica. Los padres de la Ley Orgánica fueron personas sabias que blindaron a la entidad de los temas políticos o de poder, y jamás defenderemos que eso implique que exista un fuero especial para procesos legales. La ACP es un cuerpo colegiado, con Ley Orgánica y reglamentos claros, y su institucionalidad es lo más importante de todo. Las injerencias o pretensiones de algunos pueden dar pie a precedentes nefastos para el futuro de la organización, y esperamos que así lo acoja el presidente y su Gabinete, aunque finalmente es su potestad determinar si cabe o no la solicitud de la directora de la Antai. Este tema va más allá de un director o dos, o de la junta directiva, es un tema de la institucionalidad de la ACP a presente y futuro.

¿CÓMO REACCIONA FRENTE A LAS RECIENTES PUBLICACIONES EN MEDIOS LOCALES?

A pesar de que se publiquen artículos fuera de contexto citando los expedientes, al que solamente pareciera tener acceso un medio, creo firmemente que no se debe ni acusar ni defender mediáticamente, sino en los tribunales de justicia. Creo en el principio de inocencia y la reserva del sumario, y nos toca defender nuestra imagen, honra y bienes de aquellos que creen que ser arbitrarios es la mejor vía, y sentencian por titular y no en derecho. Muchas veces se dicen la mitad de las cosas, y sobre otras ponen un manto de dudas. Lucharé contra esto, inclusive por el bien de Antai, ya que bajo el mismo principio sentencioso a su directora actual se le ha criticado fuertemente por sus viajes, pero, ¿hay que destituirla por eso?

¿POR QUÉ SE AUSENTÓ EN 73 OCASIONES, SEGÚN LA NOTA DE LA ANTAI?

Las ausencias pueden ser justificadas o injustificadas. Hablar de ausencias en un periodo específico tampoco es correcto. Lo más valioso son las asistencias y la calidad de aportes en el área de experiencia, y si se mira el récord de asistencia que presentamos observará un alto grado de compromiso con la institución. También hay que aclarar que no todos los directores deben participar de todos los comités, solo a los comités que pertenecen. Todos los directores se ausentan por diversos motivos: profesionales, de negocios, médicos o personales que se presentan. Es normal. En ese contexto, mis ausencias han sido justificadas plenamente... trabajo en la junta directiva por más de ocho años, en la que he tenido el privilegio de estar y aportar junto a panameños de gran capacidad intelectual y humana. Hay mucha suspicacia en el ambiente político y de negocios hoy en día; así que peticiones como las de la Antai, que parecen estar por encima de la ley, pueden perjudicar más que ayudar a la ACP y es peligroso. Hay que separar las cosas, la justicia debe ir por su lado y la ACP, por lo que la ley dicta.

¿ASUMIRÁ ALGUNA POSTURA LEGAL PARA EVITAR LA REMOCIÓN DE SU PUESTO EN LA DIRECTIVA, SI ASÍ LO DECIDIERA EL CONSEJO DE GABINETE?

Nuestra postura es respetar lo que establece la Ley Orgánica sobre este tema, y enfrentaré lo necesario para defender la institucionalidad de la ACP y la no injerencia de entidades externas. Si hay interés en mi puesto, sugiero que esperen la vía correcta, a través de la vacante y designación correspondiente, como lo establece la ley. Si lo que usted pregunta me sucede a mí, le sucede al país, y la seguridad jurídica del Canal sería la que está en juego. En lo personal, profesional y de negocios, me defenderé y meditaré en pedir cuentas a quienes sentencien por titular y quieren coartar el legítimo derecho a la defensa por los mecanismos legales e instancias correspondientes, siempre apegado a la ley...

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA VERSIÓN DE PERSONAS RELACIONADAS AL CANAL QUE AFIRMAN QUE LA SOLICITUD DE REMOCIÓN OBEDECE A UNA ESTRATEGIA PARTIDISTA?

No puedo asegurar eso, sería especular. Prefiero pensar que el Estado y el Gobierno están claros con lo delicado del tema, que puede afectar la estabilidad o abrirle una brecha irreparable al espíritu y texto de la Ley Orgánica y sentar un precedente que abra puertas a futuras intervenciones de otros gobiernos o instituciones en la misma. Imagine a Antai sentenciando por titular a todo el que enfrenta una situación polémica, ¿se podría incluso pedir la renuncia o despidos de magistrados, legisladores, y ministros? Es más delicado de lo que parece.

¿ESTÁ RELACIONADA SU POSIBLE SALIDA DEL CANAL CON LA ESCOGENCIA DE UN NUEVO ADMINISTRADOR EN LA ACP?

Nuevamente, sería especular. O sea, que no lo puedo afirmar y tampoco podría afirmar que pueden haber intereses. Lo que sí le puedo decir es que será esta junta directiva, muy valiosa por cierto, quien elija al nuevo administrador... el Canal se encuentra en uno de sus mejores momentos operativos y financieros, gracias a una excelente gestión de la actual administración y su equipo entero de más de 10,000 colaboradores, guiados por la junta directiva actual. Todavía quedan muchos retos, temas sensitivos como el agua o una futura expansión, negocios alternos y muchos más, por lo que habrá decisiones cruciales en los próximos meses y años, pero estoy seguro de que nuestra calidad profesional colegiada sabrá superarlos, como siempre lo ha hecho. No sería descabellado pensar que quienes sentencian de esta forma quieran empujar sus opciones de reemplazos. En mi caso, soy un profesional dedicado, padre de familia y solo trabajo y me esfuerzo por dejar lo mejor de mí donde sea que esté, y en este caso en el Canal de Panamá, que es de todos los panameños. Si todas las instancias de poder respetan las reglas del juego, la seguridad jurídica y el derecho real a la defensa, entonces dejaremos un legado trascendental en el Canal.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE REUNIONES DE COMITÉS Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA?

Los comités son varios (Modernización y Ampliación, Compatibilidad, Jurídico, Recursos Humanos, Auditoría y Gobierno Corporativo, Planificación Estratégica, Finanzas) y los directores se inscriben voluntariamente a participar en los que decidan, tendientes a su área de especialidad. Los comités se reúnen según proponga quien lo preside para evaluar y discutir propuestas de la administración, bien sea para propuestas de resoluciones o acuerdos. Los comités solo recomiendan al pleno de la junta directiva. Es la junta directiva en pleno quien debe aprobar o desaprobar por mayoría cualquier resolución o acuerdo que se quiera adoptar, por eso su carácter de mayor jerarquía y relevancia. Aunque participar de todo es importante, es imposible hacerlo. En ocho años de haber participado con dos administradores y diversos directores, los comités son muy variantes en cuanto a quorum. A las juntas directivas diría que la asistencia en general sí es alta, pues en mi certificación oficial aparece que he asistido a 92 juntas directivas ordinarias y extraordinarias en ocho años; es decir un promedio de 12 por año, sin contar excusas válidas, ni juntas asesoras. Entonces, ¿cómo es posible aducir ‘comprobada incapacidad administrativa', más aun cuando queda extemporáneo cualquier argumento toda vez que hoy en día estamos participando activamente de todos los comités y juntas directivas a los que se nos llaman?

¿EXISTE UN MECANISMO CLARO QUE IDENTIFIQUE CUÁNTAS INASISTENCIAS PUEDE TENER UN DIRECTOR QUE NO RECIBE SALARIO, SOLO DIETA CUANDO ASISTE, PARA INVOCAR UNA CAUSAL DE ‘PROBADA INCAPACIDAD ADMINISTRATIVA'?

Ni en la Ley 19 ni en sus reglamentos existe ningún número o porcentaje que indique cuántas asistencias o inasistencias debe tener un director para considerarse una ‘comprobada incapacidad administrativa'. Interpretar cualquier número sería reglamentar una Ley fuera del mecanismo legal correcto. Para ello habría que cambiar la Ley Orgánica y sus reglamentos. Sin ser abogado, pienso que interpretar la ley así bordea la ilegalidad. Si a futuro se cambian la ley o reglamentos y se define expresamente, lo entendería, pero hoy no es así. El precedente que se sienta podría ser muy nefasto para una entidad que se creó precisamente para prevenir injerencias de cualquier índole, política, partidista o ajena a los mejores intereses del Estado.