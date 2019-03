Inicio de campaña de Ricardo Lombana

Redacción Digital La Estrella

Un mensaje de agradecimiento por la creatividad para mostrarle apoyo a lo largo y ancho del país durante los últimos tres días envió este martes a sus activistas voluntarios, el candidato por la libre postulación, Ricardo Lombana, desde la ciudad de Las Tablas, punto final de su recorrido por el interior, en el marco de los Carnavales 2019.

En medio de un “gran despliegue publicitario” de los partidos políticos, que aseguró que “se paga con los impuestos de los panameños”, Lombana destacó el ingenio de los ciudadanos y ciudadanas que componen el movimiento Otro Camino Panamá que lo respalda, y los invitó a seguir demostrando al país que “no se necesitan millones para mover la voluntad de un pueblo”.

“He visto Don Quijotes, Sanchos Panzas, he visto gente parada al borde de la carretera con pancartas inventadas por ellos, he visto gorras escritas y suéteres escritos con pilotos, cartulinas, stickers, he visto de todo tipo de manifestaciones, drones que vuelan por los aires con cartelones que dicen Lombana, y muchas cosas, pelotas, en fin, si hago el listado completo nunca terminaría”, dijo en una grabación que difundió a través de diversos grupos de whatsapp y redes sociales.

Mencionó también su agrado por haber visto a los partidos políticos usar el naranja, color que representa al grupo de independientes que lo acompaña y manifestó que todos les ponen atención y ven lo que están haciendo. “Sigamos haciendo exactamente eso, sigamos haciendo lo que de manera natural nos nace del corazón, porque todos esos esfuerzos efectivamente vienen del corazón y no por negocio. No me queda la menor duda de que no tenemos los fondos, no tenemos los millones, pero tenemos la determinación de los ciudadanos que queremos transformar este país para tener mejores días”, recalcó el candidato.

Finalmente, y tras expresar el orgullo que siente por su equipo y por quienes creen en su propuesta, Ricardo Lombana se mostró convencido de que, ante la adversidad se harán grande, “por encima de métodos de la vieja política” y a través de una campaña basada en la creatividad y en las ideas novedosas.

El domingo de Carnaval Lombana, - junto a su familia -, inició una gira que incluyó Penonomé, Chitré, Las Tablas y La Villa de Los Santos, sitios donde pudo conversar con cientos de personas y disfrutar de los culecos, las comparsas y los desfiles que caracterizan estas fiestas, preferidas por la mayoría de los panameños.

En el recorrido también hubo espacio para visitar a aquellas personas y grupos que no pueden carnavalear, como es el caso de los residentes del Hogar Leonístico para Ancianos de Azuero, ubicado en la ciudad de Chitré. En la mañana de este martes, el candidato y su familia llegaron sorpresivamente al hogar y pudieron saludar y compartir momentos agradables con señores de la tercera edad.