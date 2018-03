El informe del FMI desde dos perspectivas

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



‘NUNCA HA SIDO DEL INTERÉS DE LOS GRUPOS QUE HAN ADMINISTRADO EL ESTADO RESOLVER LAS CAUSAS QUE GENERAN LA BRECHA ECONÓMICA'.

EL MEF HA DADO A CONOCER QUE EL INFORME DEL FMI REVELA QUE PANAMÁ ES EL PAÍS MÁS RICO POR HABITANTE DE AMÉRICA LATINA. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN?

MARIBEL GORDÓN Economista

Como siempre, las cifras eliminan rostros y esconden desigualdades. Si bien el país presenta tasas de crecimiento positivas, no es así en cuanto a la distribución. Según el FMI, a cada panameño le corresponden 15 mil dólares al año, ello si la distribución fuera equitativa. La realidad, tal como lo reconoce incluso el Banco Mundial, es que Panamá está entre los diez países con mayor nivel de desigualdad en el mundo. ¿Quién se quedó con la riqueza de los panameños(as)? Los 115 ‘ultramillonarios' que concentran el poder económico y político. La relación PIB-salario refleja una disminución del 2003—2016, a pesar de crear la riqueza —de 25.4% en el 2013 a 24.8% del PIB en el 2016—.

A PESAR DEL CRECIMIENTO, EXISTE UN DESCONTENTO SOCIAL. ¿CÓMO EXPLICA ESTE FENÓMENO?

Si bien pareciera una contradicción, no lo es. El modelo de crecimiento económico favorece los grandes capitales; la concentración y acumulación de riqueza en pocas manos, regiones y actividades económicas. En Panamá, uno de cada cuatro panameño es pobre —54% en el área rural y 90% en el área indígena— 17% de los asalariados son pobres y 42% de los pensionados, 5 de cada 10 panameños de 18 o menos años de edad es pobre (estas cifras podrían ser mayores). Los derechos han sido convertidos en mercancía, para favorecer los procesos privatizadores (salud, educación, agua, etc.). El salario mínimo no alcanza para cubrir el costo de la cesta de alimentos y otros servicios necesarios. El sistema de pago de impuestos es regresivo (los que menos tienen pagan más), en medio de evasión de impuestos, corrupción e impunidad empresarial.

HISTÓRICAMENTE ¿CUÁLES HAN SIDO LOS FACTORES QUE HAN PROVOCADO ESA BRECHA ECONÓMICA EN LA SOCIEDAD PANAMEÑA?

Los grupos de poder económico han organizado partidos políticos para controlar el gobierno y desde él impulsar proyectos que acrecienten su riqueza. Derivado de tal proceder, el tráfico de influencias y la corrupción impregnan todo el engranaje político y las instituciones del país. La contrapartida de tal proceder es la creciente desigualdad de niveles de vida entre ellos y la gran mayoría ciudadana que no encuentra posibilidades reales y honradas para superar una situación económica y social que le permita niveles de vida dignos, acordes con los derechos humanos. El crecimiento económico basado en el desarrollo de macroproyectos, la venta de activos a empresas extranjeras y la desnacionalización del patrimonio de todos los ciudadanos agudiza la exclusión y la desigualdad social.

¿QUÉ HACER PARA BAJAR ESA BRECHA?

Es necesario la construcción de una nueva sociedad basada en relaciones sociales justas y equitativas, que su base de producción material sea para satisfacer las necesidades de vida de la colectividad; que los principios éticos, la estructura constitucional, pensamiento y normas de convivencia social sean productos de la real participación democrática, de la soberanía del pueblo, del pleno ejercicio de los derechos humanos y de una economía al servicio de los seres humanos y el bien común.

¿EN QUÉ HA FALLADO EL ESTADO AL NO PODER DISMINUIR ESA BRECHA ECONÓMICA?

Nunca ha sido del interés de los grupos que han administrado el Estado resolver las causas que generan la brecha. Por el contrario, la acumulación de sus riquezas se sustenta en la imposición de medidas de política económica que son antipopulares. Por ello, es imposible la construcción de una sociedad justa y equitativa en la cual toda persona pueda vivir con dignidad, mientras el poder del Estado en la nación panameña esté estructurado desigualmente bajo el control de oligarquías políticas y económicas. El país requiere cambios profundos en todos los órdenes de la vida nacional. Un Estado participativo —ejecutor, regulador— rector de la actividad económica, en el cual prevalece el interés público sobre el privado y lo social sobre lo particular, optando por la planificación como instrumento de la política económica.

SI BIEN ES CIERTO, HEMOS TENIDO UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, AUNQUE BAJO, ¿SE MANTENDRÁ POR LOS PRÓXIMOS AÑOS?

Estamos frente a un crecimiento que los economistas valoran como natural y, por ende, sostenible. Esta valoración se proyecta a partir de las tasas de crecimiento del PIB, que según organismos internacionales (FMI, BM, Cepal) y el MEF, se mantendrá en tasas entre 5-6%. Sin embargo, este crecimiento no es armónico, se sustenta en las actividades de servicios, cada vez más concentradas en las actividades externas en detrimento del mercado doméstico. Este crecimiento vía ‘Hub Logístico' (economía intangible), es excluyente. No es significativamente generador de empleo, por ende profundiza la inequidad social y regional. Consideramos que no basta con crecer, es necesario mirar el desarrollo económico que considere el bienestar humano.

‘NO SE PUEDE HABLAR DE FALLO DEL ESTADO PORQUE LA MAYOR PARTE DE LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA RESPONDE, PRINCIPALMENTE, A FACTORES EXTERNOS'.

RAÚL MOREIRA RIVERA Economista

EL MEF HA DADO A CONOCER QUE EL INFORME DE FMI REVELA QUE PANAMÁ ES EL MÁS RICO POR HABITANTE DE AMÉRICA LATINA. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN?

Efectivamente, según el FMI, Panamá habrá de alcanzar el PIB per cápita más alto de América Latina y el Caribe, desplazando a Chile, que lo ha mantenido por los últimos 16 años, aproximadamente. El PIB per cápita es un indicador indirecto de la calidad de vida de la población, muy utilizado para la toma de decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Si bien es cierto que esto no significa que la riqueza que se genera cada año se reparte físicamente entre cada uno de los habitantes de un país, es mucho más probable encontrar ciudadanos con una mejor calidad de vida en países con un PIB per cápita alto que en países con muy bajos niveles de este indicador.

A PESAR DEL CRECIMIENTO, EXISTE UN DESCONTENTO SOCIAL. ¿CÓMO EXPLICA ESTE FENÓMENO?

Puede asimilarse si se compara el crecimiento actual de la economía con el de hace un quinquenio, cuando se creció a tasas de doble dígito y se alcanzó pleno empleo, producto de situaciones puntuales como el incremento en la actividad de la construcción (promedio de 21.3%). El entorno externo para esa época fue más favorable y los precios de las materias primas eran mayores, dinamizando las exportaciones de los países de la región y la demanda y capacidad adquisitiva de los mismos. Por el hecho de que no todas las actividades crecen al ritmo total de la economía, algunas actividades están por arriba y otras por debajo de la media... algunas, si bien crecieron a tasas altas, no lo hacen a niveles del pasado, pues el contexto cambió. Tal es el caso del comercio, que emplea mucha mano de obra, pero su ritmo de crecimiento se ha moderado. Se puede mencionar, además, la desaceleración en la entrada de turistas, especialmente de Latinoamérica y el Caribe, ya que el dólar se fortaleció, encareciendo a Panamá como destino y afectando el empleo y consumo de servicios como transporte aéreo, terrestre (buses, taxis, arrendadoras de autos), restaurantes, hoteles, compras en comercios y otros servicios que impulsan la actividad inmobiliaria.

HISTÓRICAMENTE, ¿CUÁLES HAN SIDO LOS FACTORES QUE HAN PROVOCADO ESA BRECHA ECONÓMICA EN LA SOCIEDAD PANAMEÑA?

La reciente inestabilidad económica a nivel mundial que durante unos años desaceleró la actividad de los sectores de logística que tienen relación directa con el comercio exterior, tales como los puertos, el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón. Afortunadamente, esta situación está mejorando, lo cual se refleja en el aporte de estos sectores al PIB nacional. La culminación de grandes obras de infraestructura que se desarrollaban al mismo tiempo en la economía, principalmente la construcción de la ampliación del Canal.

¿QUÉ HACER PARA BAJAR ESA BRECHA?

Revitalizar las actividades que estimulen el consumo interno, como por ejemplo la mayor generación de empleos de calidad, bien remunerados, de tal forma que, al aumentar sus remuneraciones, los hogares aumenten su consumo. Lo anterior va de la mano con la necesidad de fortalecer e incrementar la educación o capacitación en las áreas que están demandando más mano de obra calificada. El Gobierno Nacional ha dado pasos en este sentido con la creación del Instituto Técnico Superior Especializado y el fortalecimiento del Inadeh. Se ha continuado con la política de inversión pública de infraestructura que ha ejecutado el Gobierno, que apoya el dinamismo económico, el empleo y también la productividad y competitividad de la economía y, por ende, el consumo.

¿EN QUÉ HA FALLADO EL ESTADO AL NO PODER DISMINUIR ESA BRECHA ECONÓMICA?

No se puede hablar de fallo del Estado, ya que la mayor parte de la desaceleración económica experimentada responde principalmente a factores externos, como la inestabilidad económica internacional y la apreciación del dólar, lo que afecta la competitividad de exportaciones de bienes y servicios como el turismo y sobre los cuales nuestro país no tiene ningún control. Al contrario, el mantener la diversificación de nuestra economía como política ha permitido que, a pesar de estos efectos nocivos, sigamos creciendo en otros sectores.

SI BIEN ES CIERTO HEMOS TENIDO UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, AUNQUE BAJO, ¿SE MANTENDRÁ POR LOS PRÓXIMOS AÑOS?

La República de Panamá sigue manteniendo vigentes los factores que han permitido el actual ritmo de crecimiento económico sostenido, razón por la cual tanto el Gobierno Nacional como las principales agencias multilaterales y agencias calificadores de riesgo estiman que a mediano plazo se mantendrá este ritmo de actividad económica para beneficio de toda la sociedad panameña. Un crecimiento del orden del 5% no es bajo. Por esto nos mantenemos como líderes del crecimiento de América Latina y el Caribe.