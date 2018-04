La importancia de la Psicología

Lesbia González

comunicacion@udelas.ac.pa



¿Por qué es necesario informar sobre temas de psicología desde cualquier escenario en que nos sea posible hacerlo? Precisamente, para poder llegar a la población que tal vez no pueda o no tenga acceso a otros medios para conocer, saber, educarse y de paso seguramente al conocer algo del tema se motivarán a investigar más.

Se preguntarán por qué escribo sobre esto. Resulta que en una conversación con una colega y algunas otras personas, que han visto u oído que ya por varios años realizo intervenciones en medios de comunicación y en programas, en particular de corte popular y de todo público, me hicieron notar que algunos de estos programas parecen ‘frívolos y muy populistas'.

Cuando empecé a ir a la televisión, programas radiales y escribir en la prensa, lo hice consciente de que es importante comunicar información válida, científica y que ayude al oyente, lector o televidente, en mi caso, sobre materia psicológica.

Consideré que si la persona viera televisión, escuchara la radio y/o leyera periódicos puede acercarse a información como manejo de la ira, fobias, temores, entender la depresión u otros trastornos; conocer sobre el abuso sexual, la violencia doméstica, los síntomas, los signos para identificar problemas e incluso desde la perspectiva más positiva, aprender a ser más exitoso, feliz o lograr metas; si lograba oír, ver o leer información de cómo hacerlo aun cuando no lo estuviera buscando o deseando, ya que puede incluso no estar familia rizado con los temas.

Debo confesar que me sentí muy incómoda cuando me dijeron que si voy a esos ‘shows' me tratarían como a ellos e incluso mi ética y mi nombre estarían en ‘entredicho'. Estoy en total desacuerdo con semejante premisa; el buen nombre de una persona y de un profesional está en su capacidad y para mí, en su amor a lo que hace, y una forma de demostrarlo es dar información lo más científica y digna posible en los escenarios que se presenten.

Uno nunca sabe qué beneficios hará en el ser humano que ve, oye o lee del tema, sea quien sea, y a qué sector de población pertenezca; y aún mejor si es de los grupos que no tienen acceso a otras fuentes, ya sea por desconocimiento o porque simplemente no les ha atraído.

Es egoísta no entregar nuestro saber como una forma de devolver a la sociedad la fortuna que tenemos de haber estudiado y contarnos dentro de la población que cuenta con una profesión. Considero que es una labor social que cada ser humano debe hacer por su comunidad, población o país.

Amo la psicología y en ella he encontrado grandes respuestas, grandes interrogantes que me han llevado a investigar más y aprender más acerca del comportamiento humano y quiero compartirla con todos los que la requieran. Sé que tal vez fue buena intención o de buena fe esos comentarios y se lo agradezco, pero iré a cuanta entrevista me hagan y seguiré escribiendo.

Mi buen nombre estará resguardado por el amor que pongo en hacer el bien de entregar el poco conocimiento que poseo a los demás, especialmente a los que lo necesitan y tal no lo sepan aún o no hayan sido entrenado para ello, se también que cada psicólogo de este país a su modo y donde trabaja lo hace bien y con buenas intenciones de mi parte, dejando al lado el ego que siempre nos acompaña, (negarlo sería inapropiado). En mis presentaciones llevaré también luz, conocimiento, ideas y consejos, que modestamente serán un reflejo del amor al prójimo.