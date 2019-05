Una historia de imponderables electorales

POLÍTICA DE LA MEDIOCRIDAD

Nuestro país ya cumple más de cien años de República. La fiesta ‘democrática' continúa —salvo el lapso de 1968-1978, cuando existía un gobierno cívico-militar—. Actualmente hemos vuelto a las andadas y la manipulación raya en el insulto a la inteligencia. De los sencillos ‘jingles' cocinados en las publicitarias —el maestro fue Tony Fergo— se ha pasado a canciones que denotan una visión muy particular de una clase social, como es el caso de DJ Black. Es la expresión de una mayoría canalla que es inducida a serlo mediante la pobreza cultural, mediocridad, el hambre, represión y la escasa calidad de vida material y espiritual.

Ahora los candidatos se apodan ‘Chuchi', ‘El guapo ben', la ‘Gata bailaora', el ‘Men', ‘Mommy' y ‘Jack el solucionador'.

Pero solo basta con leer el famoso libro ¿Quiénes son los dueños de Panamá? para conocer un poco las ramificaciones familiares de éste o aquel en alguna empresa en particular... Por algo decía Manuel Celestino González: ‘a la juventud se le oculta su pasado, para que no sienta el llamado de la sangre y no luche por su presente o futuro'.