Hijos de Martinelli son proclamados como diputados suplentes del Parlacen

EFE





La Junta Nacional de Escrutinio proclamó a los 20 diputados y sus respectivos suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre los que figuran los dos hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Ricardo Martinelli hijo salió como suplente de Carlos Outten por el partido Cambio Democrático, mientras que su hermano Luis Enrique es el suplente de Héctor Valderrama por el partido Alianza. Ambos se encuentran en Estados Unidos enfrentando un proceso de migración y son requeridos por las autoridades judiciales de Panamá.

Con la proclamación de los diputados al Parlacen, la Junta Nacional de Escrutinio, que se instaló el mismo día de las elecciones generales el pasado domingo 5 de mayo, se disuelve. La Junta de Escrutinio es creada con dos finalidades: proclamar al presidente electo de la República y los disputados del Parlacen para la cual deben escrutar las actas de elecciones para presidente.

Los 20 diputados del Parlacen por Panamá quedaron repartidos de la siguiente manera: siete del Partido Revolucionario Democrático, siete de Cambio Democrático, dos del Panameñismo, uno del Molirena, uno del Partido Popular, uno de Alianza y uno de la facción de la candidata a la libre postulación Ana Matilde Gómez.

El candidato de libre postulación Ricardo Lombana, quien quedó de tercera por la cantidad de votos, no postuló diputados para el Parlacen y el aspirante Marco Ameglio no alcanzó el 2% de los votos válidos por lo que no se le adjudica una curul en el organismo regional.

Similar situación pasó con el partido Frente Amplio por la Democracia que desapareció al no alcanzar el 2% de los votos válidos.

La distribución de las curules al Parlacen se realizó al restar los votos obtenidos por Lombana (368,777), de Ameglio (11,408) y del FAD que fueron 13,540.