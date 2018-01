‘No habrá más indemnización', dice la ATTT

Yelina Pérez S.

yperez@laestrella.com.pa



Por ahora el Gobierno Nacional no ha pensado en pagar ningún tipo de indemnización a los ‘buses alternativos o neveras' que salgan del sistema advirtió Julio González, director de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las declaraciones del funcionario surgen en el marco de las acciones que se adelantan por el Plan de Movilidad Urbana que está en vigencia, el cual dispone que a partir de mañana no se permitirá más la circulación de las unidades tipo ‘nevera', los cuales en su mayoría circulan en el área de Don Bosco y el este de la ciudad de Panamá.

Según González, a partir de mañana se realizarán operativos en diversos puntos de la ciudad para detectar la unidades que están transitando sin los certificados de operación o cupos, los cuales serán sacados de las calles y se les impondrán las sanciones debidas por operar sin los debidos permisos.

ATTT VS. USUARIOS

Usuarios de los conocidos autobuses ‘neveras' de las rutas corredor sur Don Bosco, Versalles, Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Tocumen, mostraron su inconformidad por la falta de unidades de transporte la madrugada de ayer, debido a que la ATTT comenzó los operativos para sacar de circulación a aquellos vehículos que no tengan la documentación adecuada para prestar el servicio.

PLAN DE MOVILIDAD En el mes de octubre, el Ejecutivo anunció una serie acciones Las medidas incluyen sacar de circulación a todas las unidades alternativas o ‘piratas' y reemplazarlas por unidades de MiBus. A partir de mañana, se sacarán de circulación a las unidades tipo ‘nevera'.

La lógica de los usuarios es que no se pueden sacar los buses tipo ‘nevera', mientras que la empresa MiBus no introduzca a los respectivos remplazos. Lo que piden es que se le brinde el servicio de manera efectiva y que no tengan que esperar horas para contar con el transporte que los traslade a sus puntos de destino.

Según la ATTT, la medida tiene el propósito de dar continuidad al Plan de Movilidad Urbana que aprobó el Ejecutivo en octubre pasado, a fin de ordenar el transporte público masivo.

La empresa MiBus introdujo alrededor de 25 vehículos (tipo torinos) en la ruta Don Bosco y se espera que en los próximos días lleguen los restantes cuya capacidad es de 75 pasajeros, quienes deben pagar $0.75 centésimos.

Los usuarios también señalaron su inconformidad la mañana de hoy porque los metrobuses cobraban $1.25 y no los $0.75 establecidos por el Gobierno.

El dirigente del Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac), Tomasito López, manifestó que los buses ‘nevera' que tengan la documentación en regla continuarán prestando el servicio el día de hoy, ya que los metrobuses introducidos no son suficiente para abastecer la cantidad de usuarios de las rutas mencionadas.

El dirigente añadió que saldrán de forma voluntaria a medida que los usuarios se sientan satisfechos y los metrobuses vayan reemplazando la flota.

La ATTT concedió un plazo de 60 días para que los buses neveras, diablos verdes, diablos rojos, coaster y busitos piratas procedan a subsanar las faltas o de lo contrario las unidades serán sacadas de circulación. A partir de mañana iniciarán los operativos.