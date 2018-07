Guillermo Ferrufino renuncia a Cambio Democrático

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



El exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino anunció este jueves que renunciará al Partido Cambio Democrático, luego que la Directiva de este colectivo reservara la candidatura para Alcaldía de Panamá, la cual él aspiraba correr para las primarias de su partido.

"Hace un tiempo anuncié mis intenciones de aspirar en las primarias de Cambio Democrático a la Alcaldía de Panamá con las mismas ganas de seguir trabajando por mi país, hoy ese legítimo derecho democrático no será posible ya que quien preside este partido, desconociendo el esfuerzo de muchos a los que él no considera sus amigos o de su circulo cero, ha decidido reservar esa posición con el fin de negociar con nuestros verdugos", indica en comunicado que divulgó Ferrufino en sus redes sociales.

"Esta vez me toca tomar una decisión que no ha sido nada fácil, después de haber consultado con mi familia, en especial con mi esposa que mucho ha sufrido y con mis amigos que siempre han estado. He decidido renunciar a Cambio Democrático y buscar en otro partido esa oportunidad que aquí me arrebataron. Mantengo mis intenciones de participar en estas elecciones, intenciones que por ningún motivo puede interpretarse como búsqueda de un fueron para dilatar procesos, ya que hago público que una vez adquiera ese dicho fuero electoral renunciaré inmediatamente al mismo y seguiré enfrentando y dando la cara a cada uno de esos procesos políticos que ha fabricado en mi contra, como lo he hecho desde el día 1", añade la nota.

Ferrufino no era el único que aspiraba correr por una precandidatura por la comuna capitalina, ayer miércoles Luis Eduardo Camacho dio a conocer que el expresidente Ricardo Martinelli había otorgado poder para ser postulado a las primarias por ese mismo cargo, pero al llevar los documentos al Tribunal Electoral, informaron que la Directiva de Cambio Democrática había reservado ese cargo. Ante esto Martinelli anunció que se postulará como precandidato a diputado para el circuito 8-8.

Ferrufino enfrenta casos judiciales de supuesta corrupción que se dieron durante su administración en el Mides (2009-2014). Entre estos casos se encuentra el de alquiler de helicópteros para programas sociales con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional y la Fiscalía también abrió un caso al exministro por enriquecimiento injustificado. Un auditoría de la Contraloría General de la República estableció que el exministro tenía un enriquecimiento injustificado de $2.2 millones. Estuvo detenido desde marzo de 2015 hasta 2016, pero fue favorecido con un cambio de medida cautelar.

El CD tendrá sus primarias presidenciales el 12 de agosto, mientras que el 30 de septiembre se realizará la elección para el resto de cargos de elección popular como diputado, alcalde y representante.