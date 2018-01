Grupos de CD miden fuerzas en última semana de campaña

Carlos Anel Cordero

ccordero@laestrella.com.pa



A seis días de que se haga la elección de Cambio Democrático (CD) para renovar su junta directiva, los dos grupos que se disputan el control del partido hacen sus últimas giras con miras a consolidar los votos que les lleve al triunfo electoral y que les permita tener el control del colectivo para el próximo periodo electoral de 2019.

Por un lado el grupo que apoya a Ricardo Martinelli, se reunió en Chiriquí, donde el expresidente de la República, les envió un mensaje en el cual dijo: ‘Amigos chiricanos, Aixa cuenten conmigo. Voy a Panamá, llevamos a todos a la Presidencia, Rómulo Roux, no es más que un infiltrado de Varela (Juan Carlos), que lo metieron para destruir el partido, Es un perdedor, jamás ha defendido a CD, solo defiende sus intereses, confíen en mí que ya me conocen y no los voy a defraudar'.

El mensaje llegó por escrito y fue leído por Ricardo Francolini, quien aspira a ser candidato a secretario de Finanzas en el grupo que apoya a Martinelli

Mientras que Marta de Martinelli señaló: ‘no le den los votos a esos diputados traidores, eso no se le hace a un amigo'. en referencia a quienes apoyan a Roux.

DIPUTADOS CON ROUX

En tanto, los diputados de la bancada legislativa que en su mayoría se han identificado a con Roux, insistieron en que tienen los votos parar renovar la junta directiva de CD y lograr el control del colectivo con miras a mantener la dirigencia, previo al periodo de elecciones generales del 2019.

Los diputados y Roux hicieron una de sus últimas giras con miras a consolidar el triunfo el 21 de enero.

Durante este fin de semana, Rómulo Roux insistió en que ‘necesitamos un presidente del partido que esté físicamente aquí en Panamá, trabajando de la mano con sus bases, activistas, dirigentes, convencionales, y junta directiva, para organizar el partido y llevarlo al triunfo electoral en el año 2019'

Al menos 23 de los 24 diputados están en la facción que apoya a Roux. Insisten en que los convencionales que apoyan a los diputados están de su lado.

Durante este recorrido, participaron algunos de los diputados, entre ellos: Edwin Zuñiga, Carlos ‘Tito' Afú, Yanibel Abrego, Dana Castañeda, Rony Arauz, Mario Miller, Manuel Cohen, Carlos Afú, Héctor Aparicio y Julio de La Guardia.

Para las elecciones que deben realizarse el 21 de enero participarán unos 2,387 convencionales al Congreso General.