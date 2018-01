‘El gobierno nos ha regalado a la competencia'

Adelita Coriat

Eloy Alfaro de Alba hierve cada vez que habla de la débil postura que asume el Gobierno cuando lo incluyen en otra lista negra, o cuando habla del caso Waked. Habla con sinceridad y sin pelos en la lengua, algo muy poco frecuente en voces de ex diplomáticos. Dice que Panamá regaló al país a la competencia, que le faltó valentía y voluntad para defenderse de las constantes inclusiones que hicieron los organismos internacionales del país en listas de paraísos fiscales. Hoy, Estados Unidos y China apuntan a convertirse en captadores de capitales, cuando en Panamá, se ahorca cada vez con más fuerza a la banca con las exigencias de cumplimiento que les representan costos y tiempo. Eloy también hace un análisis sobre los escándalos de corrupción de Odebrecht, la ratificación de las candidatas al cargo de magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y del discurso del presidente Juan Carlos Varela ante la Asamblea Nacional, que califica de bipolar.

¿SE ANIMARÍA A ACEPTAR UN CARGO DE MAGISTRADO EN LAS CONDICIONES ACTUALES?

Depende de las circunstancias. El presidente perdió la primera oportunidad cuando designó a Ángela Russo y Cecilio Cedalise. No es un comentario crítico a estos dos magistrados, pero se perdió una participación activa, no funcionó. Es lo que llamo una elección de mis universo en pasarela. Ningún presidente nombra enemigos, y a cualquier presidente le resulta difícil nombrar personas que no conoce. Pero eso no significa que no tenga las calificaciones, idoneidad, y una moral proba; si eso se da, el presidente pude tener un mejor abanico de opciones... El proceso comienza cuando se pone en un periódico un clasificado que dice: ¿quiénes quieren someter sus papeles para ser magistrado? Pero de una vez se elimina a un gran porcentaje porque la gente no quiere someterse a esos escrutinios. Si se hubiese designado a los tres magistrados (incluyendo a Abel Zamorano, que lo tienen en una interinidad incómoda) ya existiría un grupo de magistrados dispuestos a aceptar el reto en grupo. En esta ocasión se contaría con dos más y serían cinco magistrados con otro perfil.

PERO ES UN PROBLEMA SOBRE EL CONTROL DE LA CORTE...

Siempre es un problema del control de la Corte. Eso no es novedad, todos los presidentes adoptan el criterio que la designación de magistrados deben ser leales o a fines, no por el perfil. No digo que no lo tienen ahora, pero buscan algún tipo de vinculación para tener acceso a ellos. Si hay magistrados con criterio, con trayectoria del derecho y honestos, una vez llegado el momento que pueda afectar a un ex presidente o presidente, esos magistrados resuelven a conciencia y mejor de lo que lo hacen los que tienen vínculo.

CONVOCAR A UN DIÁLOGO NACIONAL DEL QUE PUEDA SURGIR UNA PROPUESTA DE CONSTITUYENTE, ¿LO VE FACTIBLE ANTES DE QUE CULMINE ESTE GOBIERNO?

No solamente es factible, es necesario. A la altura de este gobierno no creo que ocurra. Este Gobierno tiene un grado de desgaste del cual no se va a poder recuperar. Este desgaste ha sido adelantado por los cuestionamientos efectuados en la designación de las candidatas. Eso ha llevado al Gobierno a un desgaste acelerado.

¿UNA BUENA SALIDA PODRÍA SER NOMBRAR A LOS SUPLENTES COMO PRINCIPALES?

Si. Quienes trabajan en el Órgano Judicial consideran que no se les considera, y quizás tienen algo de razón. Lo cierto es que, en el caso de las candidatas ya designadas, me parece que hay una situación de perder, perder. No importa lo que suceda, alguien va a perder, ya sean ellas, o el presidente. Entonces, si no se ratifican tendrán que hacer otras designaciones. En ese caso, será más difícil para la oposición oponerse porque también hay un desgaste ahí y en la opinión pública. No se pueden oponer a todas las designaciones por lo que existe un riesgo de que las próximas sean peores.

¿PASAN LAS DOS O NINGUNA?

Desde la perspectiva de esta conversación no pasa ninguna. Creo que es un error dilatar el proceso. Entre más lo dilaten se percibe una actitud prepotente de controlar la Corte, y creo que eso va a ser perjudicial.

USTED ESCRIBIÓ UN TUIT DICIENDO QUE HABÍA OFRECIMIENTOS DE HASTA 500 MIL DÓLARES PARA CONSEGUIR LOS VOTOS DE LOS DIPUTADOS, ¿DE DÓNDE SACÓ ESTA CIFRA?

Yo puse el tuit para desacreditar esa posibilidad. Hay comentarios que dicen que se ofrecen 250 mil dólares, pero no hay pruebas. No es que estoy negando la posibilidad, pero no puedo confirmarlo. El mensaje era sarcástico pero para desacreditar el mensaje. Primero no creo que sea tan fácil, tampoco sé cómo se atreven a ofrecer dinero y de dónde sale. Manejar efectivo, para pagar, entregar a una persona o varias, porque son muchos los votos, luego ese manejo de efectivo es complicado. ¿De dónde sale ese dinero, cómo lo sacan, cómo hacen los retiros, y luego cómo lo usan? Puede que suceda y que lo usen poco a poco, pero eso es muy arriesgado para un presidente.

EL PRESIDENTE OBVIÓ EN SU DISCURSO EL TEMA DE LA INCLUSIÓN DE PANAMÁ EN LA LISTA NEGRA DE LA UNIÓN EUROPEA...

Hubo cosas que me parecieron preocupantes. Una fue el comentario contra los medios, pretendiendo que se conviertan en un órgano de promoción del Estado. La mayoría de los presidentes tienen ese problema. El presidente, además, lo hila con un supuesto perjuicio que hacen los medios al país como tal y su imagen. Ese comentario, en boca de un presidente que ha hecho nada por defender la imagen del país en el exterior, es chocante. Este presidente y este Gobierno, y la Canciller, han permitido que la imagen del país sea estropeada por países como Francia, Colombia, organizaciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), por el embajador americano y por su país, y no han hecho nada por defender al país en ninguna de esas situaciones. Es más, han sido tan complacientes que han destruido el sector de servicios financieros al punto de que vamos a ver bancos retirándose de la plaza porque han hecho tan difícil su competitividad (por el escrutinio de la actividad bancaria), que les produce gastos que merman sus ingresos. En el tema de los abogados, el perjuicio a ha sido palpable. Nos han regalado a la competencia, entre el escándalo de los Panama Papers (que no involucró a ni un solo banco panameño); y el caso Waked, donde no presentaron ni una sola prueba y que el gobierno no la exigió, logrando la destrucción de varios grupos económicos, así como del banco Balboa. Al día de hoy, el Gobierno, a pesar de que el propio embajador se ha replegado de sus declaraciones, aún no ha tenido una palabra de protesta contra Estados Unidos.

¿HA SIDO FALTA DE VALENTÍA?

Ha sido todo eso. Falta de coraje. Había una situación en que Panamá quedó aislada por la política exterior anterior, pero en este Gobierno ha sido falta de coraje, de voluntad de defender, de sumisión a las imposiciones que nos han venido del exterior, y nos han regalado a la competencia al punto de que nos acusaron de paraíso fiscal. Pero a la vez que sucede eso, en el ámbito internacional Donald Trump está convirtiendo a Estados Unidos en un paraíso fiscal, China también. Todos quieren atraer los dineros y la mejor forma de hacerlo es a través de incentivos fiscales. A nosotros nos están reclamando y ya nos rendimos.

¿QUÉ ESTRATEGIA DEBIÓ IMPLEMENTAR EL GOBIERNO?

Una serie de cosas. Una, es hacer ajustes para ser mas cuidadosos. Otra, era analizar qué se hacía en el resto del mundo con la competencia para no irnos de bruces a ofrecer correctivos que nos iban a mermar la competitividad del sistema panameño. Tenemos unos bancos a los que les exigimos una serie de requisitos y de debida diligencia que no pueden cumplir sin una afectación grande de los servicios bancarios y de sus ingresos. A los abogados se les está haciendo también casi imposible cumplir con la debida diligencia porque no tiene la capacidad de verificar a qué negocio se va a dedicar el cliente que le solicita una sociedad anónima. La otra estrategia tenía que haber sido un esfuerzo diplomático concertado. El establecer relaciones con China fue acertado. Por ahí iba la cosa, organizarse en los organismos internacionales para saber qué voto necesitaban países que nos maltrataban. Ahora mismo se perdió la oportunidad de hacer eso con Estados Unidos en la ONU, se abstuvieron. Esa hubiera sido una oportunidad para votar en contra de la decisión de los norteamericanos.

¿QUÉ OPINA DE LA PELEA ENTRE ALVIN WEEDEN Y UBALDO DAVIS?

Prefiero ni opinar. Me parece que el Gobierno se ha sentido cómodo con las críticas de las redes sociales que expresan un grado de desilusión pero no pasa nada. Son desahogos convenientes, se sienten cómodos porque no hay gente en la calle, los sindicatos se manifiestan esporádicamente pero no hay protestas masivas, como sucede en otros países. Eso es lo sorprendente, que Panamá que ha sufrido el peor asalto al erario nacional, no produzca ese tipo de reacción en la gente.

¿QUIERE DECIR QUE EN REALIDAD EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN NO ES TAN IMPORTANTE COMO LO CONSIDERAMOS?

Puede ser que la situación económica está buena y que la gente no se sienta afectada.

¿USTED CREE QUE EL MANDATARIO OPTE POR SER MIEMBRO DEL PARLACEN CUANDO CULMINE SU MANDATO?

No sé. Tiene derecho a hacerlo pero no debería escudarse en el Parlacen para evitar investigaciones.

¿HAY UNA DOBLE MORAL?

Lo que pasa es que no me atrevo a asegurarlo porque no sé lo que va a hacer. Pareciera que hasta ahora en el tema de la corrupción, con el que quedamos envenenados del gobierno anterior, no tenemos la certeza de que haya resuelto. Se presentan una serie de comentarios de que se amañan las licitaciones, de que se favorece al mismo proveedor y ese comentario, cuando se vuelve recurrente, preocupa en el sentido de que están sucediendo cosas raras con respecto a las licitaciones. Al punto de que algunos, ya no licitan y no se produce la competencia de precios.

¿USTED CREE QUE EXISTE UNA SINTONÍA DEL EJECUTIVO CON EL PUEBLO?

No, al contrario. Creo que el Ejecutivo ha perdido el pulso del pueblo, o tal vez mira un pueblo que no veo yo, aquél de las casas, de los techos de esperanza, etc. Pero lo que no estoy seguro es que ese pueblo reacciona favorablemente respondiendo a esas situaciones.

¿VISUALIZA A ALGÚN LÍDER POLÍTICO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

Es una pregunta difícil de contestar por mi membresía al Partido Revolucionario Democrático y como parte del comité de elecciones, así que lo que responda puede interpretarse como una descalificación o preferencia. Todavía está muy temprano todo. Pero si tuviera que contestar la respuesta diría que no. Creo que no hay una persona con el perfil que se necesita para poder salir del atolladero en que se encuentra en le país. Alguien que para empezar no tenga vinculación con los últimos escándalos.

EL PRESIDENTE HABLÓ DE UNA RECONCILIACIÓN CON LAS FUERZAS POLÍTICAS QUE HAN SIDO INVESTIGADAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN, ¿CÓMO USTED CALIFICA ESTE LLAMADO?

Haciendo un gran esfuerzo por encontrar los aspectos positivos de su discurso, considero que al dirigirse a la Nación debió ser una oportunidad importante para proyectar un mensaje. En el tema de la reconciliación, me parece que el discurso trató dos tipos de reconciliación distinta. Al principio, hizo alusión en forma positiva a la reconciliación entre los panameños, a construir la autoestima, proteger la imagen del país con base a la paz y mejores condiciones. Pero más adelante del discurso alude a otro tipo de reconciliación, y es aquella que se refiere a los políticos que cometieron actos de corrupción que son objeto de procesos judiciales. Ahí me parece que es una reconciliación diferente. Tengo la tesis de que en un país chico como este, esos temas de reconciliación hay que empezar a resolverlos y la solución pudiera ser con base a la devolución de la totalidad o de parte de los bienes que fueron sustraídos al patrimonio nacional y que se disminuya la sanción penal. Es decir, que la reconciliación sea en base a un tema económico y no de un tema de cárcel.

¿QUÉ CLASE DE MENSAJE ESTAMOS ENVIADO CON ESTAS PALABRAS?

Es que los dos temas no tienen por qué ser excluyentes. Cuando una persona comete un delito, es perfectamente válido que resarza lo que se robó y que sea impuesta una sanción, sino se incentiva a que se practiquen estas conductas.

¿SERÁ QUE EL PRESIDENTE TEME QUE LE OCURRA LO MISMO QUE A SUS ADVERSARIOS UNA VEZ QUE CULMINE SU MANDATO?

Muy posible. Todas aquellas personas que con razón o sin ella, sienten que la justicia ha sido selectiva buscarán como vengarse de quienes consideran que los persiguieron. Yo no comulgo con la posición de que eso ha sucedido. Creo que el Gobierno anterior le trajo a este país una situación de corrupción en una magnitud nunca antes experimentada, así que no veo por qué debe quedar impune. Lo que sí pareciera que ha sucedido es una selectividad y una parcializacion de a quién se persigue o a quién se procesa y eso es lo que está causando irritación.

LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ) EN LA ASAMBLEA NACIONAL, ¿CÓMO SE INTERPRETA?

La verdad es que me parece atrevido interpretarlo, no conozco las razones por las que estuvo ausente el presidente de la CSJ. Sin embargo, no solo fue él quien se ausentó. La tradición es que los magistrados de la Corte participen, pareciera extraño que otros miembros de la Corte se ausenten. Eso sugiere que hay algún tipo de fricción o conflicto entre la Corte y el Ejecutivo, pero esto es una especulación.

A PUNTO DE ELEGIR UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA CSJ, PARECE QUE SE DEMORARÁ LA RATIFICACIÓN DE LAS CANDIDATAS A MAGISTRADAS HASTA PASADAS LAS INTERNAS DE CAMBIO DEMOCRÁTICO, ¿UNA ESTRATEGIA ACERTADA?

El problema han sido las circunstancias. En un momento en que hay tanto desprestigio en el sistema judicial es distinto a otras ocasiones en que se designan magistrados. El momento debió haber sido aprovechado basado en el compromiso del Pacto de Estado por la Justicia. Pero no puede ser, que primero se espere hasta el último momento en que se resuelva el tema en época de fin de año. Eso me parece una irresponsabilidad del presidente porque es él quien le ha hecho daño a las candidatas designadas. Sometidas a un proceso desagradable en el que se presentan personas a dar su opinión sobre sus designaciones. Me parece que estas dos damas cumplen con los requisitos, el problema es que se perciben como faltas de independencia en los dos casos. Existe también la percepción de que el presidente está tratando de protegerse designando a personas de su confianza. Eso es un error.

¿PARA PROTEGERSE DE CUALQUIER INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA, O DE QUE SE CONDENE A LOS QUE HA INVESTIGADO?

En ambos sentidos. En cualquier caso, esa designación es tardía con un método de ratificación a última hora que no se ha podido lograr, le ha hecho daño a estas dos personas. Creo que Ana Lucrecia Tovar, a pesar de que no proviene del Órgano Judicial, cumple con los requisitos. Ella tiene experiencia comercial que están llamados a resolverse en su Sala. Creo que al final de cuentas, esas lealtades no resultan porque cuando la persona abandona la silla comienza a debilitarse, y si el magistrado tiene criterio, se separa más rápido de la lealtad.

¿HAY UNA BATALLA PERDIDA EN LA DESIGNACIÓN DE LAS DOS CANDIDATAS?

Yo creo que sí. Por la forma en que se presenta es una situación de perder y perder. Por la desconfianza que hay en la Corte, el momento exigía una manera diferente de designar a los candidatos de manera que la opinión pública pudiera expresarse sin apuro y que las personas tuvieran menos vínculos con el Ejecutivo o los casos de alto perfil que se investigan. Que si se ha hecho antes, no significa que debían hacerlo otra vez, el momento exigía un poco más del presidente.

¿QUÉ DEBERÍA HACER EL PRESIDENTE CON LA DECEPCIÓN DEL PUEBLO POR LAS PROMESAS EFECTUADAS EN CAMPAÑA EN MATERIA DE JUSTICIA Q UE NUNCA CUMPLIÓ?

Es una buena pregunta y hay que hacérsela al presidente. Yo creo que hay una gran decepción no solo en el tema de la justicia sino en el de la corrupción. ¿Cómo es posible que el Gobierno, que empezó con un gran énfasis en la lucha contra la corrupción y la transparencia, ahora resulta que está en la obligación de admitir que también recibió contribuciones de Odebrecht? Peor aún, que es esa empresa la que está a cargo de las obras de mayor infraestructura del país todavía. Han sido forzados a admitir que recibieron. Me siento descontento de que yo no tuve ese tipo de donación. ¿A quién se le puede ocurrir que un candidato que acepta millones de dólares de donación de una empresa sin sospechar que ese aporte al proyecto político no tiene algún tipo de hilo por el que va a jalar después?

ELOY ALFARO

Confiesa que como magistrado suplente le tocó una Corte de lujo

Nombre completo: Eloy Alfaro de Alba

Nacimiento: 7 de agosto de 1947, Panamá, ciudad.

Ocupación: Abogado

Resumen de su carrera: socio fundador de Tapia, Linares y Alfaro desde 1972. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Columbia University, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es Doctor en Derecho, egresado de la misma universidad y cuenta con una licenciatura de en arte. Miembro de la Comisión Presidencial para la Transición del Canal. (1994), Miembro del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, 1995-2000; 2004-2009. Miembro de la Sub-Comisión Legal de la Comisión Presidencial de Transición para el Canal que tuvo a su cargo la redacción del Ante proyecto de Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá 1995 – 1997. Miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Embajador de la República de Panamá ante La Casa Blanca – enero 1998 – agosto 1999. Designado Ejecutivo del Año 2011 por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).