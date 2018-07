Gerardo Solís dice que va a nacionalizar los servicios públicos

Carlos Maranto

periodistas@laestrella.com.pa



Gerardo Solís, quien busca convertirse en el abanderado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para las elecciones del año 2019, mostró su total desaprobación al alza de la tarifa eléctrica anunciada por el Gobierno y advierte que de llegar al poder nacionalizará las empresas de servicio público.

"Vamos a nacionalizar los servicios públicos ineficientes. El Estado va intervenir en todas esas empresas que prestan servicios públicos y que no están dándole respuesta a la gente" aseguró Solís en la sede del PRD.

Solís, acudió acompañado de cientos de copartidarios, la tarde de este jueves a la sede del partido a presentar ante la Comisión de Elecciones su postulación como aspirante a la Presidencia de la República en las elecciones primarias.

El candidato manifestó que, va a gobernar como les enseñó Omar Torrijos, un gobierno con austeridad, reduciendo el gasto, cortando la corrupción burocrática, un gobierno eficiente.

"Atenderemos el problema del pueblo panameño de hoy en día, los problemas en las calles, el pueblo no aguanta lo que se está viendo, la gente no llega a la quincena, no hay plata para poner la comida en la mesa, en todas las esquinas hay negocios cerrados, lo padres sacando a sus hijos de la escuela por los altos costos que exige el Meduca por la educación de sus hijos", expresó Solís.

Añadió que este país necesita un gobierno PRD y, propuso que se debe hacer una descentralización efectiva para poner el dinero en la calle, y que ese dinero le llegue a la gente más pobre, que se haga la distribución de la riqueza, y que se le devuelva las oportunidades al pueblo.

El PRD abrió el periodo de postulaciones el 8 de julio y lo cerrará el 17 del mismo mes.