Fiscalía defiende pruebas contra Martinelli en caso por escuchas ilegales

La fiscal adjunta, Rosario Ortega presentó "16 ideas concluyentes" sobre todas las objeciones y acotaciones formuladas por la defensa contra al menos dos pruebas, que tildó de ilegales e impertinentes en la pasada sesión, informó el Órgano Judicial.



El magistrado fiscal, Harry Díaz, quien pide 21 años de cárcel para Martinelli, solicitó al magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, "que niegue la solicitud de la defensa de asegurar que las pruebas documentales 8 y 47 resulten ilícitas, porque a su juicio, no lo son", indicó la información oficial.



Una de las objeciones de la defensa es que el funcionario de la Policía Nacional Gustavo Scott realizó las transcripciones de correos electrónicos, audios y grabaciones producto de las interceptaciones ilegales y que están contenidas en siete cuadernillos, sin seguir el debido proceso.



"Sobre los 7 cuadernillos hay reserva, son el soporte de consulta para juicio oral, para quien lo requiera, víctimas, peritos. Nunca dijimos que lo introduciríamos por el testimonio de Gustavo Scott", respondió la Fiscalía, indicó el Órgano Judicial.



En la sesión, que comenzó este viernes pasadas las 9:42 hora local (14:42 GMT) y continuaba cerca de las 18:00 hora local (23:00 GMT) tras dos recesos, Sidney Sittón, del equipo de defensa de Martinelli, pidió al magistrado juez de Garantías "acceso a la evidencia digital, bajo las condiciones que como juez establezca".



Sittón argumentó que la defensa solo ha visto copias de las pruebas "en papel" y no ha tenido acceso "a todos y cada uno" de los dispositivos electrónicos y demás elementos de convicción.



El magistrado juez de Garantías dio a la defensa más de dos semanas para que revisara los siete cuadernillos que contienen la transcripción de las interceptaciones ilegales presuntamente ordenadas por Martinelli entre 2012 y 2014 a más de un centenar de personas.



Ante lo dicho por Sittón, el magistrado fiscal Díaz solicitó al juez Mejía "que desatienda y rechace la petición de la defensa, pues se trata de una acción dilatoria", y "no es una solicitud especial".



"Es un movimiento dilatorio de la defensa", sostuvo Díaz, que reprochó que la defensa no ha presentado ninguna pruebas, como corresponde en este fase, pese a haber dicho que tenía "50-70 pruebas".



Representantes de los querellantes también se quejaron de que la defensa del expresidente supuestamente maniobra para retardar el desarrollo de esta audiencia de fase intermedia o acusación, que comenzó el pasado 25 de junio, y exigieron que presenten sus pruebas.



Como ya es habitual Martinelli gritó a su entrada a la sala de audiencias, mientras era conducido por custodios, que es inocente y víctima de un "invento" del actual gobernante de Panamá, Juan Carlos Varela, quien fue su vicepresidente y al que acusa de perseguirlo políticamente.



"Aquí no hay ninguna prueba contra mí, vamos a ver si hay Justicia en Panamá o no", dijo el expresidente, que permanece en detención provisional en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital de Panamá.



Martinelli fue recluido en "El Renacer" el 11 de junio pasado, día en que fue entregado a Panamá por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas ilegales a políticos, empresarios y periodistas, entre otros.



La defensa del expresidente sostiene que fue extraditado bajo una regla de especialidad incluida en un tratado bilateral entre Panamá y Estados Unidos, y que por eso solo puede ser juzgado en el país centroamericano por el caso por el que fue entregado, que es el de las presuntas escuchas ilegales.