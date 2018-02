Exdiputado demandará a jefe de la Policía

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



El exdiputado Marcos González acudió este martes al Ministerio Público para aclarar su situación legal, luego de que fuera retenido la semana pasada en los Estados Unidos por autoridades migratorias de este país.

González explicó que su retención se debió, según las explicaciones que le dieron las autoridades migratorias estadounidenses, a que la Policía Nacional de Panamá había informado que él mantenía un ‘caso pendiente'.

‘Lo raro es que ellos (la Policía) saben dónde yo vivo y me van a retener en Estados Unidos, y no en Panamá', reclamó el exdiputado.

A juicio de González, la intención era que fuese detenido en Estados Unidos.

‘Con los documentos que yo presenté, el Gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que mi caso es un asunto político y que es una persecución de la Policía', añadió el exdiputado.

‘La Policía no tiene por qué notificar al Gobierno de Estados Unidos sobre casos contra panameños, sino el Ministerio Público, quien me ha certificado que no tengo absolutamente ningún caso pendiente', indicó.

Asimismo, aseguró que están usando al ente de seguridad para perseguir injustamente a panameños. Acusa al embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, de ‘trabajar para el gobierno panameño'.