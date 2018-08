'No estoy en la política por ambición sino por convicción', Blandón

Yandira Núñez Naveda

Durante el discurso posterior a su postulación como precandidato a la Presidencia por el partido Panameñista y luego de hacer un reconocimiento verbal a las mujeres que han corrido como candidatas en las primarias del partido, Blandón aseguró que no incursiona en la política por ambición sino por convicción.

"Lo de hoy no es algo casual en mi vida, ha sido un largo camino el que hemos recorrido hasta ahora", apuntó el Alcalde.

"He dedicado la mayor parte de mi vida al servicio público; me inicié en el activismo político no como miembro de un partido político, sino como un dirigente estudiantil y no lo hice para aspirar a un puesto sino para defender mis ideales luchando contra la dictadura", remarcó.

Por su parte, el aspirante a la silla presidencial señaló que no pretende proteger los intereses de nadie más sí velar por la defensa de los principios y el país.

Este domingo, simpatizantes del Alcalde se concentraron en la sede de la Fundación Arias Madrid en Balboa, en apoyo a la postulación oficial del servidor público como precandidato a la presidencia de la República por el partido Panameñista, para las elecciones generales de 2019.

A través de su cuenta de Twitter, el Alcalde capitalino expresó que se trata de un paso trascendental en su vida: "Lo haré junto a mi familia, amigos y simpatizantes. Es un largo camino el recorrido hasta este momento. Me inicié en la política no aspirando a un cargo, sino aspirando a un país con Democracia, luchando contra la dictadura".

Hasta ahora, tanto Blandón como el exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, son las figuras oficialistas de mayor fuerza sociopolítica en aspirar al cargo presidencial una vez culminado el período de Juan Carlos Varela.

Los diputados y miembros del colectivo político Luis Eduardo Quirós, Adolfo 'Beby' Valderrama y Katleen Levy, también se dieron cita en el lugar.

La postulación estuvo prevista para las 10:00 a.m., seguida del tradicional discurso a los presentes.