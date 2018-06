En espera de audiencia contra Ricardo Martinelli 

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



La audiencia intermedia en contra del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos telefónicos, aún no inicia a pesar de haberse programado a las 9:00 de la mañana de hoy en el segundo tribunal de justicia del órgano judicial.

El retraso se debe a que el expresidente dice que no acudirá a esta citación debido a que ha dejado de ser diputado del parlamento Centroamericano y por lo tanto , no compete al juez de garantías Jerónimo Mejía, o al pleno de la corte suprema de justicia, decidir su futuro judicial.

Mientras tanto, en el salón ya se encuentra el fiscal de la causa Harry días y todos los querellantes a la espera del juez Mejía.

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli anunció que interpondrá una recusación contra el juez Mejía tan pronto inicie la audiencia, que tiene que celebrarse con la presencia del acusado. La Estrella de Panamá conoció que en caso de que persista la negativa de Martinelli en no acudir a esta citación, se le puede conducir, orden que debe ser proferida por el juez de la causa.

En días pasados, el expresidente envió una nota al Parlamento Centroamericano en la que renuncia de forma irrevocable a su condición de diputado. No obstante, la misma fue devuelta a los emisarios de Martinelli por no contar con un poder del interesado, y algunos otros requisitos de forma.

Ante el Parlacen, que debe emitir una nota formal explicando la condición de Martinelli, está renuncia aún no se ha hecho efectiva, por lo que para los efectos del proceso, el expresidente debería continuar bajo el paraguas judicial de la Corte. No obstante, la defensa dio por hecho de que mediante la nota enviada a este Parlamento, su cliente perdió la condición de diputado y está audiencia no debería de efectuarse.

En El Renacer, centro penal donde se encuentra detenido el expresidente desde el 11 de junio pasado, se encuentra uno de los abogados de Martinelli y los vehículos del Órgano Judicial que deben transportarlo a las instalaciones de Ancon, donde se espera la llegada de Martinelli quien anunció una huelga de hambre desde la madrugada del domingo. Sin embargo, aún no hay noticias de su salida de este centro penal.

Todos se encuentran a la espera de que se pronuncie el juez de garantías sobre el futuro de esta audiencia y si empleará los mecanismos para garantizar la presencia del expresidente en la misma.

La Junta Directiva del Parlacen, no ha notificado oficialmente a la defensa del expresidente sobre las correcciones que deben hacerse a la nota de renuncia. Sus miembros se reunirán en esta mañana, aunque algunos de ellos han expresado a este medio que ante el parlamento, el expresidente sigue siendo diputado.

La Estrella de Panamá ha conocido, extraordinariamente, que a Martinelli se le ha detectado presión alta. La demora en la realización de la audiencia intermedia, que ya tiene 2 horas de atraso, beneficia a la estrategia legal del expresidente para formalizar su renuncia ante el Parlacen y evitar que la Corte lo juzgue por supuestamente violar la privacidad de 150 personas durante su administración (2009-2014).