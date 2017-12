‘Hay escritores que pasan por la vida a hurtadillas, sin dejar huella'

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



H a tenido que abrirse camino dando codazos a sus colegas, a quienes tilda de machistas, envidiosos y poco profesionales. La escritora Rose Marie Tapia, autora de más de 21 títulos, revela que en muchas ocasiones ha tenido que desenmascarar a sus colegas que la critican en foros públicos. Eso sí, tiene muy claro el concepto de mercadeo para promocionar sus obras. Su más reciente novela es Vida de compromiso. Quien la conoce sabe que es una profesional en su trabajo, que se dedica a escribir tres horas al día y que es capaz de leer 80 páginas en una hora gracias a su habilidad de lectura rápida. Rose Marie nos abre las puertas de su mundo.

¿QUÉ PARTE DE LA CRÍTICA LE MOLESTA MÁS?

Ese deseo de que no pueden permitir que una mujer esté de primero en las listas de ventas. Misoginia y el machismo. Los tres primeros años, mis colegas me amaban, cuando yo saqué Roberto por el buen camino , y empecé a triunfar me di cuenta de que mis colegas no permiten a aquel que da un paso y sale de la fila. Hay muchos escritores que pasan por la vida a hurtadillas y les da miedo la crítica, no han dejado una huella. En una feria me querían mandar con los internacionales y yo ya tenía amenazados que con que me hicieran eso llamaría a una conferencia de prensa, pero estaban quejándose de que yo tenía gente en los pasillos, ¿por qué se van a quejar de eso?, ¿acaso quieren una feria desolada?

ESA ROSCA DE NO QUERER DEJAR QUE TRIUNFE ALGUIEN, ¿CÓMO SE ROMPE?

Con trabajo, dice Ariel Barría (su editor) que yo trabajo 30 horas al día. Yo cada día leo entre 3 o 4 horas, estoy entrenada en lectura rápida o lector experto. Me entrenó un profesor cubano.

¿ESOS OBSTÁCULOS SON POR SER MUJER?

Primero porque soy mujer y luego porque te estás destacando.

¿CÓMO SE PUEDE PARAR UN BUEN LIBRO?

Empiezan a decir que el libro no sirve y te hacen mala fama. Pero eso finalmente les resulta al revés, porque despierta la curiosidad de la gente para saber por qué están hablando de ese libro. Entonces, usan seudónimos, descubrí a un colega que me puso unos comentarios horribles en una entrevista que me habían hecho en La Estrella , así que yo le puse las iniciales, eres dramaturgo, ganador del Ricardo Miró, y le puse J. S. y entonces se aplacó.

¿CÓMO SUPO QUE ERA ÉL?

Porque había escrito antes un comentario y yo tengo la habilidad de que después de que leo un estilo lo reconozco y sé quién lo puso, identifico estilos.

¿CÓMO SE HACE RESPETAR EN EL MEDIO?

Respetando. Quiero que sepas que yo no respeto a nadie que no me respete, y los confronto.

¿USTED ES UNA PIEZA INCÓMODA EN LAS FERIAS?

Sí, lo soy, pero ayudo a las personas para que puedan salir adelante y vender su libro. A mis enemigos no los ayudo, perdonarlos es suficiente.

¿TIENE MUCHOS ENEMIGOS?

Sí, es todo el que te quiere hacer daño. Me indisponen, dicen que no sirvo para nada, es un círculo horrible y no se debiera esperar en una profesión de cultura.

¿CUÁNTAS PÁGINAS LEE POR HORA?

Aproximadamente 80 páginas. Un día leí 980 páginas en doce horas.

¿ES UNA OBSESIÓN POR LA LECTURA?

No, es una habilidad porque no me apuro. Lo hago sin darme cuenta, leo por bloque.

¿A LA GENTE LE GUSTA LEER EN PANAMÁ?

Cuando dicen (los escritores) que en Panamá no se lee, es que a muchos no los leen. Hay muchos autores que no han salido a vender sus libros afuera, pero cada libro la gente lo lee en promedio cuatro personas en casa. Eso lo sé por una encuesta que hice en casa.

¿SE CONSIDERA UNA MÁQUINA DE HACER LIBROS?

Yo tengo una disciplina espartana. Si dejo de escribir algunos días por otras actividades, lo pago después, y en vez de escribir dos horas, escribo cuatro horas. No te imaginas el compromiso que tengo con la escritura, yo hago ejercicio muy temprano y escribo.

¿CUÁNTAS VECES REESCRIBE EL MISMO TEXTO?

Escribo una sola vez, hago el manuscrito sin corrección porque yo trabajo con el hemisferio derecho del cerebro. Luego corrijo con el hemisferio izquierdo.

¿ES ESCRITORA NOCTURNA O DIURNA?

Yo escribo casi siempre de 3 a 5 de la tarde, a veces tres horas porque cuando estoy en la fase febril, una vez tuve que poner la alarma y yo creía que eran las 3 de la tarde y eran las 7 de la noche. Quedé maravillada.

¿QUÉ TAL SE HA VENDIDO ‘VIDA DE COMPROMISO', SU MÁS RECIENTE OBRA?

Muy bien, lleva más de tres mil ejemplares. Se trata de la vida de mi madre, una educadora que trabajó por 30 años como profesora. Iba mañana y tarde a dar clases y a los niños de lento aprendizaje, como no habían centros especiales, se los llevaba a su casa. Ella decía que si no aprendían a leer y escribir y a hacer cuentas, no iban a poder incluirse en una vida productiva. Esa vida de esa maestra, que además crió seis hijos, esa madre abnegada que se conjugó para tener tiempo para todo. Mi mamá tenía tiempo para todo, porque todo es organización.

USTED DICE QUE ES MENTIRA QUE EL PANAMEÑO NO LEE, ¿QUÉ REPRESENTÓ PARA ESTA FRASE EL CIERRE DE EXEDRA BOOKS HACE MÁS DE UN AÑO?

Es que fueron muchos factores el cierre de la librería. El dueño no podía dedicarle el tiempo que requería, la administración, etc. Había que hacer más promociones, la gente cree que se vende, pero debes salir a mercadearlo. Si no haces eso, no lo vas a poder vender. También influyó el alto costo de un libro. No creas, hay editoriales que venden más caros los libros que otras, a pesar de que el tiraje les abarata los costos.

¿UN LIBRO SE ESCRIBE SEGÚN LAS SUGERENCIAS DE LA EDITORIAL O DE LO QUE LE GUSTA AL AUTOR?

Ellos no te piden nada, por lo menos el mío nunca me ha dicho.

¿CÓMO ENCUENTRA LOS TEMAS?

Al principio los buscaba. Yo decía, quiero escribir sobre algo, ahora el tema me encuentra. En cualquier hecho de la calle puedo inspirarme, bulling , Asperger, etc.

¿LA MAYOR PARTE TIENEN FICCIÓN?

Totalmente, sobre todo hubo un libro que basé en un sueño. Yo soñé que estaba en Italia buscando mis raíces y yo decía aquí estoy enterrada yo, y en el sueño veía la lápida en donde estaba enterrada y eran 500 años antes de mi nacimiento con la misma fecha. Y entonces yo hice La Raíz en género de novela que es mera ficción. Eso es combinación de realidad, ficción.

¿CUÁL ES EL SECRETO PARA ATRAPAR AL LECTOR?

Tú tienes que atraparlo comenzando por tu mejor párrafo, sobre todo eso lo requieren los jóvenes.

HAY LIBROS QUE A UNO NO LE APETECE TERMINAR DE LEER...

El consejo me lo dio un joven, me dijo o nos atrapa en el primer párrafo o no cuente con que lo vamos a leer. Uno que es adulto tiene que hacer un esfuerzo para leer un libro. Yo le doy cincuenta páginas, si no me atrapa, lo cierro y, como dicen los jóvenes, no es para mí. Yo te voy a decir, yo soy lectora de mil páginas, para mí 50 no es nada. Hay adultos que ni un párrafo leen.

CON TANTA MODERNIDAD QUE ACAPARA LA ATENCIÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES, ¿APUESTA USTED A QUE DESAPARECERÁN LOS LIBROS EN PAPEL?

Seguirán en papel, pero cada día se van incorporando nuevas técnicas. Yo hago videoconferencias y le digo a la gente que estoy a la distancia de un clic. En tecnología yo tengo 17 años, soy millenial , estoy muy a la vanguardia en tecnología. Me enseña un sobrino y Mr. Google, que me explica paso a paso. Yo supe que quería ser escritora desde los diez años. Trabajé con mi hermano en Chitré para ser independiente económicamente porque yo sabía que el inicio sería duro.

¿SU HERMANO JUAN CARLOS LE AYUDA EN LA PROMOCIÓN DE LOS LIBROS?

Es el patriarca de todos, y mi otro hermano Raúl, con el que trabajé por más de 25 años. Los dos son sobrevivientes de cáncer y yo de lupus, nos educaron en base a la fortaleza y a la fe, y cuando tienes esa formación, tienes raíces y nada te derrumba. Nosotros somos católicos, mi mamá formó su familia en base a cuatro pilares: amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo, el compromiso con una sociedad justa y el encuentro de una misión en la vida. Ella decía que todos tenemos una misión y talentos especiales para ayudar a los demás. Decía que el que no sirve al prójimo, no sirve para nada. Yo soy melliza, éramos cuatro mujeres, una falleció, y dos hombres. Soy gemela fraternal, solo nos parecemos en la voz. Tenemos una conexión muy cercana.

¿CUÁNTOS LIBROS VENDE POR AMAZON?

El día que estuve con Ismael Cala vendí setenta libros, pero te libera de mucho compromiso. Es mejor por la vía digital, facilita la vida.

USTED ES UNA ESCRITORA CON 21 TÍTULOS, UNO DE ELLOS VENDIÓ MÁS DE 89 MIL EJEMPLARES, ALGO MUY DIFÍCIL. ¿CÓMO VENDIÓ TANTOS LIBROS?

Creo que en cierta forma fue el libro que llegó en el momento indicado porque trata de delincuencia juvenil. Yo busqué recomendación del Ministerio de Educación porque quería trabajar en los colegios de alto riesgo. Entonces, toda la estructura del libro es para atrapar a ese lector perezoso que le cuesta leer y me inspiré, como primer hecho en el asalto a un cajero. Entonces, tú abres el libro y habla el maleante que le pone una pistola 9 milímetros en la cabeza y le dice: ‘quieto, man, si respiras te mueres'. Y el lector dice, el escritor hablando como maleante, ésa es mi novela. Yo nada más necesito atraparlo ahí para después darle valores porque el mensaje central de la novela es que el crimen no paga. Y el otro mensaje secundario es el principio de oportunidad. Una vez que la persona paga su pena, la sociedad debe darle la oportunidad para que se reinserte y sean hombres de bien.

¿USTED CREE QUE HA CAMBIADO VIDAS CON ESE LIBRO?

Sí. Yo comparto un círculo de lectura con el profesor Ricardo Ríos con estos chicos que estaban detenidos, ellos presentaron la novela. Ellos salieron de prisión y ninguno ha vuelto, eso es un indicio de que sí se han cambiado vidas. Pero cómo se rehabilita un delincuente, cuando vuelve su mirada a Dios o a la espiritualidad; mientras no dé ese salto, no hay forma de rehabilitación.

HAY MUCHAS PARTES DE LA VIDA QUE NOS INSPIRAN A ESCRIBIR, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LA HA MARCADO A USTED?

Yo creo que a mí lo que más me ha marcado es un profesor que tuve en tercer grado, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo leer El Quijote de la Mancha, que nadie lo amaba. Cuando yo di clases con él, dije: yo quiero ser escritora, pero desde más pequeña leía libros complicados como Crimen y castigo , eran libros que leía mi papá. Él decía, si lo entiende lo puede leer; si no lo entiende, no importa que lo lea.

¿SE VIVE DE LA ESCRITURA?

Totalmente, a partir del tercer año puedo decir que vivo de la literatura. Esto es cuando tú tienes un ingreso superior al mejor sueldo que tuviste en tu vida, ahí es donde puedes decir que vives de la literatura.

UNA PERSONA QUE VIVE DE LA LITERATURA, TOMANDO EN CUENTA LA COMISIÓN QUE SE LLEVAN LAS EDITORIALES, ¿GANA CÓMODAMENTE?

Sí.

¿CON QUÉ PORCENTAJE SE QUEDAN LAS EDITORIALES?

Algunas internacionales te dan el 10%. A mí me dan como un 20%, aproximadamente, pero acuérdate que es por cantidad, cuando uno está solo, uno no puede vender las cantidades que las editoriales pueden manejar, la distribución es muy importante. El editorial solo se interesa en ti si tienes éxito.

¿QUÉ TANTO INFLUYE LA PROMOCIÓN EN LA VENTA DE UN LIBRO?

Influye mucho, como un 40%, además de la atención al lector. Mira, hay un chico que me escribe como tres veces por semana, yo he averiguado y me doy cuenta que está solito, lo cuida la abuela y los padres trabajan, que requiere atención. Yo le contesto cada vez que me escribe. Cuando llegan las ferias, me lleva a todo el mundo a las ferias. Es encantador.

¿CÓMO EVALÚA LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR DEL PARTIDO CAMBIO DEMOCRÁTICO?

Muy lamentable. Eso lo prueba mucho de sus miembros que devolvieron dinero, nadie que no se haya apropiado de lo ajeno devuelve dinero.

¿USTED CREE QUE EL GOBIERNO ESTÁ HACIENDO UN BUEN TRABAJO?

En algunos aspectos, sí; en otros, no. Te voy a ser sincera, yo siento que la Asamblea es un desorden, entonces ahí parten las leyes y la educación debiera ser una prioridad. En ese último aspecto, veo que está cambiando un poco, yo visito varios colegios llamados ‘del gueto' y sí veo que han cambiado las cosas. Pero en algunas escuelas, la infraestructura es totalmente obsoleta. La salud es un desastre, no han continuado la ciudad hospitalaria. Está totalmente detenida y en deterioro, yo tengo fe en que el doctor Alfredo Martiz hará un buen trabajo.

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO CON EL PROGRAMA BARRIO SEGURO?

Yo te voy a decir que no estoy de acuerdo. Considero que se deben de capacitar, pero no deben regalar el pescado, sino enseñar a pescar, y yo preferiría que en vez de otorgarles dinero, les dieran los libros gratis y las tres comidas al día, la jornada de la tarde, almuerzo y cena. Porque puedes tener la seguridad de que los padres irresponsables de esos chicos no invierten la plata en libros, sino que puede llegar a la cantina y las madres, comprarse ropa. No estoy de acuerdo con el subsidio porque creas una sociedad parásita. Ese paternalismo nos lleva a que los trabajadores tengamos una carga adicional, y yo soy sumamente solidaria, pero pienso que está mal orientado ese recurso.

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD OFRECE EL PAGO COMO PARTE IMPORTANTE DEL PROGRAMA...

Mira, hubo un curso en el gobierno de Guillermo Endara, Capacitación para el Trabajo. Yo participé como representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, y era muy estricto; a la segunda ausencia estaban fuera del programa. Es verdad que les pegaban, pero eran muy estrictos con ellos. Barrio Seguro no es así, hay que reorganizarlo y asemejarlo a lo que hicieron entonces, donde había una supervisión férrea, tenían reglamento interno. A los cinco años, hicieron una encuesta y el 84% de los capacitados estaban trabajando.

¿QUÉ OPINA DE LO QUE URGE HACER EN EL PAÍS EN ESTA MATERIA?

Yo diría, entre otras cosas, que hay que hacer un gran diálogo para ponernos de acuerdo en muchas cosas. Aquí cada uno tiene su libro, va por caminos diferentes, pero debe ser un solo interés nacional.

LA IMPUNIDAD, SEGÚN SU CRITERIO, ¿A QUÉ RESPONDE?

Yo veo que la corrupción se genera porque la gente está segura de que va a salir bien librada. La corrupción se genera por la impunidad; si alguien sabe que va a ir 30 años a prisión, se abstiene.

ROSE MARIE TAPIA RODRÍGUEZ

Una de las autoras más leídas en Panamá

Nombre completo: Rose Marie Tapia

Nacimiento: 6 de diciembre de 1947, Panamá.

Ocupación: escritora

Resumen de su carrera: Trabajó como gerente en Raúl Tapia y Cía, S.A. Representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Incursionó en la literatura panameña con su novela ‘Caminos y encuentros'. Mención de honor del Concurso Ricardo Miró 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Su novela más vendida es ‘Roberto por el buen Camino', con 89,000 ejemplares, también traducida al inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, Premio a la Cultura Estrella de Azuero 2007. Designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año 2009. En 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rose Marie Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a ‘Mujeres que dejan huella' y la designa Mujer Destacada. Es fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Actualmente, el programa tiene 279 círculos de lectura presenciales y uno virtual en Facebook, con 5,600 miembros.