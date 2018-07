Ejecutivo pide a la Asamblea dispensa por $300 millones

Gustavo A. Aparicio O.

El Órgano Ejecutivo solicitó formalmente una dispensa fiscal por $300 millones a la Asamblea Nacional, a través de un proyecto de ley presentado ayer ante el pleno legislativo por la ministra encargada de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

El proyecto de ley modifica artículos de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley 38 de 2012 que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

La ministra explicó que la propuesta por un lado busca aumentar el ahorro corriente del Sector Público No Financiero (SPNF) para disminuir la dependencia del uso de los instrumentos de deuda para financiar las inversiones públicas y garantizar, así, la sostenibilidad de la deuda pública neta mediante la reducción gradual de ésta como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

El proyecto, añadió la funcionaria, busca, entre otras cosas, eliminar la regla de ajuste por contribuciones efectivas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), respecto a contribuciones estructuradas y volver a adoptar la regla fiscal por el balance fiscal del sector público no financiero, pero con un límite fijo del 1.5% del PIB.

De igual forma, se tiene previsto contener el incremento del gasto corriente del Gobierno Central en línea con el crecimiento del PIB potencial más la inflación, es decir, ponerle un límite al crecimiento de los gastos corrientes, excluyendo los gastos de los servicios de salud prestados por el Misterio de Salud, la Caja de Seguro Social (CSS), las pensiones y jubilaciones pagadas por la CSS y los intereses de la deuda pública.

El proyecto presentado también tiene como objetivo disminuir la regla de acumulación del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) del 3.5 al 2.5% del PIB y capitalizar los rendimientos. Varela de Chinchilla, en tal sentido detalló que como los supuestos en cuanto a proyecciones económicas no se dieron, lo que está sucediendo en la actualidad es que no está habiendo ahorros en el FAP porque la regla no se cumple.

‘El abismo de las proyecciones conservadoras de crecimiento versus la realidad que ya ocurrió, cada vez disipa más que se pueda cumplir', destacó. En el documento también se sugiere aumentar el déficit fiscal en $300 millones en el año 2018, exclusivamente para apoyar proyectos de inversión pública.

La funcionaria explicó que esta solicitud no obedece a una falla en la planificación del presupuesto del Estado, sino que es una medida para reactivar al economía afectada por la huelga protagonizada por el sector de la construcción.

En tal sentido, manifestó que se conocen las proyecciones de crecimiento de la economía este año que se tenían estimadas en un 5.5%, pero producto de esta huelga de la construcción que se extendió por un mes, el impacto negativo que se genera automáticamente se proyecta en un 1% menos, es decir, que el crecimiento estimado sería de un 4.5%.

‘Como gobierno responsable debemos reactivar la economía. Con la modificación de estas leyes se logrará mayor transparencia en la aplicación del déficit y se crea espacio fiscal para asignar más inversiones, lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de los panameños', dijo.

Varela y Ábrego buscan limar asperezas

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, sostuvieron ayer un encuentro en la Presidencia de la República para dialogar, entre otros temas, sobre la agenda legislativa de este quinto periodo ordinario de sesiones.

Durante la reunión, el presidente Varela le entregó a Ábrego la lista de los proyectos de ley más importantes que presentará el Ejecutivo durante este período.

El mandatario destacó la importancia de que en este año electoral se mantenga la comunicación entre los órganos del Estado para asegurar el avance de la agenda de gobierno y los proyectos que benefician a la población.

Desde enero pasado, luego de que la Asamblea rechazara el nombramiento de dos magistradas a la Corte Suprema de Justicia, la oposición y el oficialismo entraron en una férrea disputa por el control del Órgano Legislativo, que aún no termina de definir el panorama en cuanto a la agenda legislativa en este periodo.

Entre los proyectos que el Ejecutivo considera de importancia está el relativo a la dispensa fiscal por $300 millones, el del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2019, el que penaliza los delitos contra la hacienda nacional y la defraudación fiscal, el que reforma Colón Puerto Libre y la que regula la gestión integral de residuos, entre otros.