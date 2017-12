Ejecutivo desestima críticas a candidatas

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



La designación de Zuleyka Moore, fiscal Especial Anticorrupción, y Ana Lucrecia Tovar, esposa del exviceministro de Finanzas, como candidatas a magistradas fue rechazada por varios gremios abogadiles en la mañana de ayer, durante la sesión de cortesía de sala en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Entre estas organizaciones se cuentan el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Asociación de Abogados Litigantes y otros particulares.

Al mismo tiempo, las designadas recibieron el respaldo de dos miembros del Gabinete y un exsocio de Tovar.

El debate continúa hoy desde las 9:00 a.m. en su segundo día para escuchar las opiniones a favor o en contra de particulares y organizaciones, un ejercicio democrático que sirve más de desahogo que de cuestionamiento a los candidatos, pues también se deben ratificar las posiciones de los suplentes de las magistradas.

DIPUTADOS DE LA COMISIÓN Elías Castillo (PRD) Rubén De León (PRD) Alfredo Pérez (PRD) Sergio Gálvez (CD) Jorge A. Rosas, Luis E. Quirós, Alfredo Valderrama y Jorge I. Arrocha (panameñistas), José Muñoz (ex-CD)

Unos 20 participantes, de 65 inscritos, tomaron la palabra por un espacio de 10 minutos cada uno en la sesión de ayer. Sin embargo, muy pocos esbozaron un análisis sobre el pasado, la experiencia o la actuación de las candidatas que en primera fila escuchaban a los oradores.

Otros que tomaron la palabra usaron el tiempo para quejarse de la corrupción, mostraban listas de sociedades anónimas que supuestamente evidencian un vínculo entre criminales y prominentes figuras del gobierno. Unos más, cuestionaron la independencia de las designadas.

Mientras, en el público se comentaba que los diputados de la Comisión ya tenían decidido su voto. ‘Esto es un protocolo', se quejaba un hombre sentado en la cuarta fila del salón.

No obstante, hay quienes opinan que el gobierno aún no cuenta con los votos en el pleno legislativo para las ratificaciones. ‘El hecho de que la sesión haya culminado tan temprano (12:30 p.m.) y los diputados hicieran llamado para el día siguiente es un síntoma de que el gobierno no tiene los votos en el pleno. De lo contario, hubieran hecho un receso y luego continuaban con la evacuación de los participantes y pasar lo antes posible a la Asamblea', dijo a La Estrella de Panamá una de las figuras allegadas al gobierno.

En la sesión de ayer, de los nueve diputados que integran la comisión, dos —Elías Castillo y Alfredo Pérez— habilitaron a sus suplentes.

En el Salón Azul del Palacio Justo Arosemena, donde se desarrolló la sesión, no había una sola silla vacía.

ESTRATEGIA DEL EJECUTIVO

Pero no todo fue cuestionamiento a las designadas. El Ejecutivo también envió a sus emisarios para respaldar su propuesta: el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y la canciller Isabel De Saint Malo, también vicepresidenta de la República, fueron los primeros en defender los nombramientos .

Alemán apostó por la independencia de las candidatas mientras se desempeñen en la Corte. Sobre Tovar, resaltó que cuando era funcionaria de la Superintendencia del Mercado de Valores lideró la investigación por el desfalco en la casa de valores Financial Pacific, en la que ‘estaban involucrados personeros importantes del anterior gobierno y eso le valió presiones, e incluso, amenazas personales, lo que le consta. Si eso no es muestra de independencia, no sé qué es', dijo.

Alemán desestimó las críticas que vinculan a Tovar con el Ejecutivo. Dijo que provienen de la oposición y luego lanzó un ‘derechazo' al Colegio Nacional de Abogados (CNA), aunque sin nombrarlo, criticó a sus dirigentes de que responden a un partido político. Alemán agregó que Moore es una fiscal implacable con el delito, y que ha pisado cayos en la investigación de Odebrecht, por eso es que algunos critican su designación como magistrada. ‘Sí se debe declarar impedida en algunos casos (los de Odebrecht) y para eso están los suplentes', justificó el ministro Alemán.

Justo después, tomó la palabra Alfonso Fraguela, vicepresidente del CNA.

El abogado respondió que ambas mujeres tienen un vínculo muy amplio con el Ejecutivo y con el Ministerio Público. ‘El esposo de Tovar renunció 24 horas antes de su designación, y de Moore hemos recibido reiteradas quejas de colegas por violación al debido proceso en las investigaciones que sigue del caso Odebrecht. Hay conflicto de intereses, no se trata de un tema de género, sino de profesionalismo y cualidades para el cargo', expresó Fraguela.

Hay quienes se preguntaban durante el debate por qué el Ejecutivo se saltó a la procuradora Kenia Porcell y tomó la decisión de candidatizar a Moore, quien aún no ha renunciado al cargo de Fiscal Anticorrupción.

La vicepresidenta De Saint Malo apeló al apoyo de los diputados para dos damas, en aras al equilibrio de género en la Corte Suprema de Justicia, siendo esta la primera vez que el Ejecutivo designa a dos mujeres en el mismo bloque para esta posición.

También habló el profesor Rafael Candanedo, en representación de Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien recordó que no se ha tomado en cuenta el Pacto Ciudadano de Estado por la Justicia, que tenía como norte modernizar el sistema judicial para darle más independencia. ‘Esos polvos traen estos lodos', dijo el también periodista, a quien le parece un error sacar a Moore como fiscal y trasladarla a otro escenario. Con respecto a Tovar, el participante indicó que se percibe un vínculo con el Ejecutivo, ‘viene del Gabinete', acotó Candanedo.

Al finalizar la sesión, Moore y Tovar abandonaron el salón sin hacer comentarios a la prensa. Se estima que ambas hablarán en cortesía de sala el último día.

METODOLOGÍA DE LA RATIFICACIÓN

El Ejecutivo hizo un llamado a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional con el propósito de aprobar o rechazar la designación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y de los suplentes en la Sala Primera de lo Civil, Luis Camargo, y en la Tercera de lo Contencioso Administrativo, Katia del Carmen Di Bello.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional habilitó dos días como mínimo, aunque puede declarar la sala ilustrada cuando lo estime necesario, para escuchar las opiniones de la ciudadanía y organizaciones civiles sobre los designados por el Ejecutivo.

Hasta ahora se han anotado en este ejercicio más de 65 participantes, entre quienes mostraron su interés por escrito y los que han acudido en forma presencial al Salón Azul de la Asamblea Nacional, donde se lleva a cabo el proceso.

Después de agotado este paso, la votación sube al pleno de la Asamblea, donde el gobierno requiere de la mitad más uno para la ratificación de los nombrados.

La Corte Suprema de Justicia escogerá a su directiva en enero próximo, ya sea con la presencia de las nuevas integrantes o con los magistrados que esperan relevo de su cargo y no podrán abandonar el despacho hasta después de que se escoja su reemplazo.

De ser ratificado el suplente, pero no el principal, entonces el primero actuaría como principal hasta que el pleno ratifique al principal.