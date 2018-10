Educación: una mirada al pasado y la anhelada reforma

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



DIÓGENES SÁNCHEZ | DOCENTE

EVIDENTEMENTE EL SISTEMA EDUCATIVO ATRAVIESA POR UNA CRISIS INSTITUCIONAL. HAY POCA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO

¿CUÁL ES SU ANÁLISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO?

Analizar el sistema educativo es complejo porque son muchos factores que están asociados a la educación. Evidentemente, el sistema educativo atraviesa una profunda crisis institucional que va desde el despacho del ministro de Educación hasta la esfera más baja del sistema educativo. Hay poca participación de los padres de familia en el proceso educativo, tenemos que tener en cuenta que la educación no es una responsabilidad exclusiva del docente y se requiere una capacitación permanente de los educadores, pero de calidad y no las tediosas que se dictan todos los años.

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DATA DE 1946. ¿CONSIDERA QUE EL PAÍS DEBE REFORMARLA?

Si bien es cierto que la Ley Orgánica de Educación es de 1946, fue reformada en 1995, cuando se creó la Ley 34 que modificó los principios y la filosofía del sistema educativo actual.

EN 1979 SE IMPULSÓ UNA REFORMA EDUCATIVA QUE FUE RECHAZADA. ¿CONSIDERA QUE FUE LO MEJOR O NO?

Sobre la derogación de la reforma educativa de 1979, nosotros seguimos pensando que se debió rechazar por la forma inconsulta que se quiso imponer. Sin embargo, la Asociación de Profesores de la República de Panamá no se mostró a favor de la derogatoria de la reforma educativa, sino que se manifestó a favor de la revisión de la propuesta y es por eso que nosotros los 9 de octubre (cuando se derogó la reforma educativa de 1979) no lo festejamos porque consideramos que la reforma educativa tenían unos elementos positivos, pero evidentemente tenía aspectos que se debían modificar, como por ejemplo, se exaltaba mucho la figura del general Omar Torrijos Herrera y el uniforme de los centros escolares eran de tipo militar. Siempre estuvimos de acuerdo en la necesidad de modernizar el sistema educativo, pero lamentablemente después de 1946 solo se ha dado una modificación en 1995. Algunos elementos positivos de esas reformas han sido incorporados al sistema educativo.

LOS DOCENTES HAN EXIGIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL CUMPLIMIENTO DE DESTINAR EL 6% DEL PIB AL SECTOR EDUCATIVO. ¿POR QUÉ NINGÚN GOBIERNO HA CUMPLIDO CON ESTE REQUISITO DE LA LEY?

El 6% del PIB al sector educativo sigue siendo una deuda del Estado panameño, las últimas investigaciones que hemos hecho sobre cuánto es lo que destina el Estado en educación a penas alcanza el 3.8% del PIB, lo que significa que Panamá es uno de los países que menos invierte en materia educativa, incluso está por debajo del promedio de muchos países de América Latina. Sinceramente, es una vergüenza pública que destinamos pocos recursos económicos al sector educativo y en 2016, cuando firmamos el acuerdo de huelga que lo ratificaron cinco ministros de Estado, el Gobierno se comprometió a que el presupuesto para la educación aumentaría progresivamente, que para el año 2018 sería del 5.7% y para el 2019 sería del 6%; sin embargo, el último cálculo que se hizo lo que se destinó al sector educativo está en 3.8% del PIB; es decir el gobierno de Juan Carlos Varela no ha cumplido con ese compromiso. Es una deuda pendiente.

¿CONSIDERA QUE LLEGÓ EL MOMENTO DE CONVOCAR UNA REFORMA EDUCATIVA?

Evidentemente, es necesario realizar una revisión de la Ley Orgánica de Educación, pero no para quitarle derecho a los estudiantes y los docentes, sino para democratizar aún más el sistema educativo para fortalecer esos aspectos débiles que contiene la Ley Orgánica, especialmente para fortalecer el sistema primario de educación que, por ejemplo, en el nivel primario no está constituido el consejo de maestros. En definitiva considero que se debe hacer una revisión de la Ley Orgánica para mejorar el sistema educativo, pero no para quitarle derechos a docentes y estudiantes.

A SU JUICIO, ¿CUÁL ES EL MAYOR PROBLEMA QUE ENFRENTA EL SISTEMA EDUCATIVO?

Sin duda que el mayor problema del sistema educativo es la falta de recursos económicos. Como te explicaba, Panamá es uno de los países que menos invierte en materia educativa, si se destinara suficiente recurso se tuviera buenos laboratorios en los centros educativos y las capacitaciones a los docentes fuesen de mayor calidad porque traerías a expertos internacionales para capacitaciones permanentes y no se estuvieran repitiendo los mismos seminarios de todos los años. En las escuelas de bachiller de ciencias, los estudiantes salen solo con el conocimiento teórico porque no tienen laboratorios para hacer las prácticas y graduar a los jóvenes con el conocimiento teórico práctico. Los colegios técnicos se han convertido en museos de instrumentos y materiales dañados porque los gobiernos no quieren acondicionarlos con equipos modernos y así recuperar estos planteles. Algunas carreras, como electricidad, chapistería y electrónica, se han ido perdiendo por la falta de recursos que se destinan a estos centros educativos que no cuentan con nuevos equipos.

Gustavo garcía De paredes

LA EDUCACIÓN SE ESTANCÓ, AUNQUE SE HAN HECHO VARIOS INTENTOS DE HACER CAMBIOS EN ÉPOCAS MÁS RECIENTES, PERO LOS RESULTADOS NO SE HAN CONCRETADO.

¿CUÁL ES SU ANÁLISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO?

Después del intento fallido de la reforma educativa, hubo un periodo en el que no se movió absolutamente nada en el campo educativo y todos los intentos fallaron porque quedó el temor de lo ocurrido en 1979, cuando se rechazó la reforma educativa. La educación se estancó, aunque se han hecho varios intentos por hacer cambios en épocas más recientes, pero los resultados no se han concretado y la realidad es que los jóvenes que llegan a las universidades muestran serias y profundas deficiencias, especialmente en las materias básicas, como las matemáticas y el lenguaje.

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DATA DE 1946. ¿CONSIDERA QUE EL PAÍS DEBE REFORMARLA?

Sinceramente, debe haber un cambio profundo en el sistema educativo porque como estamos nosotros es evidente que no se está a la par de países con un sistema educativo más moderno que Panamá. Yo siento que la proliferación de asignaturas no está ayudando a los estudiantes, además de que la cantidad de bachilleratos que se están dictando no está conduciendo a nada bueno, porque no están poniendo a los estudiantes a discernir sobre sus competencias y lo que más se ajusta a su personalidad , y reitero la necesidad de reformar las materias básicas. También se debe analizar el tema de la alimentación de los estudiantes, los salones de clases, la preparación de los docentes, la cantidad de asignaturas que se dan y la profundidad de esas asignaturas, especialmente las básicas.

EN 1979 SE IMPULSÓ UNA REFORMA EDUCATIVA QUE FUE RECHAZADA. ¿CONSIDERA QUE FUE LO MEJOR O NO?

La derogación de la reforma de 1979 fue fatal para la educación panameña. Era un salto cualitativo que estaba dando el sistema educativo, pero se estancó, de manera que creo que fue fatal para la educación.

LOS DOCENTES HAN EXIGIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL CUMPLIMIENTO DE DESTINAR EL 6% DEL PIB AL SECTOR EDUCATIVO. A SU JUICIO, ¿POR QUÉ NINGÚN GOBIERNO HA CUMPLIDO CON ESTE REQUISITO DE LA LEY?

Recordemos que la educación es un tema que todos los gobiernos y los candidatos lo tocan como un pilar fundamental para el país; sin embargo, no le dedican la atención que merece, son más palabras que hechos concretos. Tampoco estoy convencido de que el dinero es todo, el sistema colapsó y destinar mucho dinero para un sistema que no funciona es perder el dinero y el tiempo; es por eso que estoy convencido de hacer los cambios primero y después pensar en cumplir la norma. Los cambios hay que hacerlos; si no, es muy difícil que haya una transformación en el país sobre el nivel profesional de los ciudadanos.

¿CONSIDERA QUE LLEGÓ EL MOMENTO DE CONVOCAR UNA REFORMA EDUCATIVA?

Yo creo que estamos atrasados para hacerlo. Reitero, todos los intentos que se han hecho no han prosperado, debe haber un acuerdo nacional con la participación de los distintos actores para lograr ese acuerdo nacional sobre lo que queremos y traducirlo en un sistema educativo y lograr esos fines que el país percibe.

A SU JUICIO, ¿CUÁL ES EL MAYOR PROBLEMA QUE ENFRENTA EL SISTEMA EDUCATIVO?

Evidentemente es la mala formación. No están adquiriendo los conocimientos básicos que requieren los estudiantes y eso se refleja en el momento que quieren ingresar a la Universidad de Panamá, porque solo el 8% de los estudiantes aprueban la parte de matemáticas, 7% aprueba las pruebas de lenguaje y física es más bajo. No llegan con la debida preparación.