Dispensa no tendrá aliados fuera de la Asamblea Nacional

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El proyecto de ley que impulsa el gobierno para reformar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, con el que busca aprobar una dispensa fiscal de $300 millones, no encontrará aliados fuera de la Asamblea Nacional, consideraron algunas fuentes consultadas sobre el tema.

La ministra de Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla, anunció el pasado jueves el retiro del proyecto de la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de consultas antes de que el documento sea nuevamente presentado al Legislativo.

Esta semana, la ministra del MEF formalizará el retiro de este proyecto ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional para poder iniciar las consultas.

No obstante, para el abogado Ernesto Cedeño, el proyecto de ley sobre la dispensa fiscal no volverá a la Asamblea, y señaló que esta iniciativa no encontrará aliados fuera del Legislativo .

Manifestó que no se comprende cómo en un proceso electoral el Gobierno está pidiendo este tipo de dispensa, con la posibilidad de utilizar $300 millones con el objeto de fortalecerse políticamente.

AJUSTE FISCAL Cambio a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal El proyecto presentado permitiría un incremento de medio por ciento (0.5%) en el déficit fiscal de 2018, que representaría unos $300 millones adicionales para inversión. El proyecto también buscaba reformar el Fondo de Ahorro de Panamá.

‘Difícilmente creo que ese proyecto vuelva a la Asamblea, el retiro es una excusa que se da dizque para consultarlo, debieron haberlo consultado antes, sencillamente es una manera elegante de sacarlo del debate', indicó el abogado

Añadió que se trata de un retiro sin retorno, ya que el proyecto no hizo clic con la sociedad, ya que se están dando gastos que no se compaginan con lo que necesita el pueblo. ‘Nadie va a avalar este tipo de iniciativas. Hay una lucha de poder en la Asamblea, perfecto, pero ese no es un proyecto de Estado que vaya a ganar aliados', porque hasta ahora no se ha visto su importancia, precisó Cedeño.

Para el economista Adolfo Quintero, es importante señalar que no cabe una dispensa. ‘El gobierno llevó un proyecto de reforma fiscal y fue retirado porque no tenía fuerza para lograr su aprobación'.

Manifestó que este proyecto va a requerir un mayor análisis sobre el uso de $900 millones adicional de déficit en relación a lo aprobado para este año, que fue de =.5%. ‘El gobierno debe presentar detalle específico del uso de estos fondos y su programa de control del gasto, tal como lo hizo al inicio del gobierno del señor Varela'.

En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que es bueno que el MEF haya retirado el proyecto de la Asamblea, ya que sería una herramienta menos para que los diputados presionen por las planillas.

Expresó que se puede redactar un proyecto con el apoyo de sectores económicos y productivos, que garantice que estos recursos se utilicen para inversión y no para gastos corrientes, cuidando que el aumento en el déficit genere un retorno positivo en la economía y no afecte las calificaciones de Panamá.