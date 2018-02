Diputados de CD toman distancia de propuesta perredista

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La pugna por el control numérico de la Comisión de Credenciales, Reglamento Interno, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional se extendió ayer a la Comisión de Presupuesto, luego de que los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que integran esta instancia se negaran a discutir un crédito adicional para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

La polémica decisión se dio debido a que en lugar de acudir el ministro de esta cartera, Mario Etchelecu, a la Comisión de Presupuesto para sustentar un traslado de partida por $7.4 millones, asistió el ministro encargado, Juan Manuel Vásquez.

El traslado estaba dirigido a destinar recursos para la rehabilitación y mejoras habitacionales y nuevos proyectos de vivienda.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el panameñista Luis Barría dijo no entender la acción de la bancada perredista.

‘Habrá que preguntarles a ellos por qué luego de pedir un receso no regresaron a sesionar y por qué se dan esas tácticas para que no se realice una reunión tan importante como esta', dijo Barría.

NÚMERO DE VOTOS El PRD insiste en que al panameñismo le corresponden dos espacios en la Comisión de Credenciales. Para alterar el orden del día y discutir la propuesta para desmantelar esta comisión se requieren 48 votos. Para aprobarla se necesitan solo 36 votos.

No obstante, el diputado perredista Benicio Robinson ripostó de inmediato y explicó que tenían una reunión de bancada para discutir algunas posiciones sobre las situaciones políticas que se están dando en el país y en la Asamblea.

La bancada se reunió para discutir la viabilidad o no de someter a discusión ayer en el pleno la propuesta para reconfigurar la Comisión de Credenciales.

Robinson añadió además que a la Comisión de Presupuesto no se presentó el ministro Etchelecu. ‘Yo no voy a aprobar un traslado si no está Etchelecu aquí, que es el que más propaganda hace con los fondos del Estado'.

SIN LOS VOTOS

Culminada la sesión en la Comisión de Presupuesto, durante el periodo de incidencias en el pleno legislativo, el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, informó que no tenían los dos tercios de los votos (48 diputados) en el pleno para alterar el orden del día y someter a discusión la moción para desmantelar la Comisión de Credenciales.

Explicó que la bancada optó por abrir un compás de espera para que maduren las condiciones y ver si pueden contar en otras sesión con los 48 votos.

Afirmó que en estos momentos pueden tener más de la mitad de los diputados del PRD y de otras bancadas dispuestos a votar a favor, no obstante, admitió que se percataron de que no contaban con los 48 votos para que esta propuesta fuera discutida.

‘Insistiremos en la reconfiguración de la Comisión de Credenciales, quizás la fecha fatal sea cuando a esta instancia le toque tramitar las nuevas designaciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia que haga el Órgano Ejecutivo', enfatizó.