Diputados responden a advertencia de Varela

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



Los diputados de la Asamblea Nacional respondieron este lunes a través de un comunicado su posición tras las recientes declaraciones del presidente de la República, Juan Carlos Varela, donde arremetió contra un grupo de diputados.

"La Asamblea Nacional decidió en mayoría absoluta no ratificar a las dos magistradas a la Corte Suprema de Justicia propuesta por el gobierno de Juan Carlos Varela y este fue un acto soberano de este órgano del Estado y no puede interpretarse de otra manera. No obstante, este hecho generó una conducta amenazante del órgano Ejecutivo, encabezados por el presidente de la República y por otros altos funcionarios de su administración. Entendemos su malestar, pero no comprendemos su decisión de arremeter contra los diputados que se opusieron a estas designaciones", indica el comunicado de la Asamblea.

De acuerdo con el documento, las declaraciones del mandatario el pasado viernes en Bocas del Toro constituyen una provocación política y el "Ejecutivo no tiene poder constitucional para determinar la conducta de la Asamblea Nacional".

Los diputados hicieron un llamado a la conducta y prudencia del presidente de la República y a la vez reiteran que mantendrá su disposición de resolver los problemas a través del diálogo y el respeto.

“Ese grupito de diputados que actuando de manera irresponsable quieren llevar al país a un enfrentamiento, les voy hacer valer la autoridad de mi puesto como presidente de la República”, fue el mensaje que envió Varela a los diputados.

"Estamos a disposición a buscar una solución a la crisis institucional creada, pero con firmeza y respeto expresamos que no vacilaremos en defender la independencia de la Asamblea Nacional y la democracia que tanto ha costado a varias generaciones de este país", finaliza la nota.

Bancada Panameñista responde a comunicado

De acuerdo con los diputados de la bancada del Partido Panameñista "la presidencia de la Asamblea ha sido secuestrada por los intereses personales del diputado Pedro Miguel González" del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Según el oficialismo, esto ha afectado la institucionalidad y el desarrollo de las labores de este órgano del Estado.

Según la misiva en "vez de preocuparse por aprobar leyes, se han dedicado a querer cambiar la Comisión de Credenciales para mantener un esquema de chantaje y presión al Gobierno".

Según los diputados panameñistas "la recomposición de la Comisión de Credenciales propuesta por Pedro Miguel González, además de ser un acto ilegal que violaría una orden judicial, también tiene como objeto entorpecer y enturbiar la investigación que debe hacer el Ministerio Público y el Órgano Judicial sobre las auditorías a las Juntas Comunales y donaciones realizadas por la Contraloría General de la República".