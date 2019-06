Diputados impiden a la Contraloria auditar fondos de la planilla 172

José Arcia

La Contraloría General denunció, esta tarde, que la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, volvió a impedir el ingreso de los auditores para “ejercer su función”.

“Resulta imperativo para la Contraloría hacer del conocimiento de la ciudadanía que hoy se emitió una resolución ordenando reanudar la auditoria suspendida”, indicó la Contraloría en un comunicado en el que cita declaraciones del contralor Federico Humbert.

El contralor recordó que la existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que negó un amparo de garantías constitucionales. “Hoy nuevamente en un acto arbitrario y antijurídico se impidió a nuestros auditores iniciar la correspondiente auditoria”, señala el comunicado.

“Es inaceptable que el primer Órgano del Estado precisamente encargado de aprobar las leyes y normativas que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir sean quien promueva en un abierto ejemplo de rebeldía e insubordinación a la Corte Suprema de Justicia”, señala el comunicado que cita a Humbert.

El contralor señaló que luego de los “nefastos resultados que emanaron de las auditorías que hicimos a las planillas 172 de donaciones de la Asamblea Nacional no sorprende que la Asamblea insista en evitar que la Contraloría, y por ende la ciudadanía, conozcan cómo se manejaron los fondos de esa planilla.

“Son más de 59 millones de dólares de los cuales la Asamblea no quiere rendir cuentas, quien no la debe no tiene por que temerla. Recurriremos a todas las instancias legales que nos faculta la ley para llevar adelante nuestra responsabilidad fiscalizadora”, concluyó Humbert.