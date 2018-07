Los diputados cuidan a sus activistas para evitar ataques políticos

Adelita Coriat

El diputado José Antonio Domínguez, del Partido Panameñista, asegura que duerme tranquilo. A propósito de la planilla 080, no teme que le auditen sus cuentas bancarias. En cambio, sí le quita el sueño la alianza opositora entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD). Siente que existe una ‘agenda oculta y peligrosa' en esta unión que podría poner en riesgo al país. Reconoce que debió ser más crítico y fiscalizador del presupuesto de la Asamblea Nacional. Por eso piensa, apoyado por la coyuntura política, solicitar a la presidenta del Legislativo un informe minucioso del uso de todas las partidas en el lapso 2017-2018.

¿USTED CREE QUE HAY UNA DEMOCRACIA FUNCIONAL O UN CHOQUE DE PODERES ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO?

Si el Ejecutivo hubiese querido de verdad imponerse, hubiera actuado igual que lo hizo el entonces presidente Ricardo Martinelli.

¿CÓMO?

Con maletines. Hubiera comprado a los diputados, los hubiera amenazado. Hay una diferencia entre amenazar y ejecutar. Si yo quiero que tú me des tu voto, o que estés de acuerdo conmigo, te amenazo y no actúo. Pero al momento que yo te expongo ante el sistema judicial, yo no voy a conseguir nada tuyo.

EL PANAMEÑISMO NI SIQUIERA SALIÓ CON CANDIDATO PROPIO...

Nosotros postulamos a Juan Carlos Arango.

QUE ES DEL PARTIDO POPULAR....

Es parte de nuestra bancada.

¿Y POR VICEPRESIDENTES? NO PUSIERON A NADIE...

Sabemos que eso ya está decidido. No vamos a ser parte del show .

¿POR QUÉ ARANGO SÍ TIENE QUE SER PARTE DEL ‘SHOW'?

Uso como ejemplo a la diputada Ana Matilde Gómez, que todos los años se ha postulado como candidata independiente. ¿Por qué este año no se postuló? Eso ya está montado, ¿para qué va a ser parte de un show? .

‘SHOW' O NO ‘SHOW', SI EL PARTIDO PANAMEÑISTA PODÍA HABER POSTULADO A UNO DE SUS MIEMBROS...

Me lo ofrecieron a mí. Yo consideré, y se lo dije al presidente del partido, le dije mira, Arango ha hecho un gran trabajo y una forma de reconocerle a él el trabajo que ha hecho es postularlo.

¿POR QUÉ NO SE POSTULÓ PARA LA VICEPRESIDENCIA?

No, ya después que vimos el show montado, no quisimos.

DIPUTADO, ESO SE HABLA ANTES DE ESE ‘SHOW', CÓMO LE DICE...

Nosotros habíamos pensado en postular para suplentes, pero después del show que se había formado, decidimos que mejor no. Era mejor salir lo más rápido, era mejor. Para qué vas a tener al pueblo panameño todavía en una película.

ESO NO ES UNA EXCUSA, DIPUTADO...

Te soy honesto, no me parecía correcto ya seguir el jueguito que estaban armando el PRD y el CD.

¿CÓMO HARÁ LA BANCADA PANAMEÑISTA PARA LOGRAR CONSENSOS CON LA OPOSICIÓN EN PROYECTOS IMPORTANTES PARA EL GOBIERNO?

Diciéndole la verdad a la gente, al pueblo. Si hay una necesidad y es clara, de que se necesita un fondo, por ejemplo, para culminar una obra en ejecución y que de no recibir los fondos se paralice y queden cesantes una cantidad considerable de empleos, y los diputados no lo aprueban, hay que explicarle al pueblo panameño. Si un diputado o la bancada de oposición pretende ir en contra del gobierno solo por petardearlo y niegan la dispensa, no van a ir en contra del gobierno, sino del país. El daño no se lo hacen a Juan Carlos Varela, sino al pueblo.

¿A QUÉ SE REFERÍA CUANDO DIJO QUE SI NO QUERÍAN QUE AUDITE LA CONTRALORÍA, DEBÍAN VOTAR POR EL OFICIALISMO EN LA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL?

Yo no dije eso. Yo lo que dije fue que el enfrentamiento que ha habido entre Contraloría y la Asamblea nació de esta administración, de la que hoy continúa, que es la de Yanibel Ábrego. Ella se ha enfrascado en un tú a tú con el contralor. A éste último yo le abro las puertas, yo le puedo decir que mis cuentas bancarias también pueden ser auditadas.

FUE DE LOS PRIMEROS EN PUBLICAR SU PLANILLA, ¿QUÉ PASÓ?

Y la hubiese publicado antes, pero por un sentimiento de grupo traté de que se presentara en conjunto con todos los diputados. Yo di un plazo y cuando no se cumplió, dije que iba a presentar la mía. Te puedo decir que la bancada se decidió a presentar su planilla.

ME PREGUNTO CÓMO UN JEFE DE BANCADA QUE HABLA DE TRANSPARENCIA DUDÓ TANTO EN PUBLICARLA...

Tenemos que hacer un poquito de historia de cómo aparecen las planillas. No apareció de la noche a la mañana, esto es de siempre. Los diputados son muy celosos con sus activistas y los posibles ataques que puedan recibir estos si son identificados. Con esto no digo que los tengan actuando políticamente, pero en el caso particular que me corresponde, he tratado de que todos los activistas que contratamos estuvieran haciendo un trabajo en la comunidad y no moviendo la parte política.

PERO ESO NO RESPONDE A LA PREGUNTA....

Yo no vivo de la política, si no soy electo nuevamente, regreso a la empresa privada y nada ha pasado aquí. Hay gente que vive de la política y si no están en la política, sienten que no son nadie. Esas personas son extremadamente celosas de los posibles daños que puedan sufrir sus activistas.

¿QUÉ TIPO DE DAÑOS?

Persecuciones, como por ejemplo que los identifiquen y que les digan que no los vieron trabajando tantas horas, etc.

ESO MÁS BIEN ES UNA FISCALIZACIÓN CIUDADANA MUY ATINADA...

Es correcto. Pero te trato de explicar que si la gente no sabe quiénes están en la planilla, no hay ese tipo de escrutinio. Yo creo que el trabajo del diputado, siendo electo de un circuito, se siente comprometido con el electorado y si tiene la intención de ir a una reelección, querrá cumplir con el circuito. ¿Cómo lo va a hacer? Dando atención al circuito en sus necesidades, y si no lo hace, no tiene chance de reelección y se siente comprometido a eso. Hasta en Estados Unidos los senadores tienen activistas en las calles.

SÍ, PERO NO SE ENCARGAN DE REPARARLES LAS CALLES NI LES DAN ZINC PARA QUE VOTEN POR ELLOS...

Se encargan de muchas cosas sociales y les dan seguimiento. Pero de mi planilla, por ejemplo, no reparamos calles, hacemos informes al Ministerio de Obras Públicas para que lo hagan, o mandamos un informe al Ministerio de Salud para que realice jornadas de prevención y elimine vectores de mosquitos, etc.

HAY LA INTENCIÓN DE LA OPOSICIÓN DEL LEGISLATIVO DE HACER UN PAQUETE DE REFORMAS IGNORANDO EL LLAMADO DEL EJECUTIVO A UNA CONSTITUYENTE, ¿CÓMO RECIBE ESTO?

¿Qué cree que hay detrás de todo esto? Si yo quisiera hacer un saco a la medida, ¿lo hago con elección a constituyentes o de mi propia mano?

YO VEO UN PUEBLO OBSERVADOR, YA NO SERÁ TAN FÁCIL COMO CREEN...

Yo te respeto, creo que eres una excelente periodista, pero en la Asamblea todo puede pasar. Ese pueblo que lloró y exigió que la Ley de Contrataciones imposibilitara la participación de empresas declaradas corruptas, sentenciadas, ¿qué pasó con esa ley? Ese hombre, Pedro Miguel González, estuvo en contra de que se metiera en el artículo 10, ¿y esos son los que quieren reformar la Constitución? ¡Oh, Dios!

ENTONCES, ¿CUÁL ES SU PLAN?

Que el pueblo panameño exija que sea por elección a esos constituyentes y que la Constitución se reforme con gente decente escogida por el pueblo. No en una Asamblea...

¿QUÉ TAL SI ADOPTAN LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR LOS NOTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA?

Lo correcto sería la quinta papeleta y que el pueblo decida. Si el pueblo quiere una elección de constituyentes para que ellos decidan los cambios a la Carta Magna, esa es la manera.

TODO ESTO SE GENERA POR UNA PROMESA INCUMPLIDA....

Yo reclamé a mi partido y al presidente Juan Carlos Varela que nosotros debimos y debíamos cumplir la promesa de la constituyente, y no ahora, desde el segundo año de gobierno. Lamentablemente, no se hizo porque las condiciones no eran las apropiadas y podíamos poner al país en una situación difícil. No me tocaba a mí decidir, ya es pasado.

¿CÓMO MIRA ESTE ÚLTIMO AÑO CON EL ESCENARIO QUE TENEMOS?

Yo lo veo como un posible escenario más tirando a negro que a gris. Ni siquiera blanco, así no lo pretendo ver. Yo no puedo entender la justificación que el secretario general de PRD ha dado para una supuesta alianza PRD-CD. Yo creo que la participación de la diputada Atenas Athanasiadis, y luego la de la diputada Zulay Rodríguez y la de Iván Picota, dejó ver que son un partido y que ellos también tienen decisiones. Que por un acuerdo de recámara, no del conjunto del partido, en este acuerdo les quitaron las aspiraciones a ellos. ¿Qué hubiera sucedido si alguno de ellos se postula? ¿Por qué el PRD no podía postular a uno de los suyos al cargo de presidente? Me recriminas que el panameñismo no pudo postular a un panameñista, pero hay que recriminar al PRD, ellos hubiesen postulado a un diputado como presidente y hubiesen ganado. Lo dijeron ellos, 26 son más que 24.

HAY MUCHA ATENCIÓN DE LO QUE PUEDA SUCEDER EN LA COMISIÓN DE CREDENCIALES...

Pero si ellos ya lo advirtieron y lo dijeron incluso en el juicio del señor Ricardo Martinelli, ya lo han expresado.

¿USTED TEME QUE SE PRETENDA JUZGAR AL PRESIDENTE VARELA?

No, pero eso no es todo, ¿qué pasa con los magistrados de la Corte?

¿HAY RAZÓN PARA JUZGARLOS?

¿No has escuchado las intervenciones que hay en la Asamblea de los diputados? Si tienen las pruebas, ¿por qué no lo han hecho? Esa supuesta alianza... Cuando tú quieres ser oposición, lo puedes ser sin ningún tipo de atadura. Yo puedo estar de acuerdo contigo en unir fuerzas para poder controlar la Asamblea, pero en el momento en que yo decido hacer algo inadecuado, tienes la libertad de actuar como quieres, no tienes que seguir obligada en la línea presentada. Cuidado que la tortilla se voltea, la cosa no les puede salir como lo tenían pensado. Estas alianzas pueden variar fuertemente en el transcurrir del tiempo. Hay que tener cuidado, porque no se está jugando el futuro del partido político, se juega el futuro del país, no de un partido o de un presidente.

LO DICE COMO SI EL PARTIDO GOBERNANTE ESTUVIERA EXIMIDO DE TODA CULPA...

No, para nada. Que enfrente el gobierno su culpa.

¿QUÉ SIGUE EN LA ASAMBLEA CON LA PARTIDA 080?

Yo pienso hacer una solicitud a la presidenta Yanibel Ábrego, le voy a exigir que me entregue un informe pormenorizado del uso del dinero que se asignó a la Asamblea para el periodo 2017-2018. Como diputado, cometí una negligencia al no haberme empapado de qué es y cómo se manejaba el presupuesto en la Asamblea. En un principio nos decían que teníamos derecho a un presupuesto mensual y cada uno contrataba a su gente, pero no me preocupé por analizar si eran todos por igual o habían algunos con mayores o menores planillas, y cómo se utilizaban los fondos. Con el escándalo que sale a relucir en los últimos meses, sale a relucir que el primer presidente de la Asamblea, Adolfo ‘Baby' Valderrama, manejó un presupuesto de $62 millones y ahora manejamos el doble. Yo como diputado no he visto cambio alguno que justifique ese aumento del presupuesto.

¿A DÓNDE SE VA LA PLATA, SI SE TRATA DEL DOBLE DEL PRESUPUESTO?

Es lo que me gustaría que me informen. Si la presidenta no lo hace por la vía de la Ley de Transparencia, le voy a poner un habeas data y tendrá que hacerlo. Si por tratar de ocultar algo, qué es y dónde está. Si todos tenemos planillas iguales, no debe haber problema. Yo no estoy de acuerdo que me llamen corrupto por otros.

¿CÓMO HA SIDO EL GOBIERNO DE JUAN CARLOS VARELA?

Yo no he sido crítico del gobierno, sino de las cosas que yo he visto que se han hecho mal. No es lo mismo criticar a un gobierno per se , que a una institución. Yo creo que el gobierno ha tenido excelentes intenciones en muchos aspectos, pero le falta comunicar lo que se hace.

TIENEN AÑOS CRITICANDO ESA FALLA Y NUNCA LA HAN CORREGIDO...

Tal vez en algunas cosas pareciera que ha sido lento y no lo ha sido, pero no han divulgado a tiempo. Esa es una crítica que le haré al presidente Varela hasta el final, por no haber puesto a su equipo a hacer la divulgación, o a explicar.

¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LA LICITACIÓN DEL CUARTO PUENTE SOBRE EL CANAL?

Lo que he podido saber de lo que se dio, no me gustó. No me gustó que hubo una comisión evaluadora del proyecto, dieron un veredicto y no gustó, fueron a una segunda y tampoco les gustó. Se borró, se metió una nueva que concluyó con otro veredicto. Para mí el proyecto no nació bien con su primera licitación, que consistió en escoger la empresa que debía administrar la construcción del cuarto puente. En el pliego de cargos, que me tocó estudiarlo, hubo una denuncia de uno de los participantes que se me acercó y me dio informaciones que me obligaron a profundizar en el análisis y pudimos detectar que había incumplimiento de una de las exigencias no salvables. Tenían que presentar un proyecto que estaban ejecutando con un avance de no menos del 80% igual o similar que el que estaban a punto de administrar; es decir, el cuarto puente. Y la empresa a la que se le adjudicó, que no cuestiono su calidad y profesionalismo, presentó un proyecto donde incluye un puente que sobrepasa las medidas del que se iba a hacer en Panamá, pero no tenía el avance que requería la licitación. El puente que presentó la empresa no tenía ni un 20%, eso crea un precedente funesto, porque el día de mañana cualquiera puede hacer lo mismo.

¿USTED CREE QUE FUE UNA LICITACIÓN LIMPIA?

La parte de licitación no creo que haya habido problema, lo que está en cuestionamiento es la forma en que se han manejado las comisiones evaluadoras. Si se da un veredicto, debe mantenerse; y si me dicen que cambie mi evaluación, no lo voy a hacer. Pero si a mí me dicen ‘te vas', y yo pongo otra, yo tengo que salir a decirlo. No estoy en desacuerdo con el proyecto, es necesario para el país, se necesita a gritos. El gobierno debe hacer lo que sea necesario para aclarar la decisión.

