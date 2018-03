Diputados archivan denuncia contra Varela y Saint Malo

Gustavo A. Aparicio O.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional rechazó admitir las denuncia contra vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo y el mandatario, Juan Carlos Varela y ordenó archivarlas.

Según la secretaria técnica el contenido de la denuncia de Carmen Cecilia Carles contra de Saint Malo, se basa en opiniones dadas por la vicepresidenta y el hecho que dé una opinión no indica que esto sea una figura delictiva.

'No encontramos en la vicepresidenta ningún tipo de conducta delictiva y se recomienda su archivo', destaca el informe de la secretaria técnica.

La primera queja tratada del dirigente de los jubilados, Eladio Fernández en contra del presidente de la República, Juan Carlos Varela, la secretaria técnica señala que esta no tiene las características de denuncia.

Dicha denuncia es sobre una queja de las supuestas intenciones del presidente Varela de fusionar la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, a la que Fernández califica como 'ley Varelista' y dicho caso fue archivado.

Una segunda denuncia presentada por Heraclio Bustamante contra el presidente Varela, en la que solicita que se juzgue y destituya al mandatario de la República por no cumplir las promesas que hizo en campaña. Además solicita que sea investigado por su incapacidad manifiesta y al permitir que se distribuya un texto educativo que se enseñe el matrimonio homosexual como algo natural. En esta denuncia, se determinó que no hay pruebas de esta segunda petición, lo cual recomendaron no admitir la denuncia y se archiva la denuncia.

En una tercera documentación se indica que tiene la categoría de denuncia. Al no cumplir el presidente un posible una petición de información sobre el paradero de unas aeronaves del Servicio Nacional de Aviación. Advierte de a un posible desacato o incumplimiento de un 'Habeas Data' al no suministrar la información.