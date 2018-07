Diputado Moya critica a su bancada panameñista

Gustavo A. Aparicio O.

El diputado Juan Moya cuestionó ayer duramente el manejo que está teniendo su propia bancada panameñista y la falta de comunicación hacia su persona.

Durante el periodo de incidencias en el pleno legislativo, Moya expresó que no es posible que se haya enterado por los pasillos de la Asamblea que pertenece a las comisiones de Salud y de Comunicación y Transporte.

‘Esta bancada panameñista yo creo que debe tratar de cambiar la fórmula, y es mi partido, y me da mucha pena con ellos, haciendo excepciones muy pocas. Allí adentro hay una garulilla que trata de manipular a este servidor. Aquí yo no veo al presidente de mi partido sentado constantemente, a Popi Varela, aquí yo no veo a los diputados panameñistas, se les falta el respeto a las autoridades que vienen aquí a este pleno', dijo.

Manifestó que le preguntó al jefe de la bancada (el diputado Jorge Iván Arrocha) quién lo asignó a esas comisiones sin consultarle previamente ‘y no sabe darme respuestas'.

‘Las comisiones no son malas, son buenas, y este servidor Juan Moya ha venido a la Asamblea a hacer un trabajo como lo manda la ley, como lo manda la Constitución. Yo voy a esperar que el coordinador de la bancada me indique a mí quién me metió en la Comisión de Salud y de Transporte sin habérmelo comunicado, lo cual considero es una falta de respeto', exclamó.

Pero no solo Moya cuestionó el manejo de la bancada. El también diputado panameñista Carlos Santana se quejó de que fue incluido en la Comisión de Gobierno aún cuando ya estaba en otras dos comisiones.

Dijo que solo puede estar en dos comisiones. ‘Yo no sé, tal vez el jefe de bancada pueda estarlo, tal vez él es un pulpo', dijo. ‘Lo que pasa es que algunos piensan que como uno es del mismo partido se las tiene que aguantar', agregó.

Informó que no participará de la Comisión de Gobierno porque ya está comprometido en otras comisiones.

El vicepresidente de la Asamblea, Leandro Ávila, dijo que la asignación de comisiones es un tema interno de cada bancada.