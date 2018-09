Diputado Lázarus concreta acuerdo económico con la familia de la víctima

Ismael Gordón

igordon@laestrella.com.pa



El magistrado de Garantías Harry Díaz accedió a la suspensión del proceso por tres años al diputado Mario Lazarus, quien es investigado por un homicidio culposo agravado ocurrido en la provincia de Colón, el 27 de diciembre de 2017.

La decisión de Díaz se tomó debido a que todas las partes están de acuerdo con las condiciones.

Además, se le levantaron las medidas cautelares de reporte periódico al diputado de la Asamblea Nacional.

También el magistrado de Garantías prohíbe al diputado de la Asamblea Nacional, tener contacto con los padres de la víctima, así como con los testigos del proceso. Igualmente se le prohíbe manejar cualquier vehículo a motor por tres años y no cambiar de residencia por tres años.

La magistrada de la Corte Suprema, Ángela Russo, actuando como fiscal había pedido 78 meses de prisión para el diputado.

Las otras condiciones solicitadas son desestimadas. Es decir, no tendrá que ir a tratamientos siquiátricos ni realizar trabajo voluntario no remunerado, pues el diputado tiene 25 años sin ejercer la medicina. De no cumplir las condiciones, la suspensión del proceso será revocada.

La magistrada fiscal, en caso de homicidio culposo agravado, anunció como medios de prueba, en este proceso 15 pruebas testimoniales, 5 testimonios de peritos, 6 pruebas periciales y 10 pruebas documentales.

Producto del atropello perdió la vida una menor de 14 años de edad.