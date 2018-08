Diputada Levy pide al TE poner alto a la campaña “no a la reelección”

Ismael Gordón

La diputada del Partido Panameñista, Katlen Levy, le solicitó a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) actuar para poner un alto a la campaña en redes sociales de “no a la reelección”.

Durante la sustentación del presupuesto para el TE, en la Comisión de Presupuesto, fue el momento en que Levy hizo la solicitud a los magistrados.

“Los medios de comunicación, creativos, los que manejan redes sociales tienen una campaña fuerte de no a la reelección”, aseguró la diputada y quien advierte que ella respeta la veda electoral impuesta por el Código Electoral.

Heriberto Araúz, presidente del TE, explicó que la entidad no puede iniciar de oficio la investigación, pero ya hay una denuncia y que en los próximos días se tendrá una postura.

Araúz hizo énfasis en el tema de la libertad de expresión de las personas.

“Tenemos que estar claros que la mayoría de estas redes son manejadas por personas que están cobrando. Es más, a mí me dicen, págame esto al mes y no te reviento. Esto es lo que está pasando. También tenemos los famosos influecers”, reclamó la diputada Levy.

La diputada Levy le pido a los magistrados del TE emitir una resolución y que se castigue a las personas que lo hacen. Están haciendo un daño a clase política, buscado, pero me parece mucha veces injusto”, reclamó la diputada.

Al concluir su intervención el magistrado, Araúz, recordó que “no hay país que haya regulado las redes sociales” y agregó que son las propias redes las que están en un proceso de autoregulación.

La entidad se prepara para realizar una campaña cívica marcada en el respeto y la tolerancia.